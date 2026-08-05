Crimen y Justicia
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Quién es “Pollo”, el líder de la banda de las asombrosas salideras en la city porteña: el detalle que lo delató

Román Ezequiel Borelli, considerado jefe de la asociación ilícita, tiene 25 años y trabajaba en la funeraria de su familia

Quién es el líder de la banda que realizó asombrosas salideras en la city porteña
"El Pollo", supuesto líder de la banda que cometió salideras millonarias en la city porteña
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Román “Pollo” Ezequiel Borelli, el supuesto líder de la banda que ejecutó salideras bancarias en la city porteña con un asombroso despliegue logístico —que incluía motos, autos, bicicletas y un monopatín eléctrico— tiene 25 años y trabajaba, según los papeles, como empleado administrativo en la funeraria de su familia, ubicada sobre la Avenida Lope de Vega en el barrio de Versalles.

Aunque intentaba mantenerse oculto y al acecho durante los robos, los investigadores llegaron a su nombre por un detalle que no pudo esconder: el tatuaje en uno de sus brazos. Una vez que pudieron determinar su identidad, dieron con sus redes sociales. En la actualidad, su cuenta en Facebook está restringida y su Instagram parece haberse eliminado.

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No obstante, los detectives de la División Robo Organizado de la Policía Federal lograron extraer algunas imágenes para comparar con las cámaras de la Policía de la Ciudad que captaron a quien sería Borelli en tareas previas a los golpes. No solo vieron el tatuaje, sino también que en las fotos llevaba una campera beige similar a la que llevaba el sospechoso.

El líder de las salideras bancarias en la city porteña partida
La campera de Borelli

De esta manera, confirmaron que se trataba de la misma persona, indicaron fuentes de la causa en la que interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Martín Yadarola.

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No solo hacía inteligencia: en el expediente hay pruebas sobre su presencia en los autos que siguieron a las víctimas. En ese sentido, los investigadores lograron establecer que se movía en varios vehículos y que residía, o solía frecuentar, una casa de Boedo, en la calle Colombres, con puerta de madera de doble hoja.

Y hay otro indicio que lo complica: fue detenido en un control policial el 23 de mayo de 2025 en un Peugeot 207 que tenía la patente tapada con cintas. Se trataría del mismo auto que había participado en los asaltos. También fue visualizado a bordo de una de las motos en las que atacaron a una de las víctimas. Por último, lo acusan de haber participado en el escruche en Parque Patricios que le adjudican al grupo criminal.

Borelli, en su indagatoria, se negó a declarar. El que sí habló fue uno de sus cómplices, según la causa. Se trata de Óscar Alfredo “El Viejo” Bullones, un jubilado mendocino de 73 años, dueño de una concesionaria de autos.

Quién es el líder de la banda que realizó asombrosas salideras en la city porteña
El tatuaje que delató a "Pollo"

A Bullones, titular de “Autos Caseros”, lo acusan de haber provisto de vehículos a la estructura conocida como “La banda del Pollo”. Explicó que conoció al joven de 25 años cuando se presentó en su negocio para cambiar su 207 por otro vehículo.

Según el comerciante, le entregó ese auto a cambio de un Gol Trend o un Peugeot 208; no lo recordaba con exactitud. Nunca firmó el 08 del 207.

Según el vendedor de autos, Borelli le dijo que trabajaba en una casa de sepelios. Le creyó. Días más tarde, le consultó si “se dedicaba a robar”. De acuerdo a su versión, el presunto jefe de la banda lo negó. Otra vez, supuestamente, confió en sus palabras.

Lo que Bullones no pudo explicar, pese a que lo intentó, fueron las conversaciones telefónicas que mantuvo con Borelli y con otros miembros de la banda que fueron intervenidas por los agentes y forman parte del expediente.

Al igual que para otros seis integrantes de la organización, la fiscalía pidió la elevación a juicio parcial de “El Viejo” y “Pollo”.

El asombroso despliegue táctico de una banda que ejecutó golpes millonarios con una bicicleta, un monopatín, autos y motos
El ataque a una de las víctimas a pie y en moto

Los golpes millonarios de la banda

  • Una mujer fue seguida tras salir de un banco en San Nicolás. Llevaba 200 mil dólares de la venta de un campo. La banda la interceptó y le robó la mochila en Palermo. Utilizaron una bicicleta eléctrica, autos (Peugeot 207, VW Gol Trend, Lifan X50) y motos (Yamaha FZ, KTM Duke, Bajaj Dominar).
  • Poco después, dos hombres que retiraron 14 millones de pesos de una oficina en Avenida Corrientes fueron seguidos por un integrante de la banda en monopatín eléctrico y luego por autos (Ford Fiesta, Renault Sandero Stepway). En Alcorta y Monroe, los asaltaron cuatro motos. Se llevaron la mochila con el dinero, documentación y dibujos de una niña.
  • El 30 de diciembre pasado, en Balvanera, un joven fue asaltado tras retirar 28.270.000 pesos de un banco en San Nicolás. Participaron una bicicleta, un Peugeot 208, una VW Amarok, una KTM Duke y una Honda Twister. Hubo persecución, tiroteo y un detenido.
  • La banda también es acusada de un escruche en Parque Patricios a mediados de enero: se llevaron una TV, tres notebooks, una memoria USB, una PlayStation 5 y una consola de cámaras. Usaron un Gol Trend y un Ford Focus para huir.

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