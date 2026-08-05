Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

Alex Hughes trabajaba como jefe de captación de jugadores en el Grimsby Town de Inglaterra. Falleció a los 38 años (gtfc.co.uk/)

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La repentina muerte del hijo de la leyenda del Manchester United Mark Hughes a los 38 años causó un gran impacto en el Reino Unido y a poco más de un mes del fallecimiento de Alex se conocieron algunos detalles del trágico suceso, de acuerdo con la investigación judicial que se llevó a cabo en Inglaterra.

Alex Hughes, quien se desempeñaba como jefe de captación de jugadores del Grimsby Town FC de la cuarta división de Inglaterra, murió por el “síndrome de muerte súbita del adulto”, una particular afección que la forense del condado de Cheshire calificó como una causa natural y que registra alrededor de 800 casos al año en Inglaterra, publicó el diario Daily Mail.

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La investigación reveló que Hughes se desplomó en el suelo de su habitación y fue hallado por sus dos hijos a las 7:00 del pasado 19 de junio. Su hijo mayor, Sebastian, de 11 años, le practicó reanimación cardiopulmonar, pero no logró reanimarlo, informaron.

En la audiencia celebrada en Warrington, la forense del área Victoria Davies concluyó que la causa de la muerte fue el síndrome de muerte súbita del adulto, conocido como SADS por sus siglas en inglés. También determinó que el fallecimiento se debió a causas naturales. “El informe de la autopsia no mostró resultados toxicológicos significativos. No se encontraron alcohol, drogas ni medicamentos recetados”, explicó la profesional. “Un informe de patología cardíaca reveló una muerte súbita con un corazón normal. No se encontraron otros hallazgos significativos. Las muertes por SADS se producen predominantemente en hombres jóvenes. En Inglaterra se registran alrededor de 800 casos al año”, precisó la forense.

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La muerte de Alex Hughes, hijo de una leyenda del fútbol, conmocionó a Inglaterra

Su padre, Mark Hughes, ex delantero del Manchester United y ex entrenador de la selección de Gales, anunció la muerte con un comunicado difundido a través de la Asociación de Entrenadores de Liga. Allí expresó junto a su esposa el impacto de la pérdida. “Jill y yo estamos completamente desconsolados por la repentina e inesperada pérdida de nuestro querido hijo Alex”, dijo. También lo definió como “un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Xenna, esposo devoto y padre de Jessica y sus dos hermosos hijos, Sebastián y Leonardo”.

Mark Hughes cargó el ataúd de su hijo en el funeral celebrado el mes pasado. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Pedro, en Prestbury, Cheshire, detalló el medio británico. La esposa de Alex Hughes, Jess, a quien conocía desde la escuela, asistió acompañada por sus hijos Sebastian, de 11 años, y Leonardo, de nueve. También estuvieron presentes el ex entrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson y antiguos futbolistas como Bryan Robson y Ryan Giggs.

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El ex futbolista y entrenador Mark Hughes, junto a su esposa (REUTERS/Phil Noble)

Nacido en 1987, cuando su padre tenía contrato con el Barcelona, Alex Hughes tuvo una breve carrera como futbolista en Gales antes de pasar a funciones técnicas y de análisis. Construyó una trayectoria en áreas de observación y estructura deportiva en varios clubes. Trabajó como analista de partidos en Blackburn Rovers antes de ser contratado por Manchester City como ojeador. Más tarde fue analista jefe en Fulham y asumió funciones de asesor en 1860 Munich y Reading. En 2024 asumió el cargo de director deportivo en AFC Fylde. Después regresó a puestos de captación en Morecambe y Grimsby.

Hughes vivía en Prestbury. Su padre, Mark, de 62 años, fue una leyenda del fútbol que pasó por Manchester United, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Southampton, Everton y Blackburn. Además, dirigió al seleccionado de Gales durante cinco años entre 1999 y 2004.

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