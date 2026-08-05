Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

Se revelaron los detalles del fallecimiento de Alex Hughes, quien se desempeñaba como jefe de captación de jugadores del Grimsby Town FC

Alex Hughes trabajaba como jefe de captación de jugadores en el Grimsby Town de Inglaterra. Falleció a los 38 años (gtfc.co.uk/)
Alex Hughes trabajaba como jefe de captación de jugadores en el Grimsby Town de Inglaterra. Falleció a los 38 años (gtfc.co.uk/)
Guardar

La repentina muerte del hijo de la leyenda del Manchester United Mark Hughes a los 38 años causó un gran impacto en el Reino Unido y a poco más de un mes del fallecimiento de Alex se conocieron algunos detalles del trágico suceso, de acuerdo con la investigación judicial que se llevó a cabo en Inglaterra.

Alex Hughes, quien se desempeñaba como jefe de captación de jugadores del Grimsby Town FC de la cuarta división de Inglaterra, murió por el “síndrome de muerte súbita del adulto”, una particular afección que la forense del condado de Cheshire calificó como una causa natural y que registra alrededor de 800 casos al año en Inglaterra, publicó el diario Daily Mail.

PUBLICIDAD

La investigación reveló que Hughes se desplomó en el suelo de su habitación y fue hallado por sus dos hijos a las 7:00 del pasado 19 de junio. Su hijo mayor, Sebastian, de 11 años, le practicó reanimación cardiopulmonar, pero no logró reanimarlo, informaron.

En la audiencia celebrada en Warrington, la forense del área Victoria Davies concluyó que la causa de la muerte fue el síndrome de muerte súbita del adulto, conocido como SADS por sus siglas en inglés. También determinó que el fallecimiento se debió a causas naturales. “El informe de la autopsia no mostró resultados toxicológicos significativos. No se encontraron alcohol, drogas ni medicamentos recetados”, explicó la profesional. “Un informe de patología cardíaca reveló una muerte súbita con un corazón normal. No se encontraron otros hallazgos significativos. Las muertes por SADS se producen predominantemente en hombres jóvenes. En Inglaterra se registran alrededor de 800 casos al año”, precisó la forense.

PUBLICIDAD

La muerte de Alex Hughes, hijo de una leyenda del fútbol, conmocionó a Inglaterra
La muerte de Alex Hughes, hijo de una leyenda del fútbol, conmocionó a Inglaterra

Su padre, Mark Hughes, ex delantero del Manchester United y ex entrenador de la selección de Gales, anunció la muerte con un comunicado difundido a través de la Asociación de Entrenadores de Liga. Allí expresó junto a su esposa el impacto de la pérdida. “Jill y yo estamos completamente desconsolados por la repentina e inesperada pérdida de nuestro querido hijo Alex”, dijo. También lo definió como “un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Xenna, esposo devoto y padre de Jessica y sus dos hermosos hijos, Sebastián y Leonardo”.

Mark Hughes cargó el ataúd de su hijo en el funeral celebrado el mes pasado. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Pedro, en Prestbury, Cheshire, detalló el medio británico. La esposa de Alex Hughes, Jess, a quien conocía desde la escuela, asistió acompañada por sus hijos Sebastian, de 11 años, y Leonardo, de nueve. También estuvieron presentes el ex entrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson y antiguos futbolistas como Bryan Robson y Ryan Giggs.

El ex futbolista y entrenador Mark Hughes, junto a su esposa (REUTERS/Phil Noble)
El ex futbolista y entrenador Mark Hughes, junto a su esposa (REUTERS/Phil Noble)

Nacido en 1987, cuando su padre tenía contrato con el Barcelona, Alex Hughes tuvo una breve carrera como futbolista en Gales antes de pasar a funciones técnicas y de análisis. Construyó una trayectoria en áreas de observación y estructura deportiva en varios clubes. Trabajó como analista de partidos en Blackburn Rovers antes de ser contratado por Manchester City como ojeador. Más tarde fue analista jefe en Fulham y asumió funciones de asesor en 1860 Munich y Reading. En 2024 asumió el cargo de director deportivo en AFC Fylde. Después regresó a puestos de captación en Morecambe y Grimsby.

Hughes vivía en Prestbury. Su padre, Mark, de 62 años, fue una leyenda del fútbol que pasó por Manchester United, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Southampton, Everton y Blackburn. Además, dirigió al seleccionado de Gales durante cinco años entre 1999 y 2004.

Temas Relacionados

Alex HughesManchester UnitedMark HughesMuerte súbita

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estupor en el fútbol tailandés: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Safwan Awae, de 24 años, perdió la vida mientras disputaba un partido de su equipo, Yala FC. Otros nueve jugadores resultaron heridos

Estupor en el fútbol tailandés: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Mariano Navone sigue de racha: logró un gran triunfo ante Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Montreal

El argentino se impuso en tres sets ante el 18° del mundo y avanzó a la tercera ronda. Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados

Mariano Navone sigue de racha: logró un gran triunfo ante Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Montreal

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena buscará su primer triunfo en el certamen ante el Pincha en el duelo postergado de la fecha 2. Desde las 19, con transmisión de TNT Sports

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

La empresaria rosarina se tomó unos días de descanso junto a su familia, luego de haber acompañado al capitán de la Selección en el Mundial 2026

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Mientras distintas federaciones buscan erosionar su poder, el actual mandatario mantuvo un cónclave en Rabat

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

MALDITOS NERDS

La historia de Slipknot en los videojuegos

La historia de Slipknot en los videojuegos

Mafia: The Old Country muestra la jugabilidad de la expansión ‘Man of Honor’

Universal Pictures lanza el tráiler de ‘Noche sin paz 2′ con David Harbour

‘Valkyrie Tune: Synthesis of Souls’ tendrá versión para Nintendo Switch

‘Endless Legend 2′ dejará el acceso anticipado con una nueva facción jugable

ENTRETENIMIENTO

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

Brooklyn Beckham promete “proteger siempre” a Nicola Peltz al celebrar su aniversario de renovación de votos

Cambian otra vez la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs tras pelea en prisión

Un hombre disfrazado de la Muerte aterrorizó a pacientes desde el techo de un hospital en Gales

Rihanna presume un atrevido conjunto de pavo real y tocado de piedras en el carnaval de Barbados

INFOBAE AMÉRICA

Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita

Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita

Más de 3.000 casos de un peligroso hongo resistente a medicamentos ya fueron detectados en 23 estados de EE. UU.

Cómo los perros aceleran y mejoran la rehabilitación hospitalaria en pacientes con ACV

Descubren cómo actúa uno de los venenos más dolorosos del mundo

Honduras: rescatan a Spike tras ser arrastrado por un vehículo y su dueño recibió una multa de $186 por maltrato animal