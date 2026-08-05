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La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

El marcador central del Tottenham es el gran anhelo de dos de los principales clubes del planeta

El Cuti Romero es pretendido por Inter y Atlético de Madrid (REUTERS/Paul Childs)
El Cuti Romero es pretendido por Inter y Atlético de Madrid (REUTERS/Paul Childs)
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El mercado de pases europeo presenta un nuevo foco de atención: el futuro de Cristian Cuti Romero, defensor argentino del Tottenham Hotspur, enfrenta un escenario de alta competencia entre dos gigantes del continente. Según reportó Corriere dello Sport, el Inter de Milán ya alcanzó un acuerdo verbal con el futbolista y su club, aunque la operación depende de movimientos internos. En paralelo, una información de Marca anticipa que el Atlético de Madrid, por pedido expreso de Diego Simeone, prepara una ofensiva para quedarse con el jugador, ante el deseo del propio futbolista de jugar en La Liga.

El rotativo italiano publicó en su portada que el Inter tiene “reservado” al Cuti Romero. El medio italiano asegura que el club lombardo acordó con el Tottenham una transferencia de 35 millones de euros, más 5 millones en bonus, y un contrato hasta 2031 para el defensor argentino, con un salario anual de 5,5 millones de euros. De acuerdo con la misma fuente, la llegada de Romero a Milano solo podrá completarse si el Inter concreta antes la salida del francés Benjamin Pavard, quien no forma parte de los planes del director técnico Cristian Chivu debido a su elevado salario y a la superpoblación de defensores en el plantel.

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Corriere dello Sport Romero Inter
En Italia aseguran que Inter tiene apalabrado al Cuti Romero

El artículo explica que la dirigencia interista considera fundamental liberar espacio salarial y de plantilla para cerrar el arribo del argentino. La transferencia de Pavard permitiría al Inter ahorrar 13 millones de euros entre salario bruto y amortización contractual, un aspecto central dado que el club no quiere acercarse a la finalización del contrato del francés prevista para 2028 sin obtener una compensación.

El rotativo destaca que Romero accedió a rebajar sus pretensiones salariales respecto a los 6 millones de euros que percibe en la Premier League, convencido por la llegada de John Stones a la defensa nerazzurra y por la perspectiva de liderar el recambio defensivo del Inter. En la nota, sostuvieron que se produjeron “unas negociaciones muy ajustadas con su entorno para ultimar los detalles” y que Inter compitió “con las ofertas del Arsenal y el Atlético de Madrid”.

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En caso de arribar a los Nerazzurri, vigentes campeones de la Serie A y de la Coppa Italia, el Cuti compartirá plantel con su compatriota y compañero en la selección argentina Lautaro Martínez.

Mientras el Inter aguarda la resolución de la salida de Pavard, Atlético de Madrid prepara su propio movimiento con una primera oferta cercana a los 30 millones de euros, según confirmó Marca. El medio español sostiene que Diego Simeone ha señalado a Romero como prioridad absoluta para reforzar la defensa, una aspiración que el club mantiene desde la temporada pasada. En aquel momento, la operación se frustró por diferencias económicas, pero ahora la dirigencia colchonera busca aprovechar el compromiso del Tottenham de facilitar la salida del argentino.

Cuti Romero es una de las principales figuras del Tottenham (Reuters/Paul Childs)
Cuti Romero es una de las principales figuras del Tottenham (Reuters/Paul Childs)

“El central argentino de 28 años es un viejo anhelo del club, que ya le quiso la temporada pasada, y también de Simeone, que le tiene marcado en rojo desde hace tiempo”, sostuvo el medio español.

El diario detalló que Romero prefiere recalar en el Atlético de Madrid antes que en el Inter de Milán, un dato que podría modificar los planes del mercado. Sostienen que el defensor de 28 años incluyó una cláusula especial en su última renovación con el Tottenham en 2029, con el objetivo de facilitar su llegada a uno de los tres grandes del fútbol español si se presentara la oportunidad. El propio Romero declaró en el pasado: “Me encantaría jugar en La Liga”, una frase recogida por el medio español que refuerza la expectativa rojiblanca.

El club madrileño, sin embargo, está condicionado por la necesidad de cerrar antes la venta de jugadores como Ruggeri y Nahuel Molina, quienes interesan a Aston Villa y Roma respectivamente. Estas transferencias son consideradas imprescindibles para equilibrar las finanzas y generar margen salarial suficiente para afrontar la ficha de Romero, una de las más altas del plantel de los Spurs.

La puja por el pase del ex defensor de Atalanta y Genoa refleja el alto interés que genera en el mercado, no solo por sus condiciones técnicas sino también por su liderazgo y experiencia en selecciones nacionales. Tanto el Inter como el Atlético consideran que Romero puede convertirse en el nuevo eje de sus respectivos proyectos defensivos.

En este contexto, el desenlace de la operación se mantiene abierto y sujeto a los movimientos de mercado de ambos clubes.

Cuti Romero, que supo levantar la Europa League con el Tottenham en 2025 y viene de ser subcampeón del mundo con la selección argentina, es uno de los baluartes de la última línea de los Spurs. El capitán del conjunto de Londres disputó, que se perdió varios encuentros por diversas lesiones, disputó un total de 32 partidos la última temporada, en los que aportó seis goles y brindó cuatro asistencias.

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