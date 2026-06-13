Los 4 alimentos fáciles de conseguir que pueden ayudar a reducir los brotes de psoriasis

Los productos enlatados y congelados facilitan sostener una alimentación constante cuando faltan ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que conviven con psoriasis pueden beneficiarse de alimentos antiinflamatorios que sean fáciles de conseguir y de preparar. Según Eating Well, estos ingredientes destacan por su conveniencia y su aporte a la reducción de la inflamación y la promoción del bienestar cutáneo.

Estos productos facilitan una alimentación sencilla y saludable, permitiendo controlar la inflamación y mantener la salud de la piel aunque el acceso a ingredientes frescos sea limitado.

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Diversas investigaciones publicadas por la National Psoriasis Foundation y revisadas en The Journal of the American Academy of Dermatology confirman que una dieta antiinflamatoria puede reducir la severidad de los síntomas en personas con psoriasis.

Dietistas recomiendan sardinas, frutos rojos, lentejas y espinacas enlatadas/congeladas como opciones accesibles con propiedades antiinflamatorias que ayudan a controlar la psoriasis y mejorar la salud cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos, y el consumo habitual de frutas y verduras, contribuyen a la disminución de la inflamación sistémica y favorecen la tolerancia de la piel a los tratamientos tópicos y sistémicos.

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Aunque la dieta por sí sola no cura la enfermedad, tanto el medio citado como las especialistas consultadas coinciden en que incorporar alimentos antiinflamatorios ayuda a disminuir la intensidad y frecuencia de los brotes. A su vez, mejorar el estado general de quienes la padecen.

Los patrones tipo dieta mediterránea se relacionan con mejoras en marcadores inflamatorios en personas con psoriasis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietistas consultadas explican que seguir patrones dietéticos ricos en grasas saludables, frutas, verduras y legumbres, como la dieta mediterránea, contribuye al control de la inflamación y favorece la salud inmunitaria.

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Los productos enlatados y congelados son opciones útiles y asequibles para conservar estos nutrientes esenciales y lograr regularidad en la alimentación.

1. Sardinas enlatadas para combatir la inflamación

Las sardinas en conserva aportan ácidos grasos omega-3 vinculados a una menor inflamación sistémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas enlatadas destacan como fuente principal de ácidos grasos omega-3, específicamente EPA y DHA, cruciales para reducir los procesos inflamatorios en personas con psoriasis.

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Amy Brownstein, dietista registrada, señala que estos nutrientes ayudan a moderar la producción de compuestos inflamatorios, lo que disminuye los brotes, el enrojecimiento y la formación de placas.

Además, patrones de alimentación parecidos a la dieta mediterránea, donde se priorizan pescados como las sardinas, están asociados a una disminución en la gravedad de la psoriasis y los niveles de inflamación.

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Brownstein resalta que estos alimentos aportan antioxidantes, fibra y grasas saludables, esenciales en un esquema alimentario enfocado en la salud de la piel.

2. Beneficios de los frutos rojos congelados para la piel y el intestino

Los frutos rojos congelados concentran antioxidantes como antocianinas y vitamina C, relevantes para la salud cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos congelados aportan vitamina C y antocianinas, antioxidantes relevantes para combatir el estrés oxidativo relacionado con la inflamación.

Samaria Garrett, dietista certificada, explica que incluir habitualmente alimentos ricos en fibra como las bayas apoya el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que puede influir en la calidad de la piel.

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Varios estudios muestran que existe una fuerte conexión entre el intestino y la piel en personas con enfermedades inflamatorias como la psoriasis. La fibra de los frutos rojos alimenta bacterias intestinales beneficiosas, promueve la producción de compuestos antiinflamatorios y contribuye al fortalecimiento de la barrera intestinal, repercutiendo en la reducción de los síntomas cutáneos.

3. Lentejas en conserva para fortalecer la barrera cutánea

Las lentejas en conserva suman proteína vegetal, fibra y vitamina E, claves para la barrera de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas en conserva proporcionan proteínas de origen vegetal, fibra y antioxidantes, además de vitamina E, un nutriente esencial para la protección y fortaleza de la piel.

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Brownstein explica que la vitamina E ayuda a preservar la estructura celular cutánea y la hidratación, refuerza la elasticidad y protege frente a agentes externos.

Consumir lentejas con regularidad puede contribuir al equilibrio de la glucosa en sangre y al mantenimiento de la salud intestinal, dos factores relevantes para reducir la inflamación sistémica en quienes tienen psoriasis.

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4. Espinacas congeladas y su aporte a la salud de la piel

Las espinacas congeladas aportan vitamina A y antioxidantes que participan en la renovación celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas congeladas se presentan como una opción práctica para incrementar la ingesta diaria de nutrientes antiinflamatorios. Danielle Smiley, dietista, destaca que contienen antioxidantes como la vitamina C, el betacaroteno y flavonoides, que protegen frente al estrés oxidativo y los trastornos inflamatorios de la piel.

Además, las espinacas son fuente de vitamina A, esencial para la reparación y renovación celular, un proceso especialmente importante en la psoriasis, que se asocia con una renovación cutánea acelerada. También aportan magnesio, hierro, folatos y vitamina K, que benefician la circulación, la función inmunitaria y la salud celular global.

Consejos integrales para controlar los brotes de psoriasis

La regularidad de las comidas contribuye a estabilizar energía y glucosa, dos factores ligados a la inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento de la psoriasis requiere un enfoque integral que incluya una alimentación constante, manejo del estrés y ejercicio físico. Eating Well enfatiza que controlar el estrés contribuye a mantener baja la inflamación y a mejorar el descanso, factores influyentes en la aparición de brotes de psoriasis.

Smiley recomienda comer en horarios predecibles para estabilizar energía y niveles de glucosa. El ejercicio regular, aun en pequeñas cantidades, apoya el sistema inmunológico y el bienestar general.

Resultados de estudios clínicos liderados por la Mayo Clinic y el grupo de Dermatología de la Universidad de Harvard subrayan que mantener hábitos alimentarios consistentes y priorizar alimentos ricos en micronutrientes ayuda a reforzar la barrera cutánea y el sistema inmunitario.

El manejo del estrés y el ejercicio regular se integran como apoyos para reducir la frecuencia de los brotes de psoriasis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que, si bien no existe una cura definitiva para la psoriasis, la combinación de una nutrición equilibrada y un estilo de vida saludable puede mejorar significativamente la calidad de vida y reducir la frecuencia de los brotes.