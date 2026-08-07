La irónica reacción de Mario Pergolini por la separación de Luck Ra y La Joaqui: “Está retriste el flaco”

Mario Pergolini ironizó sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui al comentar una foto de un asado que el cantante publicó en Instagram con un corazón vendado (Video: ODP, Eltrece)

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La separación de Luck Ra y La Joaqui llegó al piso de Otro Día Perdido (Eltrece) y Mario Pergolini no pudo evitar la ironía al ver la primera señal pública que dejó el cantante tras la ruptura: una foto de un asado en Instagram, acompañada de un emoji de corazón vendado. “Mirá el asado que se hizo, está retriste el flaco, tremendo”, dijo el conductor ante la imagen que Agustín “Rada” Aristarán presentó con toda la solemnidad que el momento —según él— merecía.

El segmento de chismes del programa arrancó con la presentación de Aristarán, quien anunció la noticia con su estilo habitual: “Como es de público conocimiento, dos músicos muy queridos por la gente acábanse de separar”. Ante la insistencia de Pergolini para que fuera directo y no “enigmático”, Rada terminó por dar los datos: “Él tiene el pelo azul y ella, naranja. Luck Ra y La Joaqui”. La respuesta del conductor sobre el enigmático fue escueta: “Sí, lo hacés muy mal”.

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Lo que siguió fue una secuencia que combinó la información con el humor propio del ciclo. Aristarán presentó la historia de Instagram del cantante cordobés como si se tratara de una obra de arte: “La pieza captura el gesto ancestral de preparar un asado. El contraste entre el rojo de la carne y el naranja de las llamas construye una tensión entre materia y transformación, naturaleza y cultura. Sobre la imagen se convoca al espectador a participar del ritual colectivo que dice: ‘Tráigame un fernet, por favor’”. Pergolini tardó un instante en llegar al punto: “Está re triste el flaco”. El detalle que nadie podía ignorar era el emoji de corazón vendado que acompañaba la publicación.

El particular posteo que eligió Luck Ra para su reaparición en las redes (Instagram)

Fue Evelyn Botto fue quien aportó el dato más contundente de la conversación: La Joaqui ya había contado públicamente los detalles de la ruptura durante el show de Rosalía en Buenos Aires. “Ella lo contó todo, todo, todo en el show de Rosalía. Estaba pasada”, dijo, en referencia al segmento de confesionario que la artista española incorpora en sus conciertos. Allí, la cantante relató que durante un viaje de siete días, ella esperaba una propuesta de matrimonio y preparó siete outfits de sorpresa. Al cuarto día, Luck Ra le comunicó que quería separarse.

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Pergolini tomó nota de la distancia entre lo que cada uno esperaba de ese viaje: “Qué concepto cambiado del mismo viaje, ¿no? Ella creía que se iba a casar y él iba a separarse”. Aristarán, con menos piedad, remató: “Había uno de los dos que no estaba viendo un poquito las cosas de la pareja”.

El intercambio también incluyó una referencia que Pergolini guardaba de primera mano. El conductor recordó que en una oportunidad le había preguntado directamente a Luck Ra si quería casarse. “Me miró con una cara de... Dijo: ‘Ni en pedo’”, contó a modo de broma, lo que generó risas en el estudio.

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La conductora de SQP describió un momento de tristeza durante la grabación de PH: Podemos Hablar. Qué le dijo sobre la influencer y el cantante (Video: SQP/ América TV)

La versión más dura de la ruptura llegó de boca de Yanina Latorre, quien en su programa SQP (América TV) describió el estado emocional de La Joaqui con palabras directas: “La Joaqui está rota. Ni bien llegué fui a abrazarla y dijo: ‘no me abracen porque si me abrazan, lloro’”. Según Latorre, la cantante llegó a la grabación de PH: Podemos Hablar “destrozada, muy triste y quebrada”.

La conductora también reveló que La Joaqui bloqueó a Luck Ra de todas sus redes y aplicaciones de mensajería. “Estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta”, afirmó. Del lado del cantante, Latorre señaló que su principal preocupación no era el dolor de su expareja sino las consecuencias públicas: “Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho”, en referencia a los rumores que lo vincularon con la influencer Tuli Acosta.

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