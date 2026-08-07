La curiosa historia de amor de una de las nuevas figuras de la selección argentina: “La conquisté bailando una chacarera”

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Joaquín Panichelli se quedó en las puertas de la Copa del Mundo después de haber sido convocado por Lionel Scaloni en las citaciones previas debido a una lesión ligamentaria de rodilla que lo marginó del final de una temporada en la que estaba brillando como goleador del Racing de Estrasburgo. El cordobés de 23 años, que continúa con la rehabilitación antes de volver a las canchas, se lanzó al streaming para dar detalles de su recuperación y adelantó que será una práctica habitual cuando la agenda profesional se lo permita. A través de la plataforma Kick, también contó su historia de amor con Giuliana Giramonti.

“Hace siete años que estamos juntos. Al principio no me daba bola y yo no insistí. Después bailamos una chacarera para el aniversario de la muerte de San Martín y, cuando ella se presentó, yo me presenté… Tuve un poco de suerte también, porque me podría haber tocado con otra”, fue la introducción del flechazo de la pareja cordobesa que se conoció en el secundario del Colegio Racing de su provincia cuando tenían apenas 16 años.

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Joaquín Panichelli y Giuliana Giramonti sonríen para una fotografía frente al Hotel Nacional de Cuba en La Habana.

Con ella presente, quien de hecho lo corrigió porque se trataba de un 17 de agosto (fallecimiento de José de San Martín) y no un 17 de junio (muerte de Martín Miguel de Güemes), tal como él había mencionado en primera instancia, Panicha chapeó: “Tiré los dotes bailando una chacarera, boludo”. “Ahí me conquistó”, dijo ella. Y él fue por más, mientras Giuliana asintió: “Es aura conquistar en una chacarera de colegio”.

Panichelli se formó en las infantiles de Racing de Córdoba y tuvo un fugaz paso por Belgrano y Deportivo Atalaya antes de ser fichado por River Plate justo antes de la pandemia del coronavirus en 2020. Antes de unirse a las filas del Millonario, estuvo a prueba en Boca, donde le bajaron el pulgar. En septiembre de 2022, llegó a ser convocado para la Primera del elenco de Núñez por Marcelo Gallardo, aunque no tuvo su bautismo oficial y se marchó en condición de libre tras no haber sido tenido en cuenta por Martín Demichelis de cara al 2023.

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Joaquín Panichelli y Giuliana Giramonti celebran el ascenso del Deportivo Alavés junto a una multitud en una plaza de la ciudad, vestidos con las camisetas del equipo.

Firmó con el Alavés de España en la segunda división española y disputó un puñado de partidos en la campaña del ascenso en ese mismo semestre. Sin lugar en la máxima categoría, fue cedido al Mirandés (segunda de España) y explotó: 21 goles y 8 asistencias en 44 encuentros. Esa campaña le valió el fichaje por el Racing de Estrasburgo, donde redondeó una maravillosa campaña 2025/2026 pese a haber “regalado” los últimos meses por su lesión. Convirtió 20 goles, aportó 4 asistencias en 39 partidos) y fue elegido MVP del equipo en la temporada.

Lionel Scaloni lo convocó para un amistoso con la selección argentina ante Angola, en el que debutó oficialmente, en noviembre de 2025. Y otra vez lo llamó para los duelos ante Mauritania y Zambia, en marzo de 2026. Sin embargo, la lesión de rodilla lo marginó de esas pruebas previas a la Copa del Mundo, de la que también se vio obligado a bajarse.

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Joaquín Panichelli y Giuliana Giramonti posan de pie junto a un árbol de Navidad decorado con luces y esferas azules y doradas en un ambiente interior.

A lo largo de todo este tiempo, Giuliana Giramonti lo acompañó. En sus redes sociales exhiben los momentos felices de vacaciones en París, los Alpes Suizos, Cuba, Londres, Brasil, El Calafate o su Córdoba natal, pero también aprenden de los golpes y obstáculos que les pone la vida a la distancia. En tanto, ella también muestra los triunfos deportivos del delantero como si fueran propios. Y, a muchos kilómetros de sus amigos y familia, también se aferran a nuevas amistades como las del paraguayo Julio Enciso, compañero en Racing de Estrasburgo, y su esposa Melissa Cardona, con quien por ejemplo compartieron la última Navidad en Francia.

A mediados del 2023 sumaron a sus vidas al perro beagle “Parker”, quien también fue presentado en la reciente transmisión del canal de Kick. “Él es Parker, está en la portada (de sus presentaciones de streaming). Siempre quise un Beagle”, reconoció.

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Joaco y Giuli Giramonti junto con su perro Parke en la Torre Eiffel de París

“Estamos así hace siete años, ella me banca en todo. Estaba acá al lado tomando mates (durante su primera hora de streaming). ¿Si soy un poco dominado? La verdad no sé, pero uno tiene que ser una porción dominado en la pareja, ja”, contó Panicha, quien es fanático de Los Redonditos de Ricota y aseguró que la contagió a su novia con ese gusto musical ya que ella “era una chica Tini o Emilia Mernes; una chica Luzu”. “Hay una guerra constante entre Paren la Mano y Luzu entre nosotros, pero a lo largo de este camino ha aprendido de la buena música”, afirmó él frente a su público y el chat en vivo.

La pareja del delantero subió a Tik Tok el video

Panichelli también reveló cómo se inspiró con la idea de lanzar su propio streaming: “La idea era arrancar en este tiempo que uno está afuera de las canchas y del circuito. Desde que fui a Buenos Aires, a los programas Desde el respeto y Paren la Mano, me quedó en la cabeza hacer algo, así que de acá a cuatro o cinco meses, por la lesión, la idea era tener este espacio, no tener que depender de una entrevista, una nota, un espacio de un tercero para contar cómo va progresando la lesión y charlar con la gente”.

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Panicha y Giuli también se mostraron varias veces en la cuenta de TikTok de la modelo (con más de 17 mil seguidores), donde incluso bromearon sobre los elementos que el goleador lleva en su neceser a cada entrenamiento o partido y hasta revelaron el secreto oculto detrás del festejo del delantero. Habitualmente, se lleva la mano a la cabeza y señala con el dedo, pero eventualmente suma una “G” con sus manos. La primera parte del festejo viene desde que tiene 13 años, cuando un tío le pidió que le dedicara un gol en un torneo de su pueblo, pero la siguiente es una incorporación posterior al gesto que realiza desde niño para homenajear a su pareja.

Las vacaciones del 2023 de la pareja en Cuba meses después de firmar con Alavés de España