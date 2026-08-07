Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

Phil Vickery fue diagnosticado con probable encefalopatía traumática crónica (CTE) tras años de golpes en la cabeza (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)

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Phil Vickery, excapitán de la selección inglesa de rugby y campeón mundial en 2003, atraviesa una etapa marcada por los efectos de los golpes sufridos durante su carrera profesional. Tras dos décadas en el más alto nivel, el expilar derecho convive con dolores físicos y secuelas neurológicas que condicionan su día a día. A sus 50 años, el exjugador ha sido diagnosticado con probable encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad neurodegenerativa asociada a traumatismos craneales repetidos.

La jubilación no alivió sus heridas. “Sabía que tenía problemas de memoria y cerebrales”, reconoció Vickery en una entrevista con The Guardian. La confirmación médica llegó con una tomografía que reveló el alcance de las lesiones: “Los resultados mostraron una probable encefalopatía traumática crónica, algo que ya intuía antes de hacérmela. Se lo dije al médico: ‘Sé que algo anda mal conmigo’. Pero no quería hacer nada al respecto”.

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El dolor físico es solo una parte de su realidad. El excapitán relata que todavía carga con heridas visibles y otras que solo se perciben. “Han pasado 14 años desde mi último partido, estuve activo durante 20 años, gané 73 partidos con Inglaterra. Todavía cargo con las heridas. Algunas las he podido curar, otras aún están en proceso de sanación, algunas son visibles, otras solo se escuchan”, confiesa.

Una tomografía reveló el alcance de las lesiones cerebrales que llevaron al diagnóstico probable de CTE en Phil Vickery (AFP PHOTO / ODD ANDERSEN)

Bajo este panorama, el campeón del mundo en 2003 alzó la voz en un contexto en el cual varios exjugadores demandaron a World Rugby, Rugby Football Union (RFU) y la Welsh Rubgy Union (WRU). Los exdeportistas, tanto quienes se desempeñaron en el ámbito profesional como amateur, afirman que los repetidos golpes les provocaron graves problemas neurológicos, destacó The Independent.

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Phil Vickery adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos

En recientes declaraciones, Phil Vickery confirmó su decisión de donar el cerebro a la ciencia tras su muerte, con el objetivo de contribuir a la investigación sobre los daños neurológicos que sufren los jugadores de rugby. El excapitán de Inglaterra, quien recibió un diagnóstico probable de encefalopatía traumática crónica (CTE), expuso abiertamente la magnitud de las secuelas que enfrenta y el impacto que estas tienen en su vida cotidiana.

Según The Independent, Vickery relató que convive con los síntomas de una enfermedad que solo puede ser confirmada tras el fallecimiento, pero cuyo deterioro ya percibe día tras día. “Las lesiones cerebrales te acompañan todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días del año, y pesan mucho, te atormentan constantemente. Pero no me van a vencer. Sigo adelante”, expresó el exjugador, quien también admitió haber atravesado momentos de profunda angustia y pensamientos suicidas.

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El excapitán inglés dijo que la enfermedad lo afecta las 24 horas y admitió haber atravesado angustia y pensamientos suicidas (Action Images / Andrew Budd/File Photo)

Vickery forma parte de una demanda colectiva contra World Rugby y otras federaciones, en la que más de mil exjugadores acusan a los organismos de no protegerlos adecuadamente frente a los riesgos de lesiones cerebrales. Según NR Times, el exjugador subrayó que la donación de su cerebro busca aportar conocimiento para evitar que nuevas generaciones sufran consecuencias similares: “¿Eso va a hacer que alguien se levante? No lo sé. Qué cosa tan horrible de decir. Pero ¿qué tiene que pasar?”, reflexionó en diálogo con The Observer.

En la misma entrevista, el británico dejó una frase contundente sobre la donación: “Quiero que puedan usar mi cerebro para probar. Y les propongo algo: hagamos una autopsia en directo con el mejor forense del mundo para que sirva de prueba”. Incluso, confirmó que ha considerado quitarse la vida, pero quiere asegurarse de que su órgano esté en condiciones para ser estudiado.

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Las demandas de exjugadores a la World Rugby

Las demandas de exjugadores contra World Rugby y otras federaciones han alcanzado un punto crítico. Más de 1.100 exjugadores alegan que organismos no protegieron adecuadamente a los jugadores frente a los riesgos de lesiones neurológicas, incluidas la encefalopatía traumática crónica (CTE) y otras afecciones cerebrales graves relacionadas con los impactos repetidos en la cabeza sufridos durante sus carreras.

Más de 1.100 exjugadores de rugby reclaman que las federaciones no actuaron con la debida diligencia frente al riesgo de encefalopatía traumática crónica y otras afecciones cerebrales (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los demandantes sostienen que las federaciones incumplieron su deber de diligencia, mientras que las entidades demandadas rechazan cualquier responsabilidad y argumentan que los riesgos forman parte inherente del deporte. El caso, que inició en 2022, se ha complicado por retrasos en la presentación de pruebas médicas y cambios en la representación legal de los jugadores. World Rugby y sus pares solicitaron al tribunal que desestime varias demandas, destacando que los abogados de los jugadores no cumplieron con órdenes judiciales relativas a la entrega de historiales médicos y otros documentos clave.

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Por el momento, el juez principal Jeremy Cook ha reservado el fallo sobre la posible anulación de cientos de casos. Mientras tanto, la situación genera incertidumbre y angustia entre los exjugadores afectados, quienes reclaman mayor protección y apoyo ante los daños sufridos, recogió The Observer.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

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En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida