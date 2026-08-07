La otra cara de la Maratón de Buenos Aires: entrenamiento, sacrificio y sueños detrás de los 42 kilómetros

Las fondistas argentinas afinan sus rutinas rumbo a la prueba del 20 de septiembre, con la media del 23 de agosto como escala clave y un plan que mezcla volumen, estrategia, descanso y foco mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cuenta regresiva hacia la Maratón de Buenos Aires ya ocupa un lugar central en la planificación de varios fondistas argentinos. Entre ellos se encuentran las atletas Chiara Mainetti y Carolina Rossi, dos referentes con trayectorias distintas, aunque atravesadas por una misma meta: llegar en el mejor nivel posible a una prueba que cada temporada reafirma su peso dentro del calendario mundial.

En diálogo con Infobae, las atletas describieron cómo encaran la etapa previa, qué ajustes realizan en sus rutinas y por qué la competencia porteña mantiene un lugar especial dentro del running global. La Maratón de Buenos Aires, de acuerdo con el sitio oficial, se disputará el 20 de septiembre de 2026 sobre la distancia tradicional de 42,195 kilómetros, con un trazado urbano certificado y una convocatoria que la ubica entre las pruebas más relevantes de Sudamérica.

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Sin embargo, el calendario contempla también la Media Maratón de Buenos Aires, programada para el 23 de agosto, la cual servirá de antesala para la prueba principal y reunirá a las destacadas atletas.

Una carrera que ordena la temporada

Carolina Rossi fija la carrera porteña como objetivo del año (@carolinarossiok)

La Maratón de Buenos Aires no representa una prueba más para las corredoras de elite ni para el amplio universo amateur. El evento reúne cada año a miles de participantes y se consolidó como una de las competencias más convocantes del mundo. Su recorrido certificado por las principales avenidas porteñas y su perfil urbano la convierten en una referencia del fondo sudamericano.

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En ese contexto, Carolina Rossi explicó a Infobae que la cita deportiva conserva un atractivo singular dentro del calendario. “Correr en Buenos Aires es especial, siempre genera mucho entusiasmo”, afirmó. La atleta señaló que el interés por participar crece temporada tras temporada y remarcó que se trata de una jornada muy esperada por corredores de distintos niveles: “Muchos apuntan a la media, o a la maratón como uno de los grandes objetivos del año”. También comentó que varios de sus alumnos ya preparan su presencia en la competencia.

Rossi definió a la maratón y a la media maratón de la ciudad como una cita fija para el ambiente del running. “Está en el calendario de todos, es una fecha que no se quiere perder nadie”. Para quienes compiten, entrenan o siguen de cerca este deporte, el evento ocupa un lugar propio por su nivel de organización, su visibilidad y el valor simbólico que implica correr en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. “La carrera tiene un significado especial porque representa todo el trabajo de meses y la posibilidad de compartirlo en un marco único”, detalló.

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Las fondistas argentinas combinan entrenamientos, trabajo y sacrificio (@carolinarossiok)

También explicó por qué la competencia aparece como un objetivo concreto dentro de la agenda de atletas con perfiles diversos. Para unas significa buscar marca, para otras sumar experiencia en una distancia exigente. En todos los casos, el proceso de preparación exige una combinación precisa entre volumen de entrenamiento, estrategia y recuperación. “Siempre planteamos una planificación muy cuidadosa para llegar bien al día de la carrera”, dijo la maratonista.

Mainetti, trabajo en altura y experiencia internacional

Chiara Mainetti transita su preparación en Cachi, Salta, uno de los lugares elegidos por muchos fondistas para entrenar en altura. En diálogo con Infobae, la atleta misionera contó que dividió su año en etapas y ubicó entre sus objetivos inmediatos la media maratón y la Maratón de Buenos Aires.

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Mainetti explicó que busca llegar con una base sólida a ese tramo de la temporada y que el entrenamiento en altura forma parte de una rutina instalada desde hace años. “Vengo haciendo bloques en altura desde 2017 antes de cada maratón importante. Me ayudan mucho desde lo físico y lo mental”, señaló.

Mainetti persigue Los Ángeles 2028 con Buenos Aires de escala (@chiaramainettiok)

La corredora valoró las condiciones que ofrece Salta, con instalaciones específicas para el atletismo y un entorno apto para bloques exigentes de trabajo. “Es ideal porque tiene todo lo que necesito y la altura justa para este tipo de entrenamiento”, apuntó. También destacó la posibilidad de compartir jornadas con otros atletas, algo que vuelve más llevadera una preparación de alta demanda. “Entrenar en grupo ayuda muchísimo a sobrellevar la exigencia y a disfrutar del proceso”, agregó.

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Su recorrido reciente también aporta contexto a ese presente. La fondista repasó competencias en Rotterdam, Tokio y Alemania, dentro de un calendario internacional que amplió su roce competitivo. “Las carreras afuera son distintas y te exigen otro nivel de preparación. Haber pasado por esos desafíos me hizo ajustar ritmos, manejar mejor las cargas y entender con mayor precisión qué necesito en la previa de una maratón”, reflexionó.

La parte mental, el esfuerzo cotidiano y la red de apoyo

Acumular kilómetros no es suficiente durante la preparación para una maratón. Mainetti relató a este portal que en los últimos años incorporó herramientas para sostenerse en el alto rendimiento, con foco en aspectos que exceden lo físico. El trabajo junto a una entrenadora mental fue clave después de atravesar una etapa caracterizada por el desgaste.

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Chiara Mainetti apuesta a la altura para llegar fuerte (Imagen de archivo)

La atleta relató que sintió cansancio y una merma en el disfrute del entrenamiento, una señal que la llevó a revisar su esquema de trabajo. “Llegó un punto en el que no estaba disfrutando y me sentía muy cansada, y eso fue una alarma”, reveló. A partir de ese diagnóstico, incorporó apoyo específico para recuperar estabilidad y mantener la competitividad. Ese sostén mental se volvió una pieza clave para sostener una carrera de largo recorrido.

También puso sobre la mesa una realidad frecuente en el atletismo argentino. “Muchas deportistas debemos combinar los entrenamientos con trabajo y otras obligaciones cotidianas, un esfuerzo que vuelve más compleja la permanencia en la elite”, subrayó. En ese punto, remarcó el valor del acompañamiento de sponsors, entrenadores, familia, pareja y profesionales de la salud.

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El sueño de Mainetti, llegar a Los Ángeles 2028

Para Chiara, la preparación rumbo a la Maratón de Buenos Aires se conecta con una ambición todavía mayor. La atleta ubicó en el centro de su proyecto deportivo el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mainetti coloca la clasificación olímpica en el centro de su proyecto y usa la cita porteña como parte del camino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La runner definió ese camino como el desafío más grande de su carrera y dejó en claro que orienta buena parte de su esfuerzo hacia esa meta. “Clasificar a los Juegos Olímpicos es el sueño de toda mi vida, y es el objetivo por el que trabajo cada día. Lo voy a dejar todo, es el último gran desafío de mi carrera”, afirmó.

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La maratón porteña aparece, en ese sentido, como una escala relevante dentro de una planificación más extensa, donde cada competencia suma experiencia y sirve para medir el nivel alcanzado.

De esta manera, la previa de la Maratón de Buenos Aires, servirá como un nuevo punto de evaluación para atletas que buscan rendimiento, continuidad y proyección. En ese escenario, Mainetti y Rossi exhiben dos recorridos diferentes, aunque atravesados por la misma lógica: la preparación para una gran carrera empieza mucho antes de la largada y se sostiene en una combinación de método, experiencia y convicción.