Rodrigo Paz defendió su gestión al conmemorar 201 años de la independencia de Bolivia: “Estamos ordenando la casa”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hace un gesto antes de pronunciar su primer discurso sobre el estado de la nación en Sucre, Bolivia, el 6 de agosto de 2026 (Presidencia de Bolivia/Imagen cedida vía REUTERS)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “una nueva Bolivia está naciendo”, al conmemorar los 201 años de la independencia del país. Durante un mensaje desde la Casa de la Libertad en Sucre, sede constitucional y judicial del Estado, el mandatario destacó que, tras las elecciones generales de 2025, el país “decidió iniciar un nuevo ciclo que está marcado con la verdad como base de la transformación moral de la patria”.

El jefe de Estado señaló que su gestión, iniciada hace casi nueve meses, se distingue por al menos seis decisiones clave alejadas del centralismo. Paz sostuvo que los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales y Luis Arce, dejaron a Bolivia “arrasada y moribunda”, en referencia a la situación económica.

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“Estamos ordenando la casa protegiendo al pueblo, sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro”, afirmó Paz.

Desde la casa donde en 1825 Bolivia nació a la vida republicana tras alcanzar su independencia de España, Paz destacó como uno de los principales logros de su gestión la “recuperación de la confianza”, reflejada en la estabilización de la economía y la disminución del riesgo país de 2.200 a 421 puntos. En ese sentido, resaltó la implementación de un nuevo régimen cambiario flexible que permitió normalizar gradualmente el mercado de divisas y agradeció la disposición del pueblo para enfrentar cambios, como el reordenamiento del gasto público y el retiro de la subvención a los combustibles, calificando esta última medida como insostenible en el tiempo.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pronuncia su primer discurso sobre el estado de la nación en Sucre, Bolivia, el 6 de agosto de 2026 (Christian Calderon/Presidencia de Bolivia/Imagen cedida vía REUTERS)

Paz subrayó la modernización del Estado, con acciones para eliminar la burocracia en los trámites, el fortalecimiento de la ciudadanía digital y la intervención en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectada por problemas de calidad en el combustible.

El mandatario indicó que la protección a las familias durante el proceso de ordenamiento incluyó el incremento de bonos para adultos mayores y menores de edad, alivio financiero para microempresas, así como la incorporación de más personal e internet en los sectores de salud y educación.

Como cuarta medida clave, resaltó la apertura internacional de Bolivia, que permitió restablecer relaciones diplomáticas, profundizar vínculos con otros países y gestionar apoyo ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Paz afirmó que su administración implementa “una nueva gobernabilidad” en coordinación con autoridades departamentales y municipales, y remarcó que los acuerdos se realizarán “con instituciones, no con políticos”. Señaló como sexta decisión priorizar el diálogo, en referencia al reciente conflicto social que paralizó varias regiones durante siete semanas entre mayo y junio.

El presidente boliviano Rodrigo Paz hace un gesto antes de pronunciar su primer discurso sobre el estado de la nación en Sucre, Bolivia, el 6 de agosto de 2026 (Christian Calderon/Presidencia de Bolivia/Imagen cedida vía REUTERS)

La administración de Paz atravesó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades experimentaron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos debido a bloqueos de rutas contra el Ejecutivo. Las autoridades acusaron a Morales de haber orquestado estas protestas, por lo que enfrenta una orden de aprehensión por su presunto papel en las manifestaciones.

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“Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, sostuvo Paz.

El político elegido el 19 de octubre de 2025 por el electorado boliviano reconoció que en nueve meses “no se puede cambiar” lo hecho en dos décadas de gobiernos anteriores y anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, con el objetivo de combatir la corrupción en la administración pública. “Amemos la patria, nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho pido disculpas como presidente a nombre del Gobierno”, concluyó.

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(Con información de EFE)