Facundo Arana habló a corazón abierto de su reconciliación con María Susini: “Ella es naturalmente feliz”

Facundo Arana habló en A24 sobre su romance con María Susini y afirmó que el amor cambia todo (Video: A24)

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Facundo Arana se sentó frente a Luis Novaresio en A24 y habló por primera vez con profundidad sobre su relación con María Susini, la modelo y madre de sus tres hijos, con quien retomó el vínculo tras un período de separación. El actor eligió palabras que no dejaron margen para la interpretación: “El amor cambia todo. El amor te cambia la forma de respirar, la forma de sentir... hasta te cambia todo. Hay una revolución cósmica y celular en el amor”.

La conversación arrancó cuando Novaresio le preguntó quién era, para él, una persona naturalmente feliz. Arana respondió sin dudar: María Susini. “Es como algo que flota. Si ser feliz fuera flotar, aunque hagas así, ¡blup!, flota”, describió el actor, con la espontaneidad que lo caracteriza en sus apariciones públicas. La imagen que trazó de su pareja fue la de alguien cuya alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una condición propia e inherente a su forma de estar en el mundo.

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El periodista quiso ir más a fondo y le preguntó si Susini le había cambiado la mirada. “Es que es así. Es que es así”, repitió Arana, antes de extenderse en una reflexión sobre el amor que fue uno de los momentos más populares de la entrevista. “Encontrar eso, así dure un instante, es para siempre”, afirmó, con una convicción que el conductor recogió en silencio.

Facundo Arana definió a María Susini como una persona naturalmente feliz durante la entrevista con Luis Novaresio

El intercambio también tuvo un momento de humor. Cuando Novaresio le preguntó qué haría si Susini entrara caminando al estudio en ese instante, Arana respondió sin pensarlo: “La tacleo al cuello y le doy un beso”. El conductor simuló escandalizarse y pidió que “cuidemos la forma”. La respuesta del actor fue lacónica y directa: “Está acostumbrada”. Luego, con más seriedad, habló del abrazo como lenguaje: “Como te abrazan, te quieren. Si te quiere y si te ama, es un abrazo que va mucho más allá de lo que uno puede hacer con los brazos. Es todo lo que sale de ese ser. Uno lo siente, uno se da un abrazo y te modificó la existencia”.

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La entrevista en A24 llegó en un momento de renovado interés público por la pareja. Días atrás, Susini había publicado en sus redes sociales una producción fotográfica en ropa interior que generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Entre los comentarios, el de Arana fue el que más circuló: el actor dejó cinco emojis de fuego bajo las imágenes, un gesto que sus seguidores leyeron de inmediato como una señal de la buena sintonía que persiste entre ambos. “Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja”, escribió una usuaria, resumiendo el tono general de los comentarios.

La relación entre Facundo Arana y María Susini volvió al centro de la atención pública tras una publicación de la modelo en redes sociales

La modelo, nacida en Gualeguay, Entre Ríos, había sido la primera en dar precisiones sobre el estado de la relación. En una entrevista con Pampita para Infobae, Susini aclaró que la separación nunca fue definitiva ni conflictiva: “No estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia”, dijo entonces.

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Esa declaración pública de Susini fue la que abrió la puerta a una lectura diferente de los gestos que la pareja fue intercambiando en los meses siguientes. La reacción de Arana a las fotos, sumada a sus palabras en A24, terminó de confirmar lo que muchos seguidores ya intuían: que el vínculo entre ambos nunca se cortó del todo y que la etapa de distancia en la convivencia dio paso a un reencuentro.