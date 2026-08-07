Fue multicampeón en la reserva de Boca Juniors, está a préstamo en un club del ascenso y ahora lanzó un emprendimiento de venta de ropa

Ramiro García, Javi García, Agustín Rossi, Fernando Gayoso y Leandro Brey festejan la obtención de la Copa de la Liga 2022

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Los futbolistas profesionales deben atravesar un arduo camino antes de firmar su primer contrato. En su gran mayoría, se forman durante años en divisiones inferiores, con todo el esfuerzo físico y de logística que eso demanda, antes de dar el gran salto. Y, según los estudios, solamente el 3% del total de chicos que sueñan con encontrar su lugar en el mundo del fútbol es el que lo consigue. El embudo se hace grande desde la Reserva a la Primera y más fino aún es cuando se trata de clubes grandes, con una enorme competencia en todas sus líneas, como lo es Boca Juniors.

Ramiro García, promesa de las juveniles xeneizes, multicampeón y capitán en la Reserva, e integrante del plantel profesional que consiguió uno de los últimos títulos en la institución, todavía se mantiene en búsqueda de oportunidades en el fútbol de ascenso. Está a préstamo desde principios de año en Argentino de Quilmes, donde todavía no debutó con el primer equipo. Y, en paralelo, aprovechó para lanzar un emprendimiento junto a un amigo. Vende ropa para hombres y hasta es modelo de su propia marca, District RD.

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A los 24 años, luego de sus préstamos anteriores en Guillermo Brown de Puerto Madryn y Defensa y Justicia, donde prácticamente no jugó, Rama García acaba de sumar sus primeros minutos en la reserva del Mate quilmeño en un empate 2-2 frente a Camioneros en el que atajó un penal. “En lo personal, contento y agradecido por esta oportunidad, tratando de aprovechar los minutos que me dan. Siempre y cuando sea para sumar, bienvenido. Me sentí muy bien, seguro y tranquilo con la rodilla. La idea fue sumar minutos y estar preparado para lo que sea, si me necesitan o no”, declaró el arquero categoría 2001 a la página de Instagram Mate tiene banca.

El arquero de Argentino de Quilmes lanzó su marca de indumentaria

Una lesión de rodilla lo obligó a pasar por el quirófano hace algunos meses y lo privó de competir palmo a palmo con Nahuel Yzaurralde y Germán Cheppi, arqueros que hoy están por encima suyo en consideración en Argentino de Quilmes, al igual que Joaquín Rucci. Así y todo, el ex Boca que todavía tiene vínculo vigente con la entidad de la Ribera hasta fin de año, donde probablemente quede con el pase en su poder, lucha por ganarse un lugar bajo los tres palos y, en paralelo, se anima a emprender con el negocio de la indumentaria.

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La historia de Ramiro García

Oriundo de Lanús, el categoría 2001 empezó a dar que hablar en su división tras ser campeón en Sexta y en dos torneos internacionales disputados en China (Evergrande 2018 y Weifang Cup en 2019). Defendió la valla de equipos boquenses que contaron en sus juveniles y la reserva como Valentín Barco, Exequiel Zeballos, Equi Fernández, Vicente Taborda, Luca Langoni, Luis Vázquez, Eros Mancuso y hasta uno actual como Lautaro Di Lollo.

Ramiro García firmó su primer contrato profesional en febrero de 2022

Tras la pandemia del coronavirus, su año 2021 fue convulsionado (para bien). En abril debutó con la reserva en un triunfo 4-1 como visitante frente a Huracán en La Quemita. Al mes siguiente, por una importante lesión del por entonces titular de reserva Agustín Lastra (hoy a préstamo en Estudiantes de Río Cuarto) y la baja de Esteban Andrada, fue convocado por Miguel Ángel Russo para integrar la delegación que viajó a Brasil para afrontar la cuarta jornada de la fase de grupos de la Libertadores frente al Santos. En dicho encuentro atajó Agustín Rossi y fue al banco Javier García.

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Sumó varios entrenamientos en Primera y cubrió el arco de la reserva hasta la vuelta de Lastra, que atajó en las instancias decisivas de ese campeonato en el que el equipo por entonces dirigido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna ganó el del segundo semestre en la última jornada ante Arsenal, en cancha de El Porvenir, y el Trofeo de Campeones contra Sarmiento de Junín (3-0 en Argentinos Juniors). Su solvencia en el arco lo llevó a firmar su primer contrato profesional en febrero de 2022, donde posó junto a uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de ese momento, Jorge Patrón Bermúdez.

Ramiro García formó parte de la delegación y plantel profesional que viajó a Córdoba para ganarle la final de la Copa de la Liga a Tigre en mayo de 2022, penúltimo título obtenido por la institución xeneize. Para ese entonces, Boca contaba con Agustín Rossi, fichó a Sergio Chiquito Romero, invirtió en el juvenil de Los Andes Leandro Brey y también tenía al experimentado Javier García. Bajo la tutela de Mariano Herrón, la reserva azul y oro volvió a abrochar el doblete para fines de ese año: goleó 3-0 a Independiente y dejó sin vuelta olímpica a Vélez, mientras que derrotó 2-0 a Lanús en cancha de Platense y alzó el Trofeo de Campeones.

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García jugó un partido en Guillermo Brown de Puerto Madryn, solo fue al banco en Defensa y Justicia y todavía no debutó en Argentino de Quilmes

Con ansias de lograr la continuidad que se le negó desde que pisó la reserva de Boca, García firmó a préstamo en Guillermo Brown de Puerto Madryn a principios de 2023. Sin embargo, en el elenco chubutense de floja campaña en la Primera Nacional, corrió desde atrás con el titular Roberto Ramírez y disputó un solo partido en octubre de ese año, con un 5-0 en contra ante Gimnasia de Mendoza. Cuando regresó a Boca tras su cesión, se había marchado Rossi, pero Chiquito Romero era inamovible, Javi García se mantuvo en el plantel y Brey se afianzó como tercera opción y dueño del arco de la reserva, donde asomó también Sebastián Díaz Robles.

Defensa y Justicia surgió como nueva opción de préstamo y Ramiro García firmó en el Halcón de Florencio Varela por un año. Aunque integró el banco de suplentes en siete encuentros, no llegó a debutar (tuvo por delante a Enrique Beto Bologna y al uruguayo Cristopher Fiermarín). Según la información del medio partidario Reserva de Boca, Defensa quiso extender el vínculo, pero la dirigencia le cerró la puerta de salida, al igual que para un ofrecimiento desde Paraguay y otro desde Chile. A lo largo de todo el año 2025, se entrenó de forma diferenciada ya que no fue considerado para el plantel profesional ni el de reserva. Y, en enero del corriente, pasó a préstamo a Argentino de Quilmes, donde permanecerá hasta fin de año.

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