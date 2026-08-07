¿Alergia al cacahuete? El trasplante fecal podría ser una solución, concluye un estudio piloto

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JUEVES, 6 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las alergias al cacahuete podrían tratarse mediante un trasplante fecal para introducir bacterias "buenas" en el tracto digestivo de una persona, según un nuevo estudio.

Algunos jóvenes con alergia al cacahuete acabaron con una mayor tolerancia al cacahuete meses después de recibir un trasplante fecal de un donante sano sin alergias alimentarias, informaron investigadores el 5 de agosto en Science Translational Medicine.

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"Este estudio pionero fue el primero en demostrar que una terapia basada en el microbioma puede mejorar la alergia alimentaria en las personas, al tiempo que revela cómo las bacterias intestinales, sus metabolitos y el sistema inmunitario trabajan juntos para influir en la respuesta al tratamiento", dijo la investigadora principal , la Dra. Rima Rachid , en un comunicado de prensa. Es directora del Programa de Alergias Alimentarias y del Programa de Inmunoterapia con Alérgenos en el Hospital Infantil de Boston.

"Ahora son esenciales estudios más amplios sobre el trasplante fecal y microbiota para confirmar estos hallazgos, identificar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse y descubrir bacterias beneficiosas que podrían desarrollarse en terapias probióticas dirigidas para alergias alimentarias", dijo Rachid.

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Aproximadamente el 8% de los niños y casi el 11% de los adultos en EE. UU. sufren alergias alimentarias. Actualmente, no existen muchos tratamientos efectivos para las alergias alimentarias.

"Las personas con alergias alimentarias quieren liberarse de la ansiedad constante y la vigilancia extrema, y no tener que estar alerta ante exposiciones potencialmente peligrosas cada vez que salen de casa", dijo Rachid. "Los pacientes no quieren terapias que tengan que tomarse indefinidamente y buscan una modificación o cura permanente de la enfermedad."

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Estudios de laboratorio anteriores han demostrado que los trasplantes fecales podían proteger a los ratones de reacciones alérgicas. Los investigadores pensaban que las bacterias "buenas" que se encuentran en intestinos sanos eran responsables de esta protección.

Para este nuevo ensayo a pequeña escala, el equipo de investigación utilizó "pastillas para caca" congeladas para transferir cepas bacterianas buenas a 10 jóvenes adultos con alergias graves al cacahuete.

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Tras un tratamiento único de 36 pastillas tomadas en unas horas, tres de los participantes pudieron tolerar comer varios cacahuetes en un desafío alérgico cuatro meses después.

El ensayo probó a continuación si los antibióticos tomados antes de la transferencia fecal podían ayudar al cuerpo a "aceptar" mejor las bacterias del donante. En ese paso, 3 de cada 5 participantes mejoraron su tolerancia al cacahuete, ingiriendo más de cuatro cacahuetes antes de desarrollar una reacción alérgica.

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El análisis de muestras de sangre mostró que las personas que respondieron a la terapia tenían niveles de sales biliares más altos que aquellas que no lo hicieron, según los investigadores.

Las sales biliares se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se liberan en el intestino delgado para ayudar a descomponer las grasas para la ingestión.

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Las bacterias buenas de los trasplantes fecales parecían ser mejores usando sales biliares. Al utilizar sales biliares, las nuevas bacterias aumentaron los niveles de células reguladoras del sistema inmunitario que protegen contra las reacciones alérgicas, según los investigadores.

"La alergia alimentaria refleja una falta de tolerancia oral, el proceso por el cual el sistema inmunitario intestinal aprende a aceptar la comida, y lo que muestra este estudio es que las bacterias adecuadas pueden ayudar a restaurar ese proceso, trabajando a través de metabolitos de ácidos biliares para promover las células inmunitarias que refuerzan la tolerancia", dijo el investigador principal Dr. Talal Chatila, director de inmunología traslacional en el Hospital Infantil de Boston.

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"Saber cómo las bacterias restauran la tolerancia a los alimentos en personas alérgicas nos permite optimizar la terapia para obtener resultados más efectivos", añadió Chatila en un comunicado de prensa.

Los investigadores planean probar el tratamiento en adolescentes, que tomarán sus pastillas de trasplante desde casa bajo supervisión médica. Luego se les harán pruebas para ver si se han vuelto más tolerantes a los cacahuetes.

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Más información

La Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología tiene más información sobre la alergia al cacahuete.

FUENTE: Boston Children's Hospital, nota de prensa, 5 de agosto de 2026