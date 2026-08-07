Los gérmenes de los perros domésticos podrían proteger a los bebés contra infecciones, según investigadores

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JUEVES, 6 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los niños con perros de compañía contraen menos infecciones respiratorias y requieren menos rondas de antibióticos que los niños no expuestos a caninos, según un nuevo estudio.

Los microbios de los perros parecen proporcionar cierta protección a los niños, ayudándoles a mantenerse más saludables en promedio, según informaron recientemente investigadores en la revista Pediatric Allergy and Immunology.

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Hasta una cuarta parte de esta buena salud en los niños está relacionada con bacterias y hongos encontrados en perros, según los investigadores.

"Los resultados refuerzan nuestra comprensión de que el entorno microbiano durante la primera infancia desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema inmunitario infantil", dijo la investigadora principal Jenni Mäki, pediatra del Hospital Universitario de Kuopio en Finlandia.

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"Se ha sugerido que en el futuro podría ser posible modificar la microbiota doméstica de formas que promuevan la salud", dijo Mäki en un comunicado de prensa. "Nuestro estudio muestra que tener un perro ya hace esto hoy en día."

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a 368 niños finlandeses durante el primer año de sus vidas, registrando sus infecciones respiratorias y las recetas de antibióticos.

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El equipo también evaluó los niveles de 12 especies bacterianas y 2 de hongos en los hogares infantiles introducidos por perros domésticos. Aproximadamente un tercio de las casas tenía un perro familiar.

Los resultados mostraron que ocho de estos microbios asociados a los perros explicaban individualmente entre el 10% y el 23% de la protección infantil frente a enfermedades y fiebre.

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Además, tres tipos de bacterias explicaron el 25% de las reducciones asociadas a perros en el uso de antibióticos entre los niños.

"Parece que ciertos microbios asociados a perros apoyan la salud infantil y proporcionan una fuerte protección frente a infecciones del tracto respiratorio superior en un momento en que el desarrollo de la respuesta inmunológica es más sensible", concluyeron los investigadores en su artículo. "Aunque el porcentaje de mediación observado fue bastante pequeño, esta es la primera indicación de que la exposición microbiana parece desempeñar un papel en el efecto protector de la crianza de perros."

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Esta protección podría aportar enormes beneficios para la salud de los niños a medida que crecen y se desarrollan, según los investigadores.

"Las infecciones respiratorias en la primera infancia son un factor de riesgo significativo para el asma. Cuando algunas infecciones respiratorias de los niños pueden prevenirse con microbios asociados a los perros, esto también puede reducir el riesgo de desarrollar asma más adelante en la vida", dijo la investigadora principal Anne Karvonen , del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar, en un comunicado de prensa.

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Más información

El American Kennel Club habla más sobre los beneficios basados en la ciencia de tener un perro.

FUENTES: Instituto Finlandés de Salud y Bienestar, comunicado de prensa, 3 de agosto de 2026; Alergia e Inmunología Pediátrica, 2 de junio de 2026