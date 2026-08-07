Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El régimen de Irán refuerza la represión interna en medio de la guerra y multiplica ejecuciones, arrestos y cierres de comercios

Las medidas forman parte de una estrategia que las autoridades presentan como un esfuerzo para fortalecer el “frente interno y la unidad” frente a la presión externa. Funcionarios clericales, políticos y militares insistieron en la necesidad de mantener la cohesión nacional y mostraron una mayor intolerancia hacia cualquier manifestación de oposición

Personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Guardar

El régimen de Irán endureció los controles de seguridad interna en medio de la incertidumbre sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel. En las últimas semanas, las autoridades intensificaron los arrestos, las restricciones y los castigos contra personas y empresas acusadas de incumplir normas consideradas contrarias al islam, mientras el aparato estatal reforzó la vigilancia sobre la disidencia tras las protestas nacionales de enero.

Las medidas forman parte de una estrategia que las autoridades presentan como un esfuerzo para fortalecer el “frente interno y la unidad” frente a la presión externa. Funcionarios clericales, políticos y militares insistieron en la necesidad de mantener la cohesión nacional y mostraron una mayor intolerancia hacia cualquier manifestación de oposición.

PUBLICIDAD

El presidente Masoud Pezeshkian calificó los acontecimientos de enero como “amargos e inolvidables” durante una entrevista televisada emitida el miércoles por la noche. En ese mismo contexto, el mandatario responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de impulsar las protestas. Según sostuvo, ambos líderes buscaron desestabilizar a la República Islámica mediante manifestaciones organizadas en distintas ciudades iraníes.

El aparato de seguridad combinó ejecuciones, arrestos, incautaciones de bienes y un estricto control sobre internet y los medios de comunicación. Además, mantuvo una fuerte presencia de fuerzas de seguridad armadas y grupos afines al régimen en las calles de Teherán y de otras ciudades durante las noches.

PUBLICIDAD

Los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026 (Usuario de redes sociales vía AP)
Los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026 (Usuario de redes sociales vía AP)

Las autoridades iraníes describen las protestas de enero como un intento de golpe de Estado organizado por Washington y Jerusalén. Según la versión oficial, agentes de la CIA y del Mossad se infiltraron entre los manifestantes para fomentar la violencia, atacar edificios públicos y provocar daños materiales. El régimen sostiene que 3.117 personas murieron, en su mayoría durante las noches del 8 y 9 de enero, y rechaza las cifras más elevadas difundidas por organizaciones de derechos humanos y funcionarios estadounidenses.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 28 de julio en la plaza Alikhani, en Isfahán. Allí, dos jóvenes fueron ejecutados públicamente mediante ahorcamiento bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Los acusados enfrentaban cargos de moharebeh, o “declarar la guerra a Dios”, y de “corrupción en la Tierra”, delitos vinculados por las autoridades con incendios provocados y con la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante los disturbios.

Familiares y vecinos intentaron impedir la ejecución, pero las fuerzas de seguridad los dispersaron por la fuerza. En redes sociales circularon videos que aparentemente mostraban disparos.

Otros dos jóvenes ya recibieron la pena capital por el mismo expediente. Además, ocho personas continúan bajo amenaza de ejecución dentro del caso de Isfahán, que involucra a 16 acusados. También existen procesos similares en esa provincia y en otras regiones del país.

La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní (Archivo)
La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní (Archivo)

El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que “al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional desde el 19 de marzo”. Según precisó, 27 de esos casos corresponden a personas vinculadas con las protestas nacionales de enero y más de 100 personas corren el riesgo de ser ejecutadas por cargos similares.

Las autoridades iraníes sostienen que las ejecuciones buscan impedir acciones contra la seguridad nacional en un escenario marcado, según afirman, por intentos de Estados Unidos e Israel de derrocar a la República Islámica.

En esa línea, el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, afirmó en enero que “la aplicación oportuna e inmediata de los castigos para los alborotadores es uno de los elementos disuasorios”.

La ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos reclamaron el fin de las ejecuciones. La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que las ejecuciones aumentaron un 68% y superaron las 1.600 personas durante 2025, la cifra más alta desde 1989.

Varios vehículos pasan ante un monumento que muestra el puño cerrado del ex líder supremo iraní Ali Khamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)
Varios vehículos pasan ante un monumento que muestra el puño cerrado del ex líder supremo iraní Ali Khamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que los tribunales revolucionarios celebran audiencias a puerta cerrada, mientras los acusados sufren abusos y las familias reciben presiones para no hablar con los medios. Siete expertos y relatores especiales de la ONU advirtieron la semana pasada: “Tal como están las leyes nacionales actualmente, es imposible participar en cualquier protesta crítica con el Estado sin arriesgarse a sufrir represalias y persecución”.

Los especialistas agregaron: “Este ciclo solo se romperá cuando se abra el espacio cívico y se garantice la libertad de reunión pacífica y de expresión”. También señalaron: “La lógica parece clara: infundir miedo en la sociedad, disuadir futuras manifestaciones y silenciar la disidencia. Sin embargo, la represión solo engendra más disidencia”.

En paralelo, la Fiscalía de Teherán abrió causas contra usuarios de internet acusados de respaldar a personas ejecutadas tras las protestas. El presentador de la televisión estatal Mohsen Azadi también cuestionó públicamente a la ex viceministra de Cultura Nadereh Rezaei después de que ella publicara un mensaje en el que sostuvo que las ejecuciones generan odio.

Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet. Durante las protestas suspendieron la conexión internacional durante tres semanas y, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mantuvieron nuevas restricciones durante tres meses. Aunque parte de la conectividad volvió, numerosos servicios de mensajería y sitios web internacionales continúan bloqueados.

Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)
Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)

La presión estatal también alcanzó los espacios sociales y comerciales. En las últimas semanas cerraron decenas de comercios, cafeterías, restaurantes, gimnasios, librerías, centros culturales, páginas web y tiendas virtuales por presuntas infracciones a las normas islámicas o por motivos vinculados con la seguridad. Los controles afectaron a estudiantes, docentes, abogados, escritores, actores y miembros de minorías. El periódico reformista Shargh informó que estudiantes identificados con la disidencia fueron víctimas de difusión de datos personales en canales anónimos de Telegram. El Consejo Coordinador de las Asociaciones Sindicales de Profesores Iraníes denunció que varios estudiantes recibieron citaciones o quedaron detenidos por cargos relacionados con la seguridad nacional.

El actor Reza Kianian difundió en Instagram un mensaje compartido por miles de personas en rechazo a las muertes ocurridas durante las protestas y a las ejecuciones posteriores. El texto expresó: “No puedo fingir que todo es normal. Nuestro dolor compartido no debe perderse en medio del ajetreo de la vida cotidiana”.

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaIránRégimen iraníTeheránIsfahánprotestasGuerra en Medio OrienteMedio OrienteONUEjecuciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Yábloko enfrenta una demanda ante el Tribunal Supremo presentada por ultranacionalistas, que buscan impedir su participación en las próximas elecciones legislativas. La viuda de Alexei Navalny le dio su apoyo

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

El organismo alertó que la planta, bajo control ruso en Ucrania y ubicada cerca de la línea de combate, depende cada vez más de generadores de emergencia para sostener funciones esenciales

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Al menos tres profesores y tres estudiantes murieron en el establecimiento educativo, donde además quedaron 15 personas heridas. El asesino se quitó la vida

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

El sitio sagrado más importante del islam fue la sede elegida para sellar una alianza que pone en juego experiencia militar, poder energético y capacidad nuclear en un contexto de tensión y negociaciones prolongadas en la región

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib

Las milicias atacaron con drones en la estratégica provincia petrolera de Marib. Otros cuatro militares resultaron heridos y fue cortado el servicio de internet en la región. Es la segunda ofensiva letal en menos de 48 horas

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El universo desconocido de los insectos: revelan cómo surgen las sociedades de hormigas, abejas y avispas

El universo desconocido de los insectos: revelan cómo surgen las sociedades de hormigas, abejas y avispas

Ronald Johnson anuncia la detención de Rango: “La justicia llega más lejos cuando nuestros países trabajan juntos”

Hallan posible cilindro bomba en la variante norte de Popayán a pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

EN VIVO - Posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto

Último decreto del Ministerio de Transporte del Gobierno Petro reformó el servicio de taxi: en qué consiste

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

Gobierno de Guatemala alista una subasta pública de chatarra acumulada por más de una década

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”