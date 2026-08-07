Así reaccionó el arco político a la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Juliana Di Tullio, Joaquín Benegas Lynch y Jorge Capitanich

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Este viernes por la madrugada, el Senado otorgó media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con 37 votos a favor y 33 en contra. De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con las modificaciones al régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, aunque el texto final fue alterado por diversas negociaciones durante la sesión.

Para que el proyecto pudiera avanzar y ser enviado a la Cámara de Diputados, en la etapa final el oficialismo debió ceder y eliminar las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Así, el último cambio se realizó apenas un minuto antes de que comenzara la votación en general.

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Horas después de que el proyecto obtuviera la media sanción, el presidente Javier Milei celebró la victoria conseguida por el bloque libertario. Por medio de su cuenta en Instagram, compartió una imagen de los resultados de la votación y agregó su clásica arenga: “Viva la libertad, carajo”.

No obstante, las primeras reacciones surgieron después de que terminara la sesión alrededor de las 2 de la madrugada. El senador libertario Agustín Coto celebró el resultado en su perfil en la red social X tras abandonar el recinto. “Ganó una idea tan simple como poderosa: lo tuyo es tuyo”, destacó. Asimismo, concluyó que “si no se respetan los derechos de propiedad, no hay futuro”.

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La publicación que realizó el presidente en redes sociales

En la misma línea, su compañero de bloque Joaquín Benegas Lynch aseguró: “Dejamos atrás años en los que el esfuerzo del dueño valía menos que el abuso del usurpador” tras destacar que se trató de un paso histórico para el país. “Estamos un paso más cerca de que en la Argentina finalmente se respete el derecho de quien trabaja, produce y construye su patrimonio”, indicó.

El mensaje emitido por el senador libertario que representa a Tierra del Fuego

A raíz de la importancia que tenía el proyecto para el Gobierno, los diputados libertarios también estuvieron pendientes de los resultados. De hecho, la santafesina Romina Diez se sumó a las celebraciones al apuntar: “Ahora vamos por la aprobación definitiva en Diputados”.

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Benegas Lynch celebró la media sanción junto con una foto del bloque libertario

“Esta ley garantiza procesos de desalojo más rápidos frente a las usurpaciones y brinda mayor seguridad jurídica a quienes, con esfuerzo y trabajo, construyeron su patrimonio”, subrayó la libertaria al agradecer al presidente “por seguir impulsando las ideas de la libertad y trabajar por un país donde se respete la ley y la propiedad”.

Romina Diez aseguró que Diputados aprobará el proyecto

Por parte de la oposición, La Cámpora tomó como una victoria la caída de los capítulos de venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. “La patria no se vende y no se quema”, sostuvieron al adjudicar los frutos a la movilización convocada en diferentes puntos del país.

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El comunicado que emitió La Cámpora

Di Tullio celebró la vigencia de las leyes de tierras y manejo del fuego

“Se movilizó la sociedad entera, como con el financiamiento universitario. Ahora queda por delante en la Cámara de Diputados frenar los desalojos exprés y el blindaje a las privatizaciones”, señalaron al calificar de “débil” al Gobierno por la respuesta de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

La peronista Juliana Di Tullio manifestó que “el pueblo argentino logró lo imposible: que este gobierno entreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad”. Bajo el mismo tono, Jorge Capitanich remarcó que “cuando el pueblo se organiza y el Congreso cumple su rol, la soberanía no se entrega”.

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Capitanich resumió los hechos ocurridos tras la jornada maratónica en el Senado

De la misma manera, se refirió Eduardo “Wado” de Pedro, quien afirmó: “Ganó la Patria. Una victoria de la movilización y el compromiso del pueblo en defensa de la soberanía nacional”. Asimismo, reflexionó que “cuando la sociedad se involucra y se hace escuchar, el saqueo no avanza” y que “luchar vale la pena”.

El comunicado que publicó el mandatario riojano

Hasta el momento, el único gobernador que se pronunció al respecto fue el riojano Ricardo Quintela, quien publicó un video contra el proyecto propuesto por el oficialismo. “Defender la soberanía es defender el presente y el futuro de nuestro país”, aseveró, para luego expresar: “Debemos seguir atentos para proteger nuestras tierras, nuestros recursos naturales y todas las herramientas que resguardan el patrimonio de los argentinos”.

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