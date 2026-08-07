Quién fue la elegida por Rosalía para confesar en su último show en Argentina: “Encontré una tanga que no era mía”

La española recibió a la cantante en el confesionario de su show, luego del paso de Ángela Torres, Lali Espósito y La Joaqui (Video: DF Entertainment)

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La despedida de Rosalía en Buenos Aires estuvo marcada por la revelación de una historia inesperada durante su último show en el Movistar Arena, cuando invitó a Taichu al escenario y juntas compartieron un momento que sorprendió a miles de espectadores.

El espacio llamado “Confesionario”, habitual en la gira LUX, reunió a varias figuras femeninas durante las noches previas. Por ese lugar pasaron Ángela Torres, Lali Espósito y La Joaqui, quienes contaron anécdotas poco conocidas sobre viejas relaciones amorosas antes de la interpretación de “La Perla”. Para el cierre, el turno fue de Taichu, cantante y trapera que expuso una vivencia personal con humor y honestidad.

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Taichu fue la elegida para la cuarta y última noche de Rosalía en la Argentina (DF Entertainment)

La participación de Taichu incluyó una confesión que mezcló anécdota y reflexión: “Yo hace tres o cuatro años estaba saliendo con un cordobés divino, un diamante. Un amor el tipo”, relató ante el público, generando la reacción inmediata de Rosalía, quien expresó su asombro: “Hasta aquí yo no entiendo qué pudo haber salido mal”.

Durante el relato, la artista argentina detalló cómo una relación aparentemente tranquila cambió de rumbo cuando conoció a otra persona: “Un día me cruzo a un bandido. Lo miré y dije ‘he is completely my type’. Sabía que era una red flag viva pero bueno, una, ciega”.

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En el desarrollo de la historia, Taichu recordó el momento clave: “Este bandido fantasma me tenía la primera semana diciéndome ‘mi amor’ y en la segunda semana se instaló en mi casa ya. Muy intensa la cosa. Y yo me preguntaba, ‘¿será que de ir tan rápido un día chocamos?’”.

La artista argentina fue parte del último show de la española en Argentina (Video: X/ Aspidzone)

La confesión cobró un giro inesperado cuando la cultora del “hotcore” narró el episodio central: “Para ese entonces yo sigo con el man, me voy de gira y le dejo mi casa para que me la cuide. Y le dejo a mi gata. Cuando vuelvo a mi casa, le traje regalos. En ese reencuentro me encuentro con ropa que no era mía, en mi casa”.

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La pregunta directa de Taichu a Rosalía sobre cuál sería la peor prenda ajena que podría encontrar en su hogar desató la complicidad del público. “Una tanga”, respondió la cantante española. “¡Bingo!”, celebró Taichu.

En ese punto, la narración se tornó aún más insólita: “El loco me la dio vuelta como un campeón, me dijo que una amiga vino a mi casa unos días, o que podía ser de la novia de un amigo que un día se quedó. Yo, ingenua, me la creo. Ciega”, reflexionó la joven artista.

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Taichu subió al escenario y transformó una historia sentimental en un intercambio cómplice con el público

Este bloque de la gira LUX permitió a las invitadas compartir anécdotas personales con el público y con Rosalía, generando momentos de identificación y sorpresa. Los relatos, siempre centrados en experiencias íntimas, sirvieron como introducción a la canción “La Perla” y dieron un tono confesional a cada fecha.

Durante el último show, Taichu concluyó: “Las vueltas de la vida. Me voy a hacer las uñas un día y mi manicurista me cuenta que tenía una clienta que conocía mi casa, mi gato, mi cama, mi ropa… Yo cómo ‘¿cómo, si yo no la invité? Claro, debe haber sido mi perla’”.

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Para quienes se preguntan qué sucedió en el cierre de la gira de Rosalía en Buenos Aires, la cantante eligió a Taichu para el “Confesionario”, donde la artista argentina sorprendió al relatar su experiencia de desilusión y traición amorosa, desatando risas y complicidad entre el público y la propia Rosalía. El episodio mostró la conexión entre ambas y selló el final de la gira con una confesión inolvidable, antes de dar paso a la música.

Rosalía reaccionó en vivo, intervino con humor y acompañó el giro del relato sin romper el ritmo del concierto

El intercambio de remates entre ambas artistas cerró la intervención. “Mejor te hubieras dedicado al cordobés, nena”, soltó Rosalía. Taichu suspiró y admitió: “El cordobés era un tipo del arte”. La cantante catalana remató: “Él era un diamante, pero preferiste quedarte con la perla”, y con esa frase arrancó el tema que da nombre al segmento.

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El último espectáculo de Rosalía en Argentina dejó así una huella no solo musical, sino también emocional, gracias a las historias compartidas y la espontaneidad de sus invitadas.