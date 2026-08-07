Los secretos detrás de la increíble consagración de Paula Pareto en los Juegos Olímpico: “Por mí viviría en ese momento”

La emoción de Paula Pareto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (Photo: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Fotoarena)

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Era un sábado increíble aquel 6 de agosto del 2016 en Río. A las pocas horas después que terminó la ceremonia de apertura en el estadio Maracaná, el calendario marcó que el primer día de competencia oficial de los Juegos Olímpicos tenía a Paula Pareto como protagonista excluyente de la delegación argentina que llevó 213 atletas a la primera edición olímpica en Sudamérica. Al final del día, aquella niña que siguió los pasos de su hermano y comenzó a practicar judo se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar una medalla de oro en la historia del deporte nacional. Icónica.

Este periodista estuvo presente en aquella jornada inolvidable. Varios años antes de ingresar a Infobae, la profesión me permitió cubrir los que fueron mis primeros JJOO y desde el día 1 la sensación que se vivió en el Arena Carioca 2 fue difícil de describir. Lo que sucedió fue una gesta a la altura de la recordada dorada que logró la Generación Dorada en Atenas 2004 después de ganarle al Dream Team y también a Italia en la final. Fue tan imponente como lo que vivimos todos los argentinos hace poco tiempo en el último Mundial de Messi y esa épica victoria frente a Inglaterra en Estados Unidos. Créanme, fue ver algo histórico.

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Pero antes de la victoria por waza-ari ante Bokyeong Jeong, de Corea del Sur, en la final de la categoría -48 kilos, Paula transitó un largo camino. Uno que empezó mucho antes de la presea de bronce que ganó ocho años antes en Beijing 2008. Y de que fuera al programa de Susana Giménez para hacerse famosa después de tirar a la Tota, personaje de Miguel Del Sel, al piso del estudio de TV.

El ciclo olímpico de Pareto de cara a su tercera participación en la máxima cita que un atleta de alto rendimiento sueña con llegar fue perfecto. Junto con Laura Martinel, su entrenadora, ganaron casi todo. Y con la asistente de su psicólogo personal, Gustavo Ruíz, el mismo que hoy trabaja con Franco Colapinto. Fue campeona del mundo un año antes (2015), ganó la plata en Toronto (Juegos Panamericanos) y se posicionó entre las mejores judocas del mundo. Así fue como llegó a la Cidade Maravillosa. Varios días antes que la mayoría. En una decisión clave para compenetrarse en la acción arriba del tatami, llegó el lunes 25 de julio a Río con su equipo, entre las que estaba su sparring personal y también judoca de la selección Oritia González.

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Focalizó su preparación final para lograr el mayor éxito de su gloriosa carrera deportiva. Y completó la consagración tras dejar en el camino a la rusa Irina Dolgova (venció por ippon) y Eva Csernovickzki, de Hungría, con un waza-ari cerca del final del enfrentamiento. Antes de clasificarse a las semifinales y pasar a la ronda de la tarde en Río de Janeiro, tuvo que sobreponerse a un inconveniente con su judogui, temprano en la mañana. En las tantas charlas que Pareto tuvo con este periodista, le confirmó que eso fue un aliciente más para enfocarse en lograr su objetivo. El objetivo que esperó desde que le dijeron bien chiquita que era “buena” para el judo.

Escuchar el himno argentino fue el mayor logro para Pareto. Un acontecimiento único para la historia del deporte argentino (REUTERS/Toru Hanai)

Pasó el corte del mediodía y en el cuadro de competencia camino a la final por el oro la que apareció en el horizonte fue la japonesa Ami Kondo, una de sus archirrivales de la disciplina por esos tiempos. Rápido en la pelea se puso al frente con otro waza-ari y logró sostener la ventaja mientras la nipona la intentaba dar vueltas para dejarla fuera de combate. Nada de eso ocurrió y, gracias a la destreza de la Peque, que resistió los embates de una de las que llegaba como candidata a ganar el título, el deporte argentino se aseguró su primera presea el día 1 de actividad en los Juegos Olímpicos en Brasil. Superlativo.

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“Nunca había llegado a una final olímpica, así que me emocioné. Pero sabía que quedaba una lucha más para ser más feliz. Me intenté concentrar en eso”, me dijo Pareto después de la premiación sobre el significado de pasar a la última lucha de la jornada.

Pasaron los minutos y llegó el turno de la final por el oro. El estadio bramaba, repleto de los brasileños que compraron sus tickets para ver a sus atletas locales. Pero ahí en el medio de un sector de las gradas había un grupo de argentinos que se destacaban entre la marea de color amarillo y verde. Mamá Mirta, su hermano Marco (por el que ella eligió la disciplina) y su hermana Estefanía más una banda de amigos hicieron el aguante. Con la por entonces pequeña Juana, su sobrina, que hoy la acompaña y disfruta de su tía favorita, como quien no sabía que estaba por suceder.

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Una vez que comenzó el combate, los corazones de miles de argentinos se paralizaron al verla a Paula en la TV. La mayoría de ellos no sabía que tenía que suceder para que ella se quedara con la victoria, pero reaccionaron cuando Jeong le dio un golpe en el labio. Al poco tiempo de ese instante, que le generó un corte en el labio a la Peque, la del judogui azul fue por su sueño y logró un movimiento que le dio la ventaja. Los segundos finales parecieron minutos eternos. Hasta que el sonido del final de la pelea transformó a Pareto en leyenda. Eso mismo era lo que le gritaba su entrenadora, ex judoca olímpica. Peque fue corriendo a su encuentro y con Martinel se fundieron en un abrazo que nunca olvidarán hasta el final de sus días.

A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Pero Peque no cambió. “Mi mamá me dijo que me quería mucho”, explicó sobre ese encuentro especial, con Mirta colgada de la tribuna y Paula casi que subida a algo para alcanzar a una persona clave en su vida. Ya cuando los Juegos Olímpicos avanzaron, y antes de portar la bandera argentina durante la clausura de Río 2016, visitamos a Pareto en la Villa Olímpica y ahí nos dijo algo que nunca olvidaré. “Es como que querés volver a ese momento. Hasta me dio tristeza no poder volver ahí. Digo, por mí viviría en ese momento. No lo puedo describir, pero creo que es como un estado de felicidad que está bueno haberlo vivido, pero que no se puede expresar”.

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Paula Pareto celebra el oro olímpico junto a su entrenadora Laura Martinel. (Crédito: Rio 2016)

Y a continuación, dejó una frase que la marca de cuerpo entero, casi una definición de vida de una persona que nunca deja de pensar en el otro. “Les digo que crean en uno y que crean que cualquiera lo puede hacer, porque yo soy una más del montón y pude lograr esto que para mí es un sueño. Todavía no lo creo, pero bueno, se pudo”. Esa forma de ser la transformó en algo más que un ícono del deporte argentino. Pareto logró una condición de ser algo más que una deportista.

Se hizo viral durante la pandemia por sus ejercicios imposibles en su casa. Pero antes de eso la gente la adoptó en su corazón porque pasó de campeona olímpica a doctora con el objetivo de ayudar. Siempre ayudar al otro. Así se sumó a miles de causas, como levantar casas o viajar por la Argentina para atender a personas que lo necesitaban. O como ahora construyó un nuevo espacio gastronómico llamado Pareto Gluten Free, ubicado en la calle Sarmiento 1427, en San Fernando, para aquellos que necesitan ingerir comida sin gluten.

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Hace 10 años, una deportista terminó de conquistar para siempre el corazón de todos los argentinos. Y lo logró con una actuación increíble en una disciplina ignota en nuestro país. Porque como otros grandes momentos en la historia del deporte argentino, el nombre de Paula Pareto tiene un lugar selecto. Tanto por lo que mostró en el tatami, pero mucho más por lo que fue, es y seguirá siendo en el día a día de cada una de las personas que toca con su enorme sencillez y, como decían tus abuelos, ese “don de gente” que la hace única.

Una argentina en la cima del deporte mundial. Ahí está Pareto con su medalla de oro en el podio del judo de los Juegos Olímpicos