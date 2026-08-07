Yanina Latorre reveló su charla íntima con La Joaqui tras separarse de Luck Ra: “La odia a Tuli Acosta”

La conductora de SQP describió un momento de tristeza durante la grabación de PH: Podemos Hablar. Qué le dijo sobre la influencer y el cantante (Video: SQP/ América TV)

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La reciente separación entre La Joaqui y Luck Ra dejó secuelas que se hicieron evidentes durante la grabación del ciclo PH: Podemos Hablar. Según relató Yanina Latorre en SQP (América TV), la cantante se mostró visiblemente afectada por el final del vínculo, la exposición mediática que siguió al anuncio y las versiones que circulan sobre Tuli Acosta.

El distanciamiento entre ambas figuras se enmarca en un contexto de dolor y ansiedad. La conductora describió la situación con palabras contundentes: “La Joaqui está rota. Ni bien llegué fui a abrazarla y dijo: ‘no me abracen porque si me abrazan, lloro’”. En ese mismo encuentro, la conductora notó que la artista estaba “destrozada, muy triste y quebrada”.

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Yanina Latorre confesó su charla con La Joaqui sobre Tuli Acosta: "Siente que está buscando mediatizarse"

El conflicto con Tuli Acosta también salió a la luz. Latorre contó que “La Joaqui odia a Tuli Acosta”, y explicó que el motivo radica en la reacción inmediata que tuvo Tuli tras hacerse pública la separación. “Joaqui siente que después de que contó la separación, Tuli no esperó ni tres horas para subir un Tiktok explicando que ella no tenía nada que ver. Siente que está buscando mediatizarse”, señaló la panelista.

La separación entre los cantantes se produjo en medio de rumores de infidelidad, aunque la propia cantante desmintió esa versión. La Joaqui se abrió sobre la ruptura durante un concierto de Rosalía en Buenos Aires, cuando la artista argentina fue invitada al “clásico confesionario” del show. Allí, frente al público, compartió: “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul”, en referencia a Luck Ra.

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"La Joaqui está rota", reveló Yanina Latorre

En esa confesión pública, la artista relató cómo fue el viaje que marcó el final de la relación: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresa, porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Hice el outfit del primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”.

La artista admitió la profundidad de su malestar tras la ruptura. Yanina agregó que “bloqueó a Luck Ra de todos lados porque cada vez que él le escribe para saber cómo está, se matan”. Según la conductora, la cantante “tiene mucho dolor y ansiedad porque quiere saber si va a encontrar a otro hombre”.

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En la visión de Yanina Latorre, La Joaqui es “La Pampita tumbera, quiere un marido y una familia perfecta. Cuanto más lo busque, más se va a equivocar”.

"La Joaqui es 'La Pampita tumbera', quiere un marido y una familia perfecta", la definió Yanina Latorre

Luego de que Tuli Acosta estuvo en el programa de Moria Casán para desmentir en una entrevista todo lo que se dice sobre ella, el entorno de La Joaqui, comenzó a despacharse contra la ganadora del Bailando. Fue Albere, influencer, creadora de contenido y amiga íntima de la cantante, quien lo reavivó con un fuerte mensaje en redes y una entrevista donde volcó todo lo que, según ella, acumuló durante años.

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Primero llegaron las historias de Instagram. Albere publicó una selfie frente al espejo cepillándose los dientes y escribió: “Nos tenes podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada no te olvides de eso. ¡Si ya eras, ahora, te convertiste en una SÚPER sorete! Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A MÍ NO ME TIEMBLA”. Sin nombrar a nadie, una política que manejan todos los actores de esta situación, el mensaje fue leído de inmediato como una andanada directa contra Tuli.

En una segunda historia, combinó una imagen junto a Wanda Nara y Marley riendo a carcajadas con una foto de un papel escrito a mano que decía: “DEJÁ DE MENTIR / NO TE CREE NADIE”. La secuencia cerró con una tercera historia: una selfie de Albere con anteojos de sol oscuros, levantando el dedo medio a cámara a modo de exabrupto.

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