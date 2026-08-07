Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Yanina Latorre reveló su charla íntima con La Joaqui tras separarse de Luck Ra: “La odia a Tuli Acosta”

La conductora de SQP describió un momento de tristeza durante la grabación de PH: Podemos Hablar. Qué le dijo sobre la influencer y el cantante

La conductora de SQP describió un momento de tristeza durante la grabación de PH: Podemos Hablar. Qué le dijo sobre la influencer y el cantante (Video: SQP/ América TV)
Guardar

La reciente separación entre La Joaqui y Luck Ra dejó secuelas que se hicieron evidentes durante la grabación del ciclo PH: Podemos Hablar. Según relató Yanina Latorre en SQP (América TV), la cantante se mostró visiblemente afectada por el final del vínculo, la exposición mediática que siguió al anuncio y las versiones que circulan sobre Tuli Acosta.

El distanciamiento entre ambas figuras se enmarca en un contexto de dolor y ansiedad. La conductora describió la situación con palabras contundentes: “La Joaqui está rota. Ni bien llegué fui a abrazarla y dijo: ‘no me abracen porque si me abrazan, lloro’”. En ese mismo encuentro, la conductora notó que la artista estaba “destrozada, muy triste y quebrada”.

PUBLICIDAD

Yanina Latorre reveló nuevos detalles sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Él no sabía cómo encararla"
Yanina Latorre confesó su charla con La Joaqui sobre Tuli Acosta: "Siente que está buscando mediatizarse"

El conflicto con Tuli Acosta también salió a la luz. Latorre contó que “La Joaqui odia a Tuli Acosta”, y explicó que el motivo radica en la reacción inmediata que tuvo Tuli tras hacerse pública la separación. “Joaqui siente que después de que contó la separación, Tuli no esperó ni tres horas para subir un Tiktok explicando que ella no tenía nada que ver. Siente que está buscando mediatizarse”, señaló la panelista.

La separación entre los cantantes se produjo en medio de rumores de infidelidad, aunque la propia cantante desmintió esa versión. La Joaqui se abrió sobre la ruptura durante un concierto de Rosalía en Buenos Aires, cuando la artista argentina fue invitada al “clásico confesionario” del show. Allí, frente al público, compartió: “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul”, en referencia a Luck Ra.

PUBLICIDAD

la joaqui luck ra tuli acosta
"La Joaqui está rota", reveló Yanina Latorre

En esa confesión pública, la artista relató cómo fue el viaje que marcó el final de la relación: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresa, porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Hice el outfit del primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”.

La artista admitió la profundidad de su malestar tras la ruptura. Yanina agregó que “bloqueó a Luck Ra de todos lados porque cada vez que él le escribe para saber cómo está, se matan”. Según la conductora, la cantante “tiene mucho dolor y ansiedad porque quiere saber si va a encontrar a otro hombre”.

En la visión de Yanina Latorre, La Joaqui es “La Pampita tumbera, quiere un marido y una familia perfecta. Cuanto más lo busque, más se va a equivocar”.

Un hombre con cabello azul, chaqueta de cuero, collar y tatuajes a la izquierda, y una mujer con cabello rojizo, labios marcados, collar y tatuajes a la derecha.
"La Joaqui es 'La Pampita tumbera', quiere un marido y una familia perfecta", la definió Yanina Latorre

Luego de que Tuli Acosta estuvo en el programa de Moria Casán para desmentir en una entrevista todo lo que se dice sobre ella, el entorno de La Joaqui, comenzó a despacharse contra la ganadora del Bailando. Fue Albere, influencer, creadora de contenido y amiga íntima de la cantante, quien lo reavivó con un fuerte mensaje en redes y una entrevista donde volcó todo lo que, según ella, acumuló durante años.

Primero llegaron las historias de Instagram. Albere publicó una selfie frente al espejo cepillándose los dientes y escribió: “Nos tenes podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada no te olvides de eso. ¡Si ya eras, ahora, te convertiste en una SÚPER sorete! Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A MÍ NO ME TIEMBLA”. Sin nombrar a nadie, una política que manejan todos los actores de esta situación, el mensaje fue leído de inmediato como una andanada directa contra Tuli.

En una segunda historia, combinó una imagen junto a Wanda Nara y Marley riendo a carcajadas con una foto de un papel escrito a mano que decía: “DEJÁ DE MENTIR / NO TE CREE NADIE”. La secuencia cerró con una tercera historia: una selfie de Albere con anteojos de sol oscuros, levantando el dedo medio a cámara a modo de exabrupto.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaTuli AcostaSQP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Luego de participar del regreso del ciclo de Andy Kusnetzoff, las conductoras se refirieron al incómodo momento que trascendió y se verá al aire el sábado por la noche

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

La actriz expresó su admiración por el talento del joven de 21 años, quien dirigió el último videoclip de su padre, Emmanuel Horvilleur

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La cantante salió por el techo de su auto en plena avenida Juan B Justo para tener un último contacto con sus seguidores. Así, puso fin a una semana agitada en la que selló su reconciliación con el país

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Radicada hace casi una década en Madrid, la actriz argentina formalizó su amor con el director, padre de sus tres hijos. Su emotiva carta y los looks del festejo

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

El inminente estreno de la ficción sobre la vida de La One reabrió viejas historias sobre una relación que se quebró durante una temporada en Carlos Paz

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

DEPORTES

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

TELESHOW

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

Gobierno de Guatemala alista una subasta pública de chatarra acumulada por más de una década

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses