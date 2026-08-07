Rechazaron el pedido de la defensa de Pity Álvarez para suspender el juicio por homicidio

Tras haber retornado a la música, el Pity Álvarez deberá enfrentar un juicio por homicidio

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Después de que se confirmara que el músico Cristian “Pity” Álvarez estaba en condiciones de afrontar un juicio por homicidio, su defensa había presentado un pedido para suspender el proceso. Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes, quien ocupa interinamente la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N° 27, rechazó la solicitud al no encontrar argumentos válidos.

De esta manera, el creador de Intoxicados y Viejas Locas será juzgado por la muerte de Cristian Díaz, un hombre al que habría asesinado en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018 tras una discusión. Así, la primera audiencia se realizará el próximo lunes 10 de agosto.

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La defensa del acusado había intentado frenar el proceso, luego de que solicitaran la suspensión de las 11 audiencias fijadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para agosto y septiembre. El argumento se basó en la presunta existencia de recursos pendientes que, según el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, impedirían el avance del proceso.

A pesar de esto, el fiscal consideró que este planteo carece de sustento legal y remarcó que el debate oral es el ámbito adecuado para garantizar los derechos del imputado y resolver las controversias entre las partes. Asimismo, subrayó que el contenido del artículo se refiere a recursos de la etapa de instrucción y no implica una prohibición automática de realizar el juicio.

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Tras abandonar a la víctima, el músico se había dado a la fuga (Gustavo Gavotti)

Según la información publicada por el sitio Fiscales, Abraldes señaló que la existencia de una vía recursiva pendiente puede “obstar” a la fijación de la audiencia, pero se trata de una facultad jurisdiccional, no de una imposición legal. Además, destacó que el tribunal ya decidió reanudar el proceso y programó las audiencias, por lo que el juicio debe iniciarse según lo previsto.

El proceso contra Álvarez había sido suspendido en 2021 por motivos de salud, y nuevamente en 2023. Sin embargo, según un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) y peritos de la defensa, el acusado cuenta con un “trastorno cognitivo leve”, pero actualmente posee las capacidades cognitivas necesarias para afrontar el juicio.

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En palabras de los peritos, el cantante “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”. Sin embargo, aclararon que podrían darse fluctuaciones puntuales producto de su cuadro.

A partir de este informe, el tribunal coincidió con esta evaluación y en mayo de este año se dispuso retomar el proceso. En línea con esto, se fijó que las audiencias se realizarán los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre de 2026.

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La zona en donde encontraron el arma homicida

El crimen de Cristian Díaz ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2018 en Villa Lugano cuando una discusión entre ambos derivó en que Álvarez extrajera una pistola y le disparara en la cabeza. Según la acusación, la víctima cayó al suelo y el acusado efectuó tres disparos más antes de darse a la fuga.

Después de haber sido buscado por varias horas, Pity quedó detenido tras entregarse en la comisaría de Villa Lugano, que estaba a cargo de las actuaciones. Minutos antes, había declarado ante la prensa que se presentaba para aclarar lo que había ocurrido.

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Más tarde, el peritaje determinó que la víctima murió por “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”. Además, la división Balística de la Policía de la Ciudad encontró el arma homicida en un drenaje cercano a la torre 12, zona donde ocurrió el crimen.

El análisis constató que se trataba de una Lorcin calibre .25, un modelo económico fabricado en Estados Unidos a mediados de la década del 90, célebre por sus múltiples fallas y accidentes a la hora de disparar. Asimismo, destacaron que esta presentaba varias huellas dactilares, según fuentes ligadas al expediente, aunque ninguna de ellas era lo suficientemente completa como para obtener una identificación positiva.

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