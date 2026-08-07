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Tres hábitos de la mediana edad que podrían ayudar a proteger tu cerebro

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JUEVES, 6 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El futuro de tu cerebro puede depender de tres factores clave para la salud en la mediana edad.

Un estudio publicado el 5 de agosto en la revista Neurology Open Access encontró que adultos con presión arterial normal, sin diabetes y sin antecedentes de tabaquismo entre 45 y 65 años vivieron sin demencia casi 13 años más que los adultos con los tres factores de riesgo.

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"Nuestros hallazgos sostienen que las personas deben evitar activamente estos factores en la mediana edad como estrategia para preservar la salud cerebral durante más de una década", dijo el autor principal Dr. Josef Coresh, director del Instituto de Envejecimiento Óptimo en NYU Langone en Nueva York.

"Descubrir nuevas formas de retrasar la demencia es crucial, ya que el 42% de los estadounidenses corre riesgo de desarrollar esta condición en cualquier momento después de los 55 años", añadió en un comunicado de prensa.

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Su equipo siguió a más de 12.000 personas cognitivamente sanas, que tenían una media de 56 años cuando comenzó el estudio.

Los participantes sin ninguno de los factores de riesgo vivieron 30 años sin demencia, frente a solo 17 años para quienes tenían los tres.

No importaba cuántos factores de riesgo tuvieran, las mujeres permanecían libres de demencia más tiempo que los hombres, según el estudio. Y los participantes blancos tuvieron más años libres de demencia que los participantes negros.

"Esperamos que estos resultados animen a las personas a dejar de fumar y a vigilar de cerca su salud vascular a partir de los 45 años", dijo Coresh.

Dijo que el objetivo es mantener la salud cerebral y prolongar la supervivencia libre de demencia.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre la demencia.

FUENTE: HealthDay TV, 6 de agosto de 2026

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