¿Quieres huesos fuertes? Una reseña dice que los deportes vigorosos como el balonmano superan a caminar y el entrenamiento de fuerza

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JUEVES, 6 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Un ejercicio ligero podría no ser suficiente para asegurar huesos fuertes, según una nueva revisión de evidencias.

Las personas que practican deportes de alta intensidad parecen promover los niveles más altos de crecimiento óseo, según informaron recientemente investigadores en la revista Sports Medicine - Open.

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Estos deportes, como el fútbol americano y el balonmano, se relacionaron con un aumento de aproximadamente un 45% en los niveles sanguíneos de sustancias relacionadas con la formación ósea.

Por otro lado, los investigadores encontraron menos beneficios en actividades menos intensas que se ha considerado que favorecen el crecimiento óseo, como caminar, escalones aeróbicos y entrenamiento de fuerza.

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"El hallazgo más sorprendente fue que el entrenamiento de resistencia no produjo un efecto significativo sobre los marcadores del metabolismo óseo, a pesar de que varias guías profesionales recomiendan este tipo de ejercicio para mantener la salud ósea", dijo la investigadora principal Viktoria Barna, doctoranda en la Universidad Semmelweis de Budapest, Hungría.

"Del mismo modo, los ejercicios de resistencia de baja o moderada intensidad, como caminar o correr, no mostraron ningún efecto significativo a largo plazo", dijo Barna en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los resultados de 24 estudios previos que involucraron a más de 1.200 adultos sanos. En lugar de registrar la densidad ósea, los estudios midieron sustancias químicas transmitidas por la sangre que indican si el cuerpo está construyendo activamente nuevo hueso.

Estos marcadores pueden reflejar los efectos del ejercicio en pocas semanas, proporcionando retroalimentación mucho antes que las mediciones de densidad ósea, según los investigadores.

"Lo que hace único a nuestro estudio es que examinamos no solo el tipo de ejercicio --ya sea de resistencia, resistencia o entrenamiento combinado-- sino también la intensidad, frecuencia y duración del ejercicio", dijo el investigador principal Dr. Péter Ferdinandy en un comunicado de prensa.

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"Nuestro objetivo era determinar qué formas de ejercicio estimulan el metabolismo óseo de forma más eficaz y cuáles parecen menos beneficiosas desde esta perspectiva", dijo Ferdinandy. Es vicerrector de ciencia e innovación en la Universidad de Semmelweis.

Los resultados mostraron que los bioquímicos que promueven el hueso se estimulaban de forma más eficaz mediante actividades que implicaban movimientos explosivos, cambios rápidos de dirección y giros, según los investigadores.

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Esto no significa que caminar o hacer ejercicio de baja intensidad careza de beneficios para la salud, según los investigadores, solo que estas actividades no son suficientes para promover mejor la salud ósea.

"Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio de baja intensidad por sí solo no es suficiente para estimular el metabolismo óseo", afirmó la investigadora Nóra Sydó, especialista clínica de la Universidad de Semmelweis, en un comunicado de prensa.

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"El ejercicio de alta intensidad puede desencadenar cambios beneficiosos tempranos en la formación ósea, ayudando potencialmente a ralentizar la pérdida ósea y apoyar un envejecimiento saludable", añadió.

Antes de comenzar cualquier nuevo régimen de ejercicio, las personas deberían hablarlo con su médico, especialmente si sufren problemas de salud cardíaca u osteoporosis, según los investigadores.

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Más información

La Cleveland Clinic tiene consejos para huesos sanos.

FUENTE: Universidad Semmelweis, comunicado de prensa, 3 de agosto de 2026