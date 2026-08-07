Salud
Agregar Infobae enGoogle

¿Quieres huesos fuertes? Una reseña dice que los deportes vigorosos como el balonmano superan a caminar y el entrenamiento de fuerza

Healthday Spanish

Imagen RJU2LLQT5VAPFMMEA2JEK5GNJE
Guardar

JUEVES, 6 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Un ejercicio ligero podría no ser suficiente para asegurar huesos fuertes, según una nueva revisión de evidencias.

Las personas que practican deportes de alta intensidad parecen promover los niveles más altos de crecimiento óseo, según informaron recientemente investigadores en la revista Sports Medicine - Open.

PUBLICIDAD

Estos deportes, como el fútbol americano y el balonmano, se relacionaron con un aumento de aproximadamente un 45% en los niveles sanguíneos de sustancias relacionadas con la formación ósea.

Por otro lado, los investigadores encontraron menos beneficios en actividades menos intensas que se ha considerado que favorecen el crecimiento óseo, como caminar, escalones aeróbicos y entrenamiento de fuerza.

PUBLICIDAD

"El hallazgo más sorprendente fue que el entrenamiento de resistencia no produjo un efecto significativo sobre los marcadores del metabolismo óseo, a pesar de que varias guías profesionales recomiendan este tipo de ejercicio para mantener la salud ósea", dijo la investigadora principal Viktoria Barna, doctoranda en la Universidad Semmelweis de Budapest, Hungría.

"Del mismo modo, los ejercicios de resistencia de baja o moderada intensidad, como caminar o correr, no mostraron ningún efecto significativo a largo plazo", dijo Barna en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los resultados de 24 estudios previos que involucraron a más de 1.200 adultos sanos. En lugar de registrar la densidad ósea, los estudios midieron sustancias químicas transmitidas por la sangre que indican si el cuerpo está construyendo activamente nuevo hueso.

Estos marcadores pueden reflejar los efectos del ejercicio en pocas semanas, proporcionando retroalimentación mucho antes que las mediciones de densidad ósea, según los investigadores.

"Lo que hace único a nuestro estudio es que examinamos no solo el tipo de ejercicio --ya sea de resistencia, resistencia o entrenamiento combinado-- sino también la intensidad, frecuencia y duración del ejercicio", dijo el investigador principal Dr. Péter Ferdinandy en un comunicado de prensa.

"Nuestro objetivo era determinar qué formas de ejercicio estimulan el metabolismo óseo de forma más eficaz y cuáles parecen menos beneficiosas desde esta perspectiva", dijo Ferdinandy. Es vicerrector de ciencia e innovación en la Universidad de Semmelweis.

Los resultados mostraron que los bioquímicos que promueven el hueso se estimulaban de forma más eficaz mediante actividades que implicaban movimientos explosivos, cambios rápidos de dirección y giros, según los investigadores.

Esto no significa que caminar o hacer ejercicio de baja intensidad careza de beneficios para la salud, según los investigadores, solo que estas actividades no son suficientes para promover mejor la salud ósea.

"Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio de baja intensidad por sí solo no es suficiente para estimular el metabolismo óseo", afirmó la investigadora Nóra Sydó, especialista clínica de la Universidad de Semmelweis, en un comunicado de prensa.

"El ejercicio de alta intensidad puede desencadenar cambios beneficiosos tempranos en la formación ósea, ayudando potencialmente a ralentizar la pérdida ósea y apoyar un envejecimiento saludable", añadió.

Antes de comenzar cualquier nuevo régimen de ejercicio, las personas deberían hablarlo con su médico, especialmente si sufren problemas de salud cardíaca u osteoporosis, según los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene consejos para huesos sanos.

FUENTE: Universidad Semmelweis, comunicado de prensa, 3 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los suplementos de calcio y vitamina D no previenen las fracturas en la mayoría de los adultos mayores, afirma un estudio

Una revisión de 69 ensayos con casi 154.000 participantes cuestionó una práctica extendida en consultorios y hogares. Qué hábitos protegen los huesos, según Mayo Clinic

Los suplementos de calcio y vitamina D no previenen las fracturas en la mayoría de los adultos mayores, afirma un estudio

Perros de terapia ayudan en la rehabilitación de ictus

Healthday Spanish

Perros de terapia ayudan en la rehabilitación de ictus

¿Puede el yoga calmar un intestino gruñón?

Healthday Spanish

¿Puede el yoga calmar un intestino gruñón?

Dieta vegana a corto plazo vinculada a una menor inflamación y envejecimiento

Healthday Spanish

Dieta vegana a corto plazo vinculada a una menor inflamación y envejecimiento

Reseña encuentra pocas pruebas de que los trucos de transferencia de embriones en FIV aumentan el éxito

Healthday Spanish

Reseña encuentra pocas pruebas de que los trucos de transferencia de embriones en FIV aumentan el éxito

DEPORTES

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

Se confirmó que Boca jugará un tercer partido en Huracán: la explicación sobre la “obra demorada por 30 años” en la Bombonera

TELESHOW

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

El Gobierno de Estados Unidos busca contratar a una empresa para cobrar multas migratorias en Guatemala, México y Honduras

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?