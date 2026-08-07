Alambre de púas y barricadas: Taiwán ensayó ejercicios de defensa en un puente estratégico ante un posible ataque del régimen chino

Vehículos militares y camiones de plataforma accedieron al puente mientras las tropas desplegaban material defensivo y establecían posiciones.

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Las fuerzas armadas de Taiwán realizaron el jueves por la noche ejercicios de defensa en el puente Danjiang, un punto estratégico que podría facilitar a las tropas del régimen chino el acceso a Taipéi en caso de un ataque. La maniobra formó parte del segundo día de las maniobras militares anuales Han Kuang, que se extenderán durante 10 días y ponen a prueba la capacidad de la isla para repeler una ofensiva.

El puente Danjiang, inaugurado este año, cruza la entrada al río Tamsui y conecta la ciudad de Nueva Taipéi con la capital. Durante el ejercicio nocturno, los soldados instalaron barreras, defensas de alambre de púas y posiciones de sacos de arena en la estructura, considerada el puente atirantado asimétrico de un solo mástil más largo del mundo.

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Vehículos militares y camiones de plataforma accedieron al puente mientras las tropas desplegaban material defensivo y establecían posiciones. A pesar del despliegue, ciclistas y peatones pudieron circular por la parte del puente que no estaba bloqueada.

Miembros del ejército de Taiwán llevan a cabo un ejercicio de bloqueo en el puente Danjiang durante las maniobras militares anuales Han Kuang en la ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

Estos ejercicios militares se dan en medio de la presión de China, país que considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para someterla a su control. El gobierno de Taipéi rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing.

Chieh Chung, investigador del Instituto de Investigación para la Defensa y la Seguridad Nacional de Taiwán, que observaba los ejercicios, dijo que proteger el puente sería crucial en tiempos de guerra.

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Según declaró a Reuters, si una fuerza invasora lograra tomar el puente de Danjiang y mantenerlo abierto, podría trasladar rápidamente tropas y suministros a través del río, entrando así en el perímetro exterior de Taipéi desde cabezas de playa a lo largo de la costa norte de Taiwán, las más adecuadas para un desembarco anfibio a gran escala. “Si el puente Danjiang permanece abierto, sus fuerzas principales podrían cruzarlo rápidamente para llegar a la orilla norte del río Tamsui y luego avanzar hacia Taipéi”, dijo.

Miembros del ejército de Taiwán llevan a cabo un ejercicio de bloqueo en el puente Danjiang durante las maniobras militares anuales Han Kuang en la ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

“Por lo tanto, si el ejército comunista lograra apoderarse rápidamente del puente Danjiang en tiempos de guerra y lo mantuviera abierto, podría trasladar rápidamente un gran número de tropas y suministros desde su base de desembarco en la orilla sur del río Tamsui hasta la orilla norte.”

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Chieh afirmó que, si bien el ejercicio no simuló un cierre total del puente, sí permitió a los militares recopilar datos sobre la rapidez con la que los ingenieros podrían desplegar obstáculos y qué recursos serían necesarios para sellar el cruce en tiempos de guerra.

Miembros del ejército de Taiwán llevan a cabo un ejercicio de bloqueo en el puente Danjiang durante las maniobras militares anuales Han Kuang en la ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

Taiwán ensayó la evacuación de su presidente ante un ataque “decapitador” de China

Taiwán realizó un simulacro de traslado de emergencia de su presidente, Lai Ching-te, a un puesto de mando protegido para asegurar la dirección de operaciones de combate y la continuidad del Gobierno en caso de guerra.

La portavoz presidencial, Karen Kuo, informó que Lai y su equipo llevaron a cabo un “simulacro de mando de operaciones de defensa y de continuidad del funcionamiento del Estado en situaciones de emergencia”, denominado “Wan Jun”, que significa “un peso tremendo”. Es la primera vez que Lai participa en este ejercicio como presidente, tras asumir el cargo en 2024.

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Se despliega un sistema de misiles tierra-aire en Taipei durante los ejercicios militares anuales

Imágenes difundidas por la Oficina Presidencial muestran a Lai y altos funcionarios subiendo a vehículos blindados y siendo trasladados de noche por las calles de Taipéi hacia el lugar del simulacro, acompañados por el ministro de Defensa, Wellington Koo. Según la cadena TVBS, la operación incluyó hasta tres convoyes de blindados y vehículos tácticos de apoyo, que salieron en distintos momentos y tomaron rutas diferentes para despistar posibles amenazas.

(Con información de Reuters)