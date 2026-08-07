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La viuda de Alexéi Navalny, la sucesora del legado opositor, llamó a los rusos a votar por Yábloko en las próximas elecciones

La referente de la oposición al Kremlin apoyó al único partido político que se opone a la guerra de Ucrania y que una vez acogió a su marido de cara a los comicios legislativos de septiembre

Yulia Naválnaya, activista de derechos humanos y esposa del fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalny, asiste a un acto de prensa, el 3 de junio de 2025 (REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)
Yulia Naválnaya, activista de derechos humanos y esposa del fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalny, asiste a un acto de prensa, el 3 de junio de 2025 (REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)
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La opositora rusa en el exilio Yulia Naválnaya instó a votar por el partido Yábloko en las próximas elecciones legislativas de septiembre, al considerarlo la única formación contraria a la invasión en Ucrania y que en el pasado acogió a su esposo, el líder opositor envenenado y encarcelado por el Kremlin antes de su muerte, Alexéi Navalny.

“Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko. Este es el momento de dejar de lado las diferencias del pasado y ayudar. Intentemos frustrar los planes del Kremlin”, declaró Naválnaya en un video difundido en sus redes sociales.

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Radicada en Alemania junto a sus hijos, pidió evitar disputas y discusiones sobre los supuestos defectos de Yábloko, en referencia a los desacuerdos habituales dentro de la oposición rusa en el exilio. Naválnaya consideró que, pese a las limitaciones, las próximas elecciones representan la única oportunidad legal y segura en años para expresar el desacuerdo con el Gobierno, mediante el voto a un partido con postura antibelicista. Tras la muerte en prisión de Navalny en febrero de 2024, Naválnaya asumió el liderazgo de la plataforma opositora.

El líder opositor ruso Alexéi Navalny habla con los medios frente a agentes de seguridad que custodian la oficina de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción en Moscú, Rusia, el jueves 26 de diciembre de 2019 (Foto AP/Alexander Zemlianichenko, Archivo)
El líder opositor ruso Alexéi Navalny habla con los medios frente a agentes de seguridad que custodian la oficina de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción en Moscú, Rusia, el jueves 26 de diciembre de 2019 (Foto AP/Alexander Zemlianichenko, Archivo)

Alexéi Navalny se hizo conocido en Rusia por crear la plataforma ‘Voto inteligente’, que permitía a los ciudadanos identificar al candidato con más posibilidades de vencer al partido oficialista Rusia Unida, vinculado al presidente Vladimir Putin. La estrategia buscaba, pese a la dificultad de ganar elecciones ante la corrupción política en el país, debilitar al partido del Kremlin mediante el voto coordinado.

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Tras confirmarse que Yábloko superó los controles de la Comisión Electoral Central (CEC) para participar en las elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre, el partido liberal, activo desde los años noventa, recibió duras críticas de figuras oficialistas. Serguéi Mirónov, líder de Rusia Justa, afirmó: “No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos”, y acusó a sus miembros de ser “traidores a la patria”.

Mirónov acusó a Yábloko de “vender” a Rusia a Occidente, apoyar a “agentes extranjeros” y oponerse a la llamada “operación militar especial” en Ucrania. El partido aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

Anatoly y Lyudmila, padres del líder opositor ruso Alexéi Navalny, acompañados por Alla Abrosimova —madre de Yulia Naválnaya, viuda de Navalni—, acuden a la tumba de Navalny para conmemorar el primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia, el 16 de febrero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Anatoly y Lyudmila, padres del líder opositor ruso Alexéi Navalny, acompañados por Alla Abrosimova —madre de Yulia Naválnaya, viuda de Navalni—, acuden a la tumba de Navalny para conmemorar el primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia, el 16 de febrero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Yábloko participa en la campaña electoral bajo el lema “Por la paz y la libertad” y presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales. Aunque el partido recibió la aprobación de la CEC, sus listas fueron rechazadas por las comisiones electorales locales en las asambleas municipales de San Petersburgo, ciudad natal de Putin, y la capital de la región de Carelia, donde cuenta con un mayor respaldo.

Además, varias decenas de los candidatos más populares de Yábloko, incluido su líder Nikolái Ribakov, fueron excluidos de la contienda por criticar la guerra o por acusaciones de extremismo, entre ellas, la publicación en redes sociales de imágenes de Alexéi Navalny.

Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas vinculadas al caso de Navalny

A principios de julio, Londres anunció un nuevo paquete de medidas contra siete ciudadanos rusos y dos institutos científicos, a los que responsabiliza de participar en el desarrollo de armas químicas empleadas en ataques atribuidos a Moscú, como el envenenamiento del opositor Alexéi Navalny y el intento de asesinato del ex agente de inteligencia Serguéi Skripal en Reino Unido.

Personas dejan flores, velas y mensajes frente a la Embajada de Rusia en Berlín durante un homenaje al fallecido opositor Alexéi Navalny (REUTERS/Archivo)
Personas dejan flores, velas y mensajes frente a la Embajada de Rusia en Berlín durante un homenaje al fallecido opositor Alexéi Navalny (REUTERS/Archivo)

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico informó que entre los sancionados figuran científicos y altos funcionarios relacionados con investigaciones sobre el agente nervioso Novichok y la toxina Epibatidine. El Gobierno británico afirmó que ambas sustancias fueron utilizadas en operaciones que provocaron víctimas tanto dentro como fuera de Rusia. Londres explicó que estas medidas se dirigen a quienes participaron en un programa de armas químicas calificado como “ilegal” y contrario a las obligaciones internacionales de Rusia.

Entre las personas alcanzadas por las sanciones del Reino Unido figuran Artur Zhirov, Andrei Antokhin, Sergei Chepur, Vladimir Kondratyev, Aleksandr Makhlay, Ivan Kravstov y Viktor Taranchenko. Las medidas también incluyen al instituto estatal SC Signal y al Instituto Estatal de Investigación y Pruebas de Medicina Militar (GNIII VM), identificados por Londres como entidades involucradas en el desarrollo e investigación de agentes químicos prohibidos.

(Con información de EFE)

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