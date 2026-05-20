Así fue el choque en el que murió el adolescente de 15 años en Chascomús

Así fue el accidente en Chascomús que le ocasionó la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que falleció luego de ser atropellado y golpeado, avanza y en las últimas horas obtuvo un elemento clave: las imágenes del momento del accidente.

Se trata de un video registrado por una cámara de seguridad, al que accedió Infobae, en el que se observa el instante en que el martes de la semana pasada, en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana, el Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años, chocó contra la Honda XR 150 en la que iban la víctima y S.M.,otro menor de 17, quien era el que manejaba el vehículo.

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El video es impactante. En él se ve cómo la moto -que tenía pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo- circula a una gran velocidad hasta que el auto, que doblaba por la esquina, lo embiste y hace que los dos chicos salgan despedidos por el aire.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, dada a conocer ayer por este medio, la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

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El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”. Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

El resultado del examen forense toma particular relevancia porque según se pudo establecer, la víctima no llevaba casco. Lo que resta es el resultado de la pericia accidentológica y las imágenes reunidas en la causa para reconstruir la mecánica del choque y determinar cómo se produjeron las lesiones que derivaron en su muerte.

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Después de esta secuencia, la historia tomó un giro inesperado. Fue cuando Leandro Edgardo Marzzellino, un vecino de 50 años, se acercó aparentemente para asistir a las víctimas y de repente comenzó a golpear brutalmente en la cabeza a Kevin mientras estaba en el piso herido tras el accidente.

La agresión fue filmada por un testigo, cuyas imágenes fueron aportadas a la Justicia por la familia de Kevin después de que se confirmó su muerte en el sanatorio porteño al que había sido trasladado tras el accidente.

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Kevin Martínez tenía 15 años

En el video se observa cómo Marzellino comenzó a golpearlo en cabeza delante de los médicos, la Policía y otros vecinos. El motivo de la agresión todavía no está claro.

Por ahora, la única persona imputada en la causa es la conductora de 25 años que manejaba el vehículo involucrado en el choque.

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Está acusada de homicidio culposo. En cambio, la situación procesal de Marzzellino todavía no fue definida: según fuentes del caso consultadas por Infobae, en principio podría ser imputado por lesiones, aunque restan pericias anatomopatológicas, médicas y otros estudios complementarios antes de que la fiscal del caso, Daniela María Bertoletti Tramuja, adopte una calificación definitiva.

El hombre, con domicilio registrado a escasos metros del lugar del accidente, tiene un frondoso historial de antecedentes penales. Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

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“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes”, aseguró el abogado de los familiares, José Equiza.

Los Martínez sostienen que la golpiza posterior al choque tuvo incidencia en el desenlace y reclaman el no accionar de la policía. En diálogo con TN, su abuela cuestionó la falta de intervención de quienes estaban en el lugar y resumió su reclamo con una frase:“Nadie hizo nada para evitar que le peguen”.

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