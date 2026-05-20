Estudiantes buscará en su visita al Flamengo de Brasil ser líder del Grupo A de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes y Flamengo empataron 1-1 en La Plata (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Flamengo y Estudiantes de La Plata se medirán este miércoles desde las 21:30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. Con solo dos fechas restantes en la fase de grupos, ambos equipos llegan separados por un punto en la tabla y con la clasificación a los octavos de final encaminada, aunque ninguno debe descuidarse en la zona compartida con Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Cusco FC. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Esteban Ostojich y transmiten Fox Sports y Disney+.

El conjunto brasileño marcha primero con 7 puntos producto de dos victorias y un empate en tres encuentros disputados, mientras que el Pincha suma 6 unidades tras una victoria y tres igualdades, lo que lo ubica segundo. Posee un partido más porque el duelo del Fla ante DIM en Colombia fue suspendido por incidentes en las tribunas, la visita pidió los puntos y todavía no hubo una resolución sobre qué pasará con dicho encuentro.

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Justamente, el entrenador del elenco platense, Alexander Cacique Medina, pidió que se conozca cuanto antes la determinación de la Conmebol: “Para nosotros es importante saberlo, porque es un partido que se tendría que haber jugado en tiempo y forma. No puede aplazarse más de la cuenta. Tiene que resolverse en estos días y eso es lo que espero y esperamos todos desde nuestro lugar”.

Un fallo favorable para Flamengo lo dejaría con 10 puntos y Estudiantes necesitaría para ser primero ganar sus dos partidos y esperar que Cusco de Perú le saque puntos al Mengao en Brasil, una tarea por demás complicada para un equipo casi eliminado.

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El antecedente más reciente entre ambos es el empate 1-1 del 30 de abril en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, resultado que le sirvió a los locales para no perder terreno en la tabla pero que dejó a su rival con la sensación de que pudo haber sacado más.

El futbolista uruguayo Giorgian de Arrascaeta es la principal baja de Flamengo (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

El equipo dirigido por el técnico Leonardo Jardim llega a este compromiso con la destacada ausencia de Giorgian de Arrascaeta, quien sufrió la fractura de clavícula derecha durante el duelo en UNO y acaba de ser liberado para seguir su recuperación bajo la atenta supervisión de los médicos de la selección de Uruguay a menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo. Bruno Henrique y de Arrascaeta lideran la tabla de goleadores del equipo en la Libertadores con 2 tantos.

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Del lado argentino, el Cacique Medina conduce a un Estudiantes que llega a Brasil con la baja confirmada de Santiago Arzamendia, defensor que no ha podido sumar minutos en este semestre por una rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha. Tampoco estará Ramiro Funes Mori por un cuadro gripal, mientras que Joaquín Tobio Burgos volvió a ser citado. Tiago Palacios es el máximo anotador del equipo en el torneo con 3 goles en 4 presentaciones, y Mikel Amondarain acumula 2 asistencias en igual cantidad de encuentros.

El ganador de esta noche se instalará como líder del Grupo A con una fecha de ventaja, mientras que un empate mantendría el suspenso para la última jornada del 27 de mayo, cuando Flamengo recibirá a Cusco FC y Estudiantes chocará con Independiente Medellín en Buenos Aires.

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Posibles formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

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Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Esteban Ostojich

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VAR: Leodan González

Estadio: Maracaná

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Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

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La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores