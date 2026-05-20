Mercado bursátil panameño acelera crecimiento y supera los $4,400 millones hasta mayo

Latinex reportó un crecimiento de 29% en el volumen negociado durante el primer trimestre de 2026. Tomada de Instagram

El mercado bursátil panameño arrancó 2026 con una aceleración significativa en su volumen negociado y con señales de una creciente integración regional que busca convertir a Panamá en un centro financiero y de capitales para América Latina.

Las cifras divulgadas por la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) muestran que durante el primer trimestre del año el volumen acumulado negociado alcanzó los $2,026 millones, un crecimiento de 29% frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado $1,576 millones.

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El crecimiento también supera ampliamente los niveles observados en años anteriores. En 2022 el volumen negociado acumulado rondaba los $1,186 millones; en 2023 alcanzó $1,235 millones y en 2024 llegó a $1,364 millones, reflejando una tendencia sostenida de expansión que ahora se acelera con mayor fuerza.

Parte importante del movimiento sigue concentrándose en el mercado primario, donde empresas y gobiernos colocan nuevas emisiones para captar financiamiento.

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Las cifras más recientes de Latinex indican además que el dinamismo continuó durante abril y los primeros días de mayo. Según directivos del grupo bursátil, el volumen negociado acumulado ya superaba los $4,400 millones hasta mediados de mayo, prácticamente duplicando lo registrado durante el primer trimestre, explicó Lerzy Batista, vicepresidenta senior comercial de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

El mercado primario continúa concentrando la mayor parte de las negociaciones bursátiles en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento ocurre pese al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica y volatilidad financiera global.

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El mercado panameño se divide principalmente entre mercado primario, mercado secundario y operaciones de recompra. Del total negociado durante el primer trimestre de 2026, alrededor del 80% correspondió al mercado primario, mientras que el 18% provino del mercado secundario y apenas 1% de operaciones de recompra.

En términos de instrumentos, la renta fija dominó ampliamente la actividad bursátil con 82% del volumen negociado, frente a 18% de renta variable, explicó Batista.

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El segmento corporativo continúa liderando el mercado bursátil panameño. De acuerdo con el boletín trimestral de Latinex, unos $1,368 millones del volumen negociado correspondieron a instrumentos corporativos, mientras que $657 millones estuvieron asociados a emisiones gubernamentales.

Esta diversidad de emisores ha permitido que Panamá mantenga uno de los mercados más amplios y variados de Centroamérica.

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Actualmente el mercado cuenta con 297 emisores distribuidos en distintos sectores económicos. El financiero encabeza la lista con 95 emisores, seguido de bienes raíces con 86, fondos inmobiliarios con 37, fondos de inversión con 26 y energía con 14.

Olga Cantillo, presidenta ejecutiva y CEO de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), destacó que la integración regional y el enlace con Euroclear han fortalecido la confianza de inversionistas internacionales en el mercado bursátil panameño. Alex Hernández

La capitalización total de mercado alcanza $33,029 millones, mientras que el valor de mercado de deuda se sitúa en $27,560 millones.

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Integración regional

Uno de los pilares del crecimiento reciente ha sido la estrategia de integración regional impulsada por Latinex. Panamá mantiene actualmente conexiones operativas e integración bursátil con El Salvador, Costa Rica, y se mantiene gestiones con Guatemala y Honduras.

El objetivo es permitir que emisores e inversionistas puedan acceder a distintos mercados sin necesidad de registrarse individualmente en cada jurisdicción, comentó Olga Cantillo, presidenta ejecutiva y CEO de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

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Las operaciones derivadas de estos mercados integrados ya representan cifras importantes. Durante el primer trimestre de 2026 el volumen acumulado relacionado con integración regional alcanzó $1,692 millones y más de 5,172 operaciones. Panamá concentró la mayor parte de las negociaciones con $572 millones, seguido de El Salvador con $345 millones y Costa Rica con $101 millones.

Panamá busca posicionarse como un centro regional para emisiones internacionales y financiamiento corporativo. Reuters

Batista y Cantillo sostienen que la principal ventaja competitiva de Panamá frente a otros mercados regionales radica en su dolarización, apertura financiera internacional y flexibilidad regulatoria. A diferencia de otros países centroamericanos, Panamá no enfrenta restricciones cambiarias ni controles de divisas, lo que facilita la participación de inversionistas extranjeros y emisiones internacionales.

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Otro de los proyectos estratégicos más relevantes es el enlace con Euroclear, uno de los principales sistemas internacionales de compensación y liquidación de valores del mundo.

El enlace con Euroclear ya conecta al mercado panameño con inversionistas de al menos 27 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, España, Italia, Suecia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, China, Hong Kong, Japón, Singapur y Australia, según cifras presentadas por Latinex.

La plataforma también mantiene participación de inversionistas y actores financieros de países latinoamericanos como Costa Rica, Perú y Chile, consolidando a Panamá como un punto de conexión regional e internacional para el mercado de capitales.

Directivos de Latinex sostienen que la dolarización y apertura financiera fortalecen la competitividad de Panamá. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

Desde su implementación, el volumen bajo custodia asociado a este enlace internacional ha mostrado un crecimiento sostenido hasta superar los $9,500 millones, impulsado inicialmente por emisiones de deuda gubernamental y cuasi gubernamental, y posteriormente por instrumentos corporativos y multilaterales.

Directivos de Latinex destacaron que este crecimiento refleja la confianza de inversionistas internacionales en la plaza panameña, incluso en medio de cuestionamientos derivados de listas discriminatorias impulsadas por la Unión Europea.

Cantillo explicó que, pese a la permanencia de Panamá en listas europeas, inversionistas de países de la propia Unión Europea continúan participando activamente en operaciones vinculadas al mercado local. Esto demuestra que los actores internacionales diferencian entre percepciones políticas y la realidad operativa, regulatoria y financiera del sistema panameño, particularmente en el mercado de valores, destacó la ejecutiva.

La expansión internacional también se refleja en el nuevo servicio de listado internacional lanzado por Latinex en agosto de 2025. El mecanismo permite listar en Panamá emisiones internacionales bajo regulación estadounidense sin necesidad de registro local ante la Superintendencia del Mercado de Valores. La plataforma busca posicionar a Panamá como alternativa frente a centros financieros como Luxemburgo, Singapur o Londres.

Hasta ahora, el nuevo sistema ya acumula más de $1,800 millones en emisiones listadas. Entre ellas destacan bonos del Canal de Panamá por $450 millones, emisiones del Banco Nacional de Panamá por $1,000 millones, una emisión subordinada de Bladex por $200 millones y una emisión de IDC Network por $194 millones.

El enlace con Euroclear conecta al mercado panameño con inversionistas de al menos 27 países. (Cortesía: Monex)

Batista sostiene que esta nueva línea de negocio convierte a Panamá en la primera jurisdicción de América Latina capaz de ofrecer este tipo de listados internacionales especializados. El servicio está dirigido principalmente a emisiones estructuradas bajo ley de Nueva York y enfocadas en inversionistas internacionales institucionales.

El crecimiento del mercado bursátil ocurre además en paralelo a una estrategia agresiva de promoción internacional. Directivos de Latinex han participado en misiones comerciales, foros de inversión y encuentros financieros en Estados Unidos, España, Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de atraer nuevos emisores e inversionistas.