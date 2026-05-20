Salud

El cereal integral que ayuda a bajar el colesterol y cuidar el corazón según la ciencia

Nutricionistas y entidades médicas subrayan el valor de incorporar este alimento a la dieta diaria para mejorar la salud cardiovascular, regular la glucosa y favorecer el bienestar general

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Un tazón de cereal humeante con fresas, arándanos y plátano en una mesa de madera, con corazones flotantes y un diagrama del sistema circulatorio humano
La avena es el alimento más recomendado por expertos en nutrición para reducir el colesterol, según la dietista Novella Lui (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es el principal alimento recomendado por expertas en nutrición para reducir el colesterol, según la dietista registrada Novella Lui, graduada de la Universidad de Toronto, citada por EatingWell. Reconocida por su impacto positivo en la salud cardiovascular, la avena se destaca por sus beneficios múltiples y su accesibilidad, motivo por el que organizaciones como la American Heart Association la recomiendan internacionalmente para el control del colesterol.

El alimento más eficaz para disminuir el colesterol es la avena, debido a su contenido de fibra soluble llamada betaglucano, que contribuye a eliminar el colesterol LDL, también denominado “colesterol malo”, del organismo. De acuerdo con la Clínica Mayo, consumir avena diariamente en su forma menos procesada y acompañada de proteínas o frutas potencia sus beneficios para la salud cardíaca y facilita su integración en la alimentación cotidiana.

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La avena, considerada un cereal integral, conserva el salvado, fuente principal de fibra, además del germen y el endospermo, que aportan vitaminas y minerales. Puede emplearse en la preparación de gachas, bebidas vegetales o como harina para panes y productos horneados, explicó Lui, según recoge EatingWell.

El motivo principal por el que la avena resalta entre otros cereales radica en su aporte de fibra soluble, especialmente el betaglucano. Esta sustancia, al mezclarse con el agua durante la digestión, forma un gel que ayuda a captar y eliminar colesterol y grasas en la sangre.

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Una porción de media taza contiene 4 gramos de fibra, de los cuales 2 gramos corresponden a fibra soluble, lo que ayuda a normalizar los niveles de colesterol LDL y, como subraya EatingWell, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. La Clínica Mayo respalda estos hallazgos, señalando que el consumo regular de betaglucano puede disminuir el colesterol total hasta en un 10 %.

El consumo habitual de avena, por su contenido de fibra soluble, permite reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, y contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas. Según la dietista Novella Lui, egresada de la Universidad de Toronto, y la Clínica Mayo, incorporar avena en la dieta diaria es una estrategia efectiva para controlar este factor de riesgo cardiovascular.

Beneficios de la avena en la salud cardiovascular

Investigaciones presentadas por EatingWell y la Clínica Mayo demuestran que incluir avena en la dieta diaria contribuye al bienestar de diversas formas. Además de reducir el colesterol, este cereal integral favorece la prevención de enfermedades cardíacas, ayuda al control de peso y se asocia con menor incidencia de ciertos tipos de cáncer.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La avena integral se destaca como un cereal prioritario para la salud cardiovascular recomendada por expertos en nutrición y autoridades médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra soluble de la avena también regula la glucosa al retrasar la digestión y la absorción de azúcares, estabilizando los niveles de glucosa en sangre. El consumo regular de avena incrementa la saciedad, lo que puede reducir la ingesta calórica y favorecer una circunferencia de cintura saludable. Según Lui, estos efectos contribuyen a un menor riesgo global de enfermedades metabólicas, un punto respaldado por la American Heart Association.

El papel combinado del betaglucano y otros nutrientes convierte a la avena en uno de los alimentos prioritarios para la salud cardíaca recomendados por dietistas y autoridades médicas. La ingesta habitual de este cereal facilita no solo el control del colesterol, sino también el equilibrio de la glucosa.

Cómo elegir la mejor avena para la dieta

El valor nutricional de la avena depende de su tipo y grado de procesamiento. Según EatingWell y la Clínica Mayo, la avena integral y la cortada requieren una cocción más prolongada y presentan un índice glucémico más bajo, lo que genera mayores beneficios respecto a las variedades más refinadas o instantáneas.

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La fibra soluble de la avena regula la glucosa al ralentizar la digestión y absorción de azúcares, protegiendo contra enfermedades metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los copos de avena, habituales en desayunos y recetas rápidas, conservan la mayoría de sus propiedades. Sin embargo, la avena instantánea y la de cocción rápida pueden contener azúcares y sal añadidos, por lo que se recomienda elegir versiones sin sabor o bajas en azúcar para mantener un perfil nutricional adecuado. Personalizar los platos con frutas, semillas o frutos secos permite enriquecer la preparación sin perder los aportes saludables.

El salvado de avena es otra fuente relevante de fibra, con 7 gramos por media taza. Puede incorporarse a cereales, batidos o recetas de panadería para cumplir las recomendaciones de ingesta y elevar el aporte diario de fibra de forma sencilla.

Consejos para incorporar avena y fibra en la alimentación

Para obtener los mejores beneficios, especialistas de la Clínica Mayo y EatingWell sugieren preferir variedades menos procesadas de avena y aumentar la fibra gradualmente en la dieta. Combinar avena con fuentes de proteína mejora la digestión y prolonga la saciedad.

Incluir frutas, verduras, semillas y frutos secos en las comidas diarias aporta diversidad de fibra y micronutrientes. Junto con la actividad física regular y una alimentación equilibrada, estos hábitos refuerzan la prevención del colesterol elevado y contribuyen a la salud cardiovascular a largo plazo, según recomendaciones de la American Heart Association.

Un tazón de cereal con plátano, kiwi, arándanos, almendras, nueces y semillas diversas en una mesa de madera, junto a una pequeña botella de B12
Añadir frutas, verduras, semillas o frutos secos a preparaciones con avena enriquece su perfil nutricional y potencia los beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una ingesta constante de alimentos ricos en fibra, con la avena como componente central, apoya el control del colesterol durante los años. Esta práctica constituye una estrategia fiable para favorecer el bienestar y proteger la salud del corazón, indican fuentes médicas como la Clínica Mayo y EatingWell.

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