El presidente Bernardo Arévalo y Antonio Costa se reúnen en el Palacio Nacional para consolidar relaciones entre Guatemala y la Unión Europea. (Fotografía retomado Agencia de Guatemala de Noticias)

El presidente Bernardo Arévalo sostendrá una reunión con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, este miércoles 20 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura. El encuentro se produce en un contexto de prioridad para el rescate de las instituciones de justicia en Guatemala y el impulso de proyectos de desarrollo y cooperación con la Unión Europea.

Durante su estancia oficial, que inició el 19 de mayo con su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, Costa fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, con los honores de protocolo militar, según reportó la Agencia Guatemalteca de Noticias. En un comunicado, el Consejo Europeo subrayó que la visita tiene como objetivo reforzar los lazos de cooperación con Latinoamérica en el actual escenario de “creciente tensión geopolítica”.

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La agenda bilateral busca canalizar inversión y fortalecer la democracia

Arévalo declaró que la cita con Costa tiene lugar en un momento clave para Guatemala, destacando que la agenda conjunta que tenemos con la Unión Europea de construcción de las instituciones democráticas y del rescate de las instituciones de justicia se suma a los proyectos de desarrollo y a las búsquedas de cooperación para poder canalizar inversión extranjera hacia nuestro país. El mandatario remarcó que la agenda compartida pretende profundizar y reforzar las relaciones entre Guatemala y el bloque europeo.

La Unión Europea ocupa un lugar esencial en el desarrollo guatemalteco desde la entrada en vigor en 2013 del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Este acuerdo establece cooperación a través de pilares como el diálogo político, el desarrollo y un marco comercial preferencial, según datos de la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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El encuentro oficial responde a la prioridad de rescatar las instituciones de justicia y fortalecer la democracia en Guatemala. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

En forma directa, la pregunta sobre qué ocurrió y cuál es el significado central del encuentro se responde así: Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, realiza una visita oficial a Guatemala en la que se reunirá con Bernardo Arévalo para negociar mecanismos de cooperación, impulsar proyectos de desarrollo y respaldar la reconstrucción institucional y democrática en el país, en el marco de la alianza estratégica que vincula a Guatemala y la Unión Europea desde hace más de una década.

Compromiso renovado para la transparencia y el Estado de derecho

La Unión Europea ha mantenido un apoyo sostenido a Guatemala en materia de institucionalidad democrática, transparencia y lucha contra la corrupción. De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias, el bloque ha sido uno de los socios internacionales “más constantes” en la defensa del Estado de derecho y la promoción de reformas orientadas a los derechos humanos.

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En su conferencia de prensa La Ronda, el presidente Arévalo enfatizó que la visita de Costa se inscribe en una estrategia más amplia que pretende reafirmar el compromiso de la Unión Europea y Guatemala para consolidar una relación basada en la cooperación, el respeto y el beneficio mutuo. El mandatario subrayó que se trata de una alianza estratégica que se encuentra en proceso de evolución y que aspira a generar resultados concretos.

En la agenda figuran también el impulso al intercambio comercial y la búsqueda de vías para atraer inversión extranjera. Esta cooperación se plantea como elemento central en el proceso de fortalecimiento democrático que afronta Guatemala en la actualidad.

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