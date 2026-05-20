Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

Xi da la bienvenida a Putin en Pekín

El presidente ruso Vladimir Putin llegó a Pekín el miércoles 20 de mayo y presenció una ceremonia de bienvenida junto a su homólogo chino Xi Jinping.

Esta es la visita número 25 del mandatario ruso, y al llegar fue recibido no solo por un desfile militar, sino también por un grupo de niños saltarines que tenían flores y banderas rusas en sus manos.

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Hace algunos días, una postal casi idéntica se vio con el presidente norteamericano. Donald Trump recibió la misma bienvenida, pero en comparación a Putin que siguió de largo sin prestar mucha atención a los niños, este se quedo fascinado con los pequeños que saltaban y ondeaban la bandera americana.

“Los niños fueron increíbles”, dijo Trump, y describió la ceremonia de bienvenida como “un honor como pocos que haya presenciado antes”.

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El presidente de EEUU alabó el esfuerzo de los menores que saltaron sin parar a su paso

El presidente ruso Vladimir Putin inspecciona una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Putin y Xi

Los dos líderes se debatirán cuestiones bilaterales e internacionales, y que culminará con una charla íntima entre “viejos amigos” tomando el té.

El comercio entre China y Rusia aumentó casi un 20% en los primeros cuatro meses de 2026, dijo Xi en un discurso junto a Putin el miércoles, calificándolo de “una hazaña nada despreciable” en un “entorno externo complejo”.

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Los líderes occidentales han acusado a China de facilitar la guerra de Rusia en Ucrania a través de sus vínculos económicos.

Sin embargo, la economía rusa ha sufrido las consecuencias de las sanciones y los elevados costes de la guerra, y este mes registró su primera contracción trimestral en tres años.

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El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano durante una ceremonia de firma en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Tras la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la capital china, la imagen y los resultados de la reunión entre Xi y Putin serán analizados y comparados minuciosamente.

China es popular, Rusia está aislada

Xi recibe a Putin tras una serie de visitas diplomáticas a Pekín en los últimos meses, posicionando a China como un socio global estable frente a unos Estados Unidos volátiles.

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Entre los líderes extranjeros que han acudido en masa a la capital china se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron en diciembre y el primer ministro británico Keir Starmer en enero.

Lee Jae Myung, de Corea del Sur, y To Lam, de Vietnam, también visitaron el país este año, junto con líderes de Oriente Medio afectados por la guerra de Irán.

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Orquesta militar interpreta música durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

El presidente estadounidense Donald Trump, rival geopolítico de Trump, concluyó su viaje a Pekín pocos días antes de la llegada del líder ruso.

Esto contrasta marcadamente con el aislamiento diplomático de Moscú por parte de las potencias occidentales desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, y con Putin enfrentando además una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

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Sin embargo, Putin podría tener la oportunidad de codearse con líderes occidentales este noviembre, ya que el miércoles le comunicó a Xi que participaría en la cumbre de la APEC de este año en Shenzhen, en el sur de China.

Trump ha dicho que también podría asistir.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de bienvenida con el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. 14 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Putin no ha asistido en persona a una cumbre de la APEC desde 2017, y ha estado ausente de las ediciones celebradas en Corea del Sur, Estados Unidos y Tailandia desde la guerra de Ucrania.

(con información de Reuters y AFP)