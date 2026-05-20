El Salvador

Procesan a salvadoreño de la diáspora por supuesta estafa en venta de vivienda

Un salvadoreño residente en California enfrentará la etapa de instrucción por presunta estafa en la venta de una vivienda en Soyapango. La víctima afirma haber pagado más de $77,000 sin recibir el inmueble prometido

Guardar
Google icon
Dos manos masculinas contra un fondo blanco. Una mano sostiene una pequeña casa de madera en un anzuelo, mientras la otra mano se extiende hacia la casa en el aire.
Un salvadoreño residente en California enfrentará la etapa de instrucción por presunta estafa en la venta de una vivienda en Soyapango. La víctima afirma haber pagado más de $77,000 sin recibir el inmueble prometido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, en El Salvador, decidió enviar a la etapa de instrucción el proceso penal contra Jorge Douglas H. S., un salvadoreño de 72 años que actualmente reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por el delito de presunta estafa en la venta de un inmueble. Según información oficial de Centros Judiciales de El Salvador, el caso involucra un perjuicio económico que supera los USD 77,000, así lo informó este martes Centros Judiciales.

De acuerdo con información oficial, Jorge Douglas H. S. habría ofrecido en venta una vivienda localizada en la colonia Las Flores de Soyapango a Dora Vilma M. R., de 68 años. La víctima realizó un pago inicial de USD 8,000 como prima y luego efectuó pagos mensuales de USD 371 desde 2010, siguiendo las instrucciones del imputado. Durante años, ambos mantuvieron comunicación, con la promesa de formalizar la adquisición del inmueble.

PUBLICIDAD

Según Centros Judiciales, la relación contractual se mantuvo hasta enero de este año, cuando la compradora perdió contacto con el vendedor, quien la bloqueó en diferentes medios de comunicación. Ante la imposibilidad de comunicarse, la víctima acudió al Centro Nacional de Registros (CNR), donde descubrió que la propiedad había sido inscrita a nombre de la esposa del acusado y no a su nombre, como esperaba.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
La víctima denunció un perjuicio económico de más de USD 77.000 tras realizar pagos mensuales durante más de diez años para adquirir la vivienda en la colonia Las Flores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación judicial estableció que el inmueble ya había sido transferido previamente a otra persona allegada al acusado, lo que imposibilitó cumplir con la entrega del bien a la compradora. Esto provocó un perjuicio económico que asciende a USD 77,325 para la afectada.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó el requerimiento contra el acusado ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, argumentando que existen indicios suficientes para presumir la comisión del delito de estafa. El ente fiscal detalló que el imputado habría recibido una suma considerable de dinero a cambio de un bien que no podía vender, ya que la propiedad estaba a nombre de otra persona. Centros Judiciales reportó que la fiscalía solicitó que el caso avanzara a la etapa de instrucción para profundizar en la recopilación de pruebas y testimonios.

La víctima declaró que el proceso de compra-venta se realizó bajo la promesa de que la propiedad sería transferida a su nombre una vez completados los pagos, lo que nunca ocurrió. Tras más de una década de desembolsos y al no recibir respuesta del acusado, la afectada descubrió la situación irregular al consultar el registro oficial.

Primer plano de un documento blanco con un sello rojo que dice 'FALSO', una casa en miniatura blanca con techo rojo y un manojo de llaves sobre un fondo azul.
La vivienda en disputa fue registrada a nombre de la esposa del imputado y transferida antes a una persona allegada, impidiendo así la compraventa prometida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial avanza hacia la etapa de instrucción

El tribunal resolvió continuar con la siguiente fase procesal, en la que se analizarán documentos, registros de transferencias y declaraciones de las partes involucradas. Según Centros Judiciales, el caso permanece bajo reserva parcial, protegiendo la identidad de la denunciante por motivos de seguridad y privacidad.

El caso continuará en la etapa de instrucción, donde la fiscalía busca reforzar los elementos probatorios que permitan determinar la responsabilidad penal del acusado. La víctima solicitó la restitución de su inversión y la garantía de sus derechos patrimoniales.

Temas Relacionados

Juzgado Cuarto de PazSoyapangoEstafa InmobiliariaDiáspora SalvadoreñaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

BCH aprueba medidas para que hondureños puedan acceder más fácil a dólares

El Banco Central de Honduras (BCH) aprobó un nuevo plan para flexibilizar el acceso a divisas en el país, con el objetivo de reducir trabas operativas, fortalecer el mercado cambiario y facilitar las transacciones económicas en medio de un contexto internacional adverso.

BCH aprueba medidas para que hondureños puedan acceder más fácil a dólares

Senado dominicano evaluaría regulación para destinar bienes incautados a protección de mujeres víctimas de violencia

La propuesta legislativa contempla que una fracción de los fondos proveídos por la incautación de bienes sea asignada a políticas implementadas para el resguardo y apoyo de sobrevivientes, ante el alza de casos de agresión registrada en el país

Senado dominicano evaluaría regulación para destinar bienes incautados a protección de mujeres víctimas de violencia

Puerto de Moín en Costa Rica invertirá $7 millones en 2026 tras movilizar 29 millones de toneladas en siete años de operación

La Terminal de Contenedores de Moín, operada por APM Terminals, anunció nuevas inversiones en infraestructura y modernización mientras consolida su posición como el principal punto de exportación e importación del país centroamericano

Puerto de Moín en Costa Rica invertirá $7 millones en 2026 tras movilizar 29 millones de toneladas en siete años de operación

Más de 2,400 bebés fueron beneficiados con donaciones de leche materna en Costa Rica durante primer trimestre de 2026

Autoridades médicas hacen un llamado urgente a más madres para fortalecer el banco de leche humana que abastece a hospitales nacionales

Más de 2,400 bebés fueron beneficiados con donaciones de leche materna en Costa Rica durante primer trimestre de 2026

Acusado de narcotráfico es extraditado a Estados Unidos tras operativo en Guatemala

La transferencia de la custodia se realizó tras completar los procedimientos legales y se inscribe en un marco de colaboración coordinada entre fuerzas guatemaltecas y agentes estadounidenses en materia de crimen organizado y seguridad regional

Acusado de narcotráfico es extraditado a Estados Unidos tras operativo en Guatemala

TECNO

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este miércoles 20 de mayo

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este miércoles 20 de mayo

iOS 27 y iPadOS 27 traerían escritura asistida por IA y accesos directos en todo el sistema

La guerra por la IA continúa: cofundador de OpenAI se une a Anthropic

Nintendo regresa a Gamescom en 2026: expectativas por nuevos títulos de Zelda y Star Fox para Switch 2

Así es la nueva función de YouTube que te lleva a la parte que necesitas de un video

ENTRETENIMIENTO

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin debuta en la pantalla grande

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin debuta en la pantalla grande

Michael Fassbender y Richard Gere encabezan el regreso de “La Agencia” con estreno en Paramount+ en 2026

Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan el estreno de ¡La novia! en HBO Max, la ambiciosa adaptación de Maggie Gyllenhaal

Marvel, con la nueva conducción de Brad Winderbaum, reorganizó su división editorial y unificó las áreas de series, animación y cómics

Así fue como Viggo Mortensen protegió a miles de trabajadores en “El Señor de los Anillos” sin que nadie supiera

MUNDO

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

Taiwán reitera que China es la principal causa de la inestabilidad regional e incrementa la autodefensa

Las Fuerzas Armadas de Jordania derribaron un drone no identificado que ingresó en su espacio aéreo

Maldivas confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos de los buzos italianos fallecidos en una cueva submarina

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con extender la guerra “más allá de la región” si Estados Unidos reanuda los ataques