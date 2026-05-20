Procesan a salvadoreño de la diáspora por supuesta estafa en venta de vivienda

Un salvadoreño residente en California enfrentará la etapa de instrucción por presunta estafa en la venta de una vivienda en Soyapango. La víctima afirma haber pagado más de $77,000 sin recibir el inmueble prometido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, en El Salvador, decidió enviar a la etapa de instrucción el proceso penal contra Jorge Douglas H. S., un salvadoreño de 72 años que actualmente reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por el delito de presunta estafa en la venta de un inmueble. Según información oficial de Centros Judiciales de El Salvador, el caso involucra un perjuicio económico que supera los USD 77,000, así lo informó este martes Centros Judiciales.

De acuerdo con información oficial, Jorge Douglas H. S. habría ofrecido en venta una vivienda localizada en la colonia Las Flores de Soyapango a Dora Vilma M. R., de 68 años. La víctima realizó un pago inicial de USD 8,000 como prima y luego efectuó pagos mensuales de USD 371 desde 2010, siguiendo las instrucciones del imputado. Durante años, ambos mantuvieron comunicación, con la promesa de formalizar la adquisición del inmueble.

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Según Centros Judiciales, la relación contractual se mantuvo hasta enero de este año, cuando la compradora perdió contacto con el vendedor, quien la bloqueó en diferentes medios de comunicación. Ante la imposibilidad de comunicarse, la víctima acudió al Centro Nacional de Registros (CNR), donde descubrió que la propiedad había sido inscrita a nombre de la esposa del acusado y no a su nombre, como esperaba.

La víctima denunció un perjuicio económico de más de USD 77.000 tras realizar pagos mensuales durante más de diez años para adquirir la vivienda en la colonia Las Flores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación judicial estableció que el inmueble ya había sido transferido previamente a otra persona allegada al acusado, lo que imposibilitó cumplir con la entrega del bien a la compradora. Esto provocó un perjuicio económico que asciende a USD 77,325 para la afectada.

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Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó el requerimiento contra el acusado ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, argumentando que existen indicios suficientes para presumir la comisión del delito de estafa. El ente fiscal detalló que el imputado habría recibido una suma considerable de dinero a cambio de un bien que no podía vender, ya que la propiedad estaba a nombre de otra persona. Centros Judiciales reportó que la fiscalía solicitó que el caso avanzara a la etapa de instrucción para profundizar en la recopilación de pruebas y testimonios.

La víctima declaró que el proceso de compra-venta se realizó bajo la promesa de que la propiedad sería transferida a su nombre una vez completados los pagos, lo que nunca ocurrió. Tras más de una década de desembolsos y al no recibir respuesta del acusado, la afectada descubrió la situación irregular al consultar el registro oficial.

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La vivienda en disputa fue registrada a nombre de la esposa del imputado y transferida antes a una persona allegada, impidiendo así la compraventa prometida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial avanza hacia la etapa de instrucción

El tribunal resolvió continuar con la siguiente fase procesal, en la que se analizarán documentos, registros de transferencias y declaraciones de las partes involucradas. Según Centros Judiciales, el caso permanece bajo reserva parcial, protegiendo la identidad de la denunciante por motivos de seguridad y privacidad.

El caso continuará en la etapa de instrucción, donde la fiscalía busca reforzar los elementos probatorios que permitan determinar la responsabilidad penal del acusado. La víctima solicitó la restitución de su inversión y la garantía de sus derechos patrimoniales.

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