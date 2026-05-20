El Arzobispo Jorge García Cuerva presidirá la apertura del Año Jubilar de la comunidad maronita

García Cuerva participará de la apertura del Año Jubilar de la Catedral San Marón (Maximiliano Luna)

La comunidad maronita en Argentina celebrará este fin de semana la Apertura del Año Jubilar en la Catedral San Marón, en una ceremonia que será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Bajo el lema “Fidelidad a la Historia, Renovación para el Futuro”, el encuentro conmemorará los 125 años de la Congregación de los Misioneros Libaneses Maronitas en Argentina y del Colegio San Marón, así como los 25 años de la Catedral Maronita. La jornada incluirá además un banquete festivo con espectáculos de folklore argentino y degustación de gastronomía típica libanesa.

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Según anunciaron desde la Congregación, la celebración se realizará este domingo a las 11 h en la Catedral San Marón, ubicada en Paraguay 848. La misa será presidida por García Cuerva junto al Superior General de los Misioneros Maronitas, Elías Sleimán, llegado especialmente desde el Líbano, y contará con la participación de autoridades eclesiásticas y civiles.

Catedral de san Marón en Buenos Aires. Sede de obispado católico de rito antioqueno (maronita)

Entre los momentos más destacados de la jornada se encuentran las Bendiciones Apostólicas enviadas por el Papa León XIV y del Patriarca Maronita Bechara Boutros Rai, además de un mensaje especial del presidente de la República Libanesa, Joseph Aoun. Durante la ceremonia también se declarará a la Catedral San Marón como Lugar de Indulgencia Plenaria y se realizará la bendición del Aceite Curativo de San Charbel.

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Asimismo, el evento incluirá el descubrimiento de una placa recordatoria, la colocación de la piedra basal del Oratorio de San Charbel y la presentación del Mural Conmemorativo de la Colectividad. Uno de los homenajes más emotivos será el reconocimiento a Juan Arida, el graduado más longevo del Colegio San Marón, quien recientemente cumplió 100 años.

El frente de la Catedral San Marón.

Durante el banquete oficial, que se realizará a las 13 horas en el salón parroquial, los asistentes compartirán un almuerzo festivo con espectáculos de folklore argentino y libanés a cargo de los grupos Colectivo Mestiza y Firqat Tannourine. La celebración contará además con la presencia de la embajadora del Líbano en Argentina, Sonia Abou Azar.

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El encuentro incluirá una degustación de gastronomía típica libanesa, con un menú compuesto por mini sfija de carne, empanadas de queso, fatay de espinaca, babaganoush, hojas de parra, kebbeh frito y falafel como entradas. Entre los platos principales se servirán mdardara, tabuleh, kafta al horno con papas y hummus, mientras que el cierre contará con postres tradicionales como sfuf y namura, acompañados de café. El valor de la tarjeta es de 70 mil pesos.