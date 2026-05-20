El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

La victoria de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2026 generó divisiones entre figuras destacadas de la televisión (Video: Instagram)

El triunfo de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2026 no terminó con la ceremonia. La polémica se extendió horas después, cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) respondió a sus críticos con una indirecta en redes y su madre, Nora Colosimo, salió con los guantes puestos a defender a su hija con una frase que no dejó lugar a interpretaciones.

Todo arrancó cuando Wanda publicó en su cuenta de Instagram un video de su backstage de la gala, desde los preparativos hasta los momentos clave de la noche. La acompañaron sus hijas, su madre y una cámara que registró cada instante. Al día siguiente, subió un recorte con un mensaje que apuntó directo a quienes cuestionaron su premio: “¿Alguien cura el mal de ojo?”. La publicación acumuló más de 34 mil likes en la primera hora y encendió la sección de comentarios.

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La publicación de Wanda Nara en Instagram, donde aludió a sus detractores, superó los 40 mil likes en apenas dos horas

Fue Nora Colosimo quien más lejos fue. Con más de mil likes en su respuesta en pocos minutos, la madre de Wanda escribió sin filtros: “La envidia que manejan, ¡wow! No necesitás la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten; la gente te eligió, Aptra te premió“. Pero no se detuvo ahí. También apuntó contra el trato que recibió su hija durante la gala: “Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”.

Nora Colosimo defendió a su hija Wanda Nara tras recibir críticas por su premio como Mejor Conductora en los Martín Fierro

El comentario de Nora llegó después de una noche en la que el enojo de varias figuras de la televisión argentina quedó expuesto ante las cámaras y en los programas del día siguiente. Georgina Barbarossa, una de las nominadas en la terna de Mejor Conductora junto a Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani, fue de las más directas: “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”, dijo en comunicación con Baby Etchecopar para Radio Rivadavia.

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Yanina Latorre también tuvo su propia lectura del resultado. “Un papelón total, una falta de respeto”, dijo a Desayuno Americano (América TV), y cuestionó el discurso que Wanda dio en el escenario. “‘Yo soy la que entro al canal y saluda desde el primero al último’, decía. Lo que corresponde, ma, ¿cómo vas a resaltar eso?”. La presentadora de SQP fue más allá y disparó: “No estoy enojada con la que ganó, sino con el que le dio el premio”.

Georgina Barbarossa y Yanina Latorre criticaron el resultado y el discurso de Wanda Nara durante la ceremonia de los Martín Fierro (Video: Radio Rivadavia)

No todas las reacciones fueron de rechazo. Moria Casán, contra todo pronóstico, aplaudió con entusiasmo cuando se anunció el nombre de la ganadora y hasta se permitió reír, fiel a su estilo. Verónica Lozano también aplaudió desde su mesa y animó a sus compañeros a sumarse. Marley eligió otro ángulo para criticar, pero sin apuntar a Wanda: “Georgina y Moria son geniales. No puede ser que nunca se lo hayan dado”. Susana Rocassalvo salió a respaldar el resultado con un argumento concreto: “Les guste o no les guste, el programa más visto fue MasterChef y lo conducía Wanda Nara“.

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En la sección de comentarios del posteo de Wanda, los mensajes de apoyo también llegaron de figuras del medio. Kennys Palacios y Grego Roselló la felicitaron. Zaira Nara, igual de filosa que su madre, respondió: “Pasame nombre completo”.

Wanda llegó a la gala, se llevó dos estatuillas (Mejor Reality por MasterChef Celebrity y Mejor Conductora) y al día siguiente seguía siendo el tema central de la televisión, demostrando por qué ocupa un lugar tan importante.

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