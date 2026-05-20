Economía

Cómo proteger los ahorros de la inflación sin comprar dólares con el instrumento que más creció en el año

Los depósitos ajustados por el IPC registran una expansión sostenida en 2026. Qué factores impulsaron su expansión

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Un hombre de perfil, vestido con camisa de mezclilla, mira una pantalla de computadora con gráficos financieros. Sobre el escritorio hay un cuaderno, calculadora y café.
Cada vez más ahorristas analizan alternativas para proteger el valor de su dinero frente a la suba de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en el que miles de ahorristas buscan ganarle a la inflación, un instrumento financiero vuelve a ganar terreno en el país. Se trata de los plazos fijos UVA, que atraviesan uno de sus mejores momentos desde su creación.

Según el Banco Central (BCRA), al 14 de mayo de 2026, el total depositado en este instrumento alcanzó los $1,456 billones. Treinta días antes, ese número era de $982.930 millones, lo que representa una suba mensual del 48,2 por ciento. En términos interanuales, el incremento llega al 82,9 por ciento.

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El crecimiento no es un fenómeno puntual. Desde el inicio de 2026, el stock acumula una expansión del 411,3%, una cifra que refleja un cambio de tendencia marcado respecto del año anterior, cuando este tipo de depósito atravesó un período de retracción sostenida. La aceleración inflacionaria de los últimos meses fue el principal motor de ese giro: en la medida en que los precios volvieron a subir con más fuerza, los instrumentos que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) recuperaron el atractivo que habían perdido frente a las tasas fijas.

Cómo funciona el mecanismo de ajuste

El plazo fijo UVA actualiza el capital depositado mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que se mueve diariamente en línea con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que a su vez replica la evolución del IPC. Eso significa que el dinero colocado en este tipo de depósito no pierde valor ante la suba de precios: el capital se ajusta automáticamente por inflación y, además, genera una tasa de interés real positiva.

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inversión en plazo fijo. calculadora
El instrumento ajusta el capital por inflación y genera una tasa de interés real positiva sobre el monto depositado. (Télam)

Durante buena parte de 2025, los plazos fijos tradicionales a tasa nominal fija resultaron más convenientes en un contexto de inflación descendente. Pero cuando los precios volvieron a acelerarse, ese esquema dejó de ofrecer cobertura suficiente.

El papel del Banco Nación

Una de las razones detrás del crecimiento reciente del instrumento fue la decisión del Banco de la Nación Argentina de modificar las condiciones de su oferta de plazos fijos UVA. La entidad comenzó a habilitar el cobro mensual de intereses, con una tasa anual de hasta 4,5%, en lugar de acreditar todo al vencimiento como ocurría en la modalidad tradicional.

En el esquema clásico, tanto el capital ajustado como los intereses se perciben al finalizar el plazo, que no puede ser inferior a 180 días. La variante que introdujo el Banco Nación permite que los intereses se acrediten en la cuenta del cliente cada 30 días, mientras que el capital actualizado sigue disponible al momento del vencimiento. El plazo mínimo de esta modalidad es de 90 días y el máximo, de 1.095 días, con un monto de entrada desde 1.500 pesos.

La entidad oficial modificó las condiciones del producto y habilitó el cobro mensual de intereses para ampliar el acceso al instrumento. (Reuters)
La entidad oficial modificó las condiciones del producto y habilitó el cobro mensual de intereses para ampliar el acceso al instrumento. (Reuters)

Al habilitar el cobro periódico de rendimientos, el banco oficial amplió el universo de ahorristas que pueden acceder al producto, en particular aquellos que necesitan ingresos regulares sin resignar la protección contra la inflación.

Un instrumento que gana terreno

El avance de los depósitos UVA no es un dato menor dentro del sistema bancario. La expansión sostenida del stock a lo largo de 2026 indica que un número creciente de ahorristas está optando por este mecanismo frente a otras alternativas en pesos. La combinación de ajuste por inflación, tasa real positiva y, en algunos casos, cobro mensual de intereses configura un perfil de producto que responde a las necesidades de quienes buscan proteger su capital sin recurrir a instrumentos en moneda extranjera.

El dato del BCRA al 14 de mayo confirma que esa tendencia no cedió. Con una suba mensual de 48,2 por ciento y un crecimiento interanual de 82,9 por ciento, el plazo fijo UVA consolida su lugar como uno de los instrumentos de ahorro en pesos con mayor capacidad para ganarle a la inflación dentro de la oferta bancaria disponible para el público general.

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