Panamá

Defensora del pueblo aboga porque detenidos en Panamá tengan televisores para ver el Mundial

Afirma que seguir por la pantalla chica el mayor espectáculo de fútbol “es un derecho humano”

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La defensora del pueblo, Ángela Russo, señala que el hecho de estar privado de libertad no priva de los demás derechos.
La defensora del pueblo, Ángela Russo, señala que el hecho de estar privado de libertad no priva de los demás derechos.

Los detenidos en las cárceles panameñas están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”, señaló la nueva defensora del pueblo, Ángela Russo, al tiempo que indicó que “es un derecho humano ver el Mundial”.

Las declaraciones de Russo surgieron luego de que algunos privados de libertad se quejaron de que en sus pabellones no hay televisores.

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Para solucionar esta situación, dijo que enviará una nota al Ministerio de Gobierno para respaldar la solicitud de los detenidos, pues esta es una situación fácil de resolver.

Cuestionada por periodistas sobre si esta es una prioridad habiendo tantos problemas en el sistema carcelario, Russo sostuvo que “es un derecho humano ver el Mundial y esa debe ser la opinión de las personas que integran esta sociedad”.

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“El hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero tengo mi derecho a la salud, a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreaciónSea el delito que yo haya cometido en un momento dado, como privado de libertad, una persona tiene derecho a todos los demás derechos”, afirmó.

Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
Se acerca el Mundial y los privados de libertad reclaman televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el tema, el expresidente asilado en Colombia acusado de supuestos casos de corrupción y con una condena en firme, Ricardo Martinelli, aprovechó la ocasión para anunciar que donará tres televisores para distintos centros penitenciarios del país, según reportó el diario Critica.

Esto, manifestó, con el fin de que los privados de libertad puedan seguir los partidos de la Marea Roja en el Mundial.

Martinelli, de acuerdo con el tabloide, felicitó a la defensora del pueblo, por las visitas realizadas a las cárceles y aseguró que él sabe lo duro que se vive tras las rejas.

Russo estuvo en días pasados con un grupo de más de 400 mujeres privadas de libertad que fueron trasladadas del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, en el corregimiento de Juan Díaz, hacia el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en Pacora, al este de la ciudad capital.

“Verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad durante todo el proceso, es nuestro principal objetivo en esta visita el día de hoy aquí y en toda la jornada”, aseguró la defensora del pueblo, según una nota de la entidad que dirige.

Selección Panamá
Panamá participa este año en su segundo Mundial, lo que llena de ilusión a todo un país. - crédito Federación Panameña de Fútbol

Ángela Russo fue electa defensora del pueblo por el pleno de la Asamblea Legislativa en abril de este año para el periodo 2026-2031, una elección que algunos sectores manifestaron que no tuvo sorpresa, pues alegaban que era la “ungida” de la administración de José Raúl Mulino.

La Constitución dice que el Defensor del Pueblo lo elige la Asamblea. La realidad: el nombramiento llega desde el Palacio de las Garzas. Y lo más lamentable es que siempre hay diputados dispuestos a prestarse para el libreto del gobierno. La separación de poderes es un chiste, se intercambian los puestos como si fuera un álbum de Panini”, publicó en su red social el diputado del movimiento independiente Vamos, Roberto Zuñiga.

El 4 de enero de 2016 Russo fue nombrada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta el 2025.

Durante su trayectoria, ejerció en importantes responsabilidades institucionales, entre ellas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Sala Primera de lo Civil, coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

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