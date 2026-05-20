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San Lorenzo visitará al Santos de Neymar en un duelo clave por la clasificación en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Ciclón de Gustavo Álvarez chocará en Brasil ante el Peixe, que está obligado a ganar. Desde las 19, con televisación de ESPN y Disney+

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Neymar en el Nuevo Gasómetro durante el duelo entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)
Neymar en el Nuevo Gasómetro durante el duelo entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)

San Lorenzo tendrá una visita clave a Santos por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 19 horas en el estadio Urbano Caldeira de Brasil, tendrá al venezolano Alexis Herrera como árbitro principal y televisación en vivo de ESPN y Dinsey+ Premium.

El conjunto argentino, que viene de sufrir la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura tras caer en la definición por penales frente a River Plate en el estadio Monumental (habían empatado 2-2 en el tiempo regular), marcha primero en su zona del certamen internacional con 6 puntos (un triunfo y tres empates). Una victoria ante el Santos dejará al equipo que dirige Gustavo Álvarez en la siguiente fase, a la espera del último partido frente al Recoleta FC, en el Nuevo Gasómetro. No obstante, el empate también lo dejaría con chances de avanzar en la última jornada. La derrota pondría el grupo al rojo vivo.

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Por el lado del conjunto local, que tendrá como estrella a Neymar Jr. (que acaba de ser citado para el Mundial), las urgencias son absolutas. El Peixe es el colista de la zona, con 3 unidades y ninguna victoria, por lo que está obligado a vencer al Ciclón y soñar con meterse en los octavos de final en la última fecha, cuando reciba al Deportivo Cuenca de Ecuador en San Pablo el próximo 26 de mayo.

En el Brasileirao, Santos cortó una racha de 5 partidos invictos (dos victorias consecutivas) con la derrota 0-3 sufrida el pasado 17 de mayo ante Coritiba, que lo dejó en puestos de descenso entre los cuatro peores equipos del certamen (tiene la misma cantidad de puntos que Corinthians, pero mejor diferencia de gol).

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En el partido de ida que ambos disputaron el pasado 28 de abril en Buenos Aires, San Lorenzo y Santos terminaron igualando 1-1. Alexis Cuello abrió el marcador para el conjunto azulgrana a los 27 minutos de juego, pero Gabriel Gabigol Barbosa empató a los 33′ luego de una asistencia del argentino Benjamín Rollheiser.

Probables formaciones:

Santos: Gabriel Brazao; Mayke, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao, Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser, Neymar y Gabriel Gabigol Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Urbano Caldeira

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Hora: 19.00

TV: ESPN y Disney+ Premium

LAS POSICIONES DE LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA

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