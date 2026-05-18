Salud

Tres hábitos después de cenar que ayudan a la digestión y mejoran el descanso, según dietistas

Pequeñas acciones antes de dormir pueden marcar una gran diferencia en cómo responde el cuerpo durante la noche y al despertar

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Ilustración de un hombre caricaturesco y sonriente con pijama azul de rayas, sosteniendo una taza de café humeante en una sala de estar
Incorporar hábitos saludables después de cenar puede mejorar significativamente la digestión y promover un sueño de mayor calidad, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar hábitos después de cenar avalados por dietistas puede mejorar la digestión y favorecer el descanso nocturno. Especialistas en nutrición recomiendan rutinas sencillas, como caminar a paso tranquilo, realizar ejercicios de relajación y elegir bebidas adecuadas, que contribuyen tanto al funcionamiento gastrointestinal como a un sueño más reparador.

Las personas que desean optimizar la digestión y garantizar un sueño profundo tras la cena pueden beneficiarse de tres prácticas respaldadas por expertos: caminar de forma relajada durante 10 a 15 minutos, incorporar ejercicios de respiración o estiramiento suaves, y mantener la hidratación con agua o infusiones sin cafeína.

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Según la dietista Lauren Manaker, fundadora de Nutrition Now Counseling y egresada de la Universidad de Carolina del Sur, estas actividades permiten que el cuerpo procese mejor los alimentos y facilite el descanso.

Especialistas como Manaker y Maddie Pasquariello, nutricionista graduada de la Universidad de Nueva York (NYU), y Carlyne Remedios dietista clínica vinculada a la Universidad de Mumbai, coinciden en que lo que se hace después de la cena impacta de manera directa en la salud digestiva y la calidad del sueño. Subrayan que prestar atención a la rutina nocturna es clave para el bienestar integral.

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Beneficios de caminar después de cenar

Uno de los principales consejos es caminar a paso tranquilo tras la cena. Manaker indica que un paseo de entre 10 y 15 minutos, tanto al aire libre como en interiores, favorece el vaciamiento gástrico, permitiendo que los alimentos pasen con mayor eficiencia del estómago al intestino delgado y reduciendo la sensación de hinchazón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Caminar tras cenar mejora el tránsito de los alimentos del estómago al intestino delgado y disminuye la posibilidad de molestias nocturnas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlyne Remedios sostiene que mantenerse erguido después de comer facilita la digestión gracias a la acción de la gravedad y disminuye el riesgo de reflujo ácido. La Facultad de Medicina de Harvard señala que una actividad ligera antes de dormir puede aumentar la duración del sueño en hasta 30 minutos.

Para quienes no pueden salir a caminar por cuestiones climáticas, Pasquariello sugiere realizar tareas domésticas livianas como alternativa. Los expertos coinciden en evitar el ejercicio intenso tras la cena y recomiendan siempre movimientos suaves, que no sobrecarguen el organismo.

Rutinas relajantes para mejorar digestión y descanso

El estrés tiene un efecto directo sobre el sistema digestivo debido a la conexión entre intestino y cerebro. Manaker explica que la digestión depende de la activación del sistema nervioso parasimpático, conocido como “estado de descanso y digestión”.

Establecer una rutina relajante antes de dormir, que incluya ejercicios de respiración profunda, lectura tranquila, estiramientos suaves o pasatiempos relajados, puede optimizar tanto la digestión como la calidad del sueño.

En ese sentido, Manaker recomienda la respiración diafragmática profunda, que consiste en expandir el abdomen al inhalar, ayudando al cuerpo a alcanzar un estado de relajación.

Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
Una breve actividad ligera antes de dormir puede aumentar la duración y la calidad del sueño en hasta 30 minutos, según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remedios advierte que altos niveles de estrés pueden enlentecer la digestión, incrementar la hinchazón y generar incomodidad intestinal. Una rutina nocturna calmante puede mejorar el tránsito intestinal y disminuir molestias frecuentes al acostarse.

Importancia de la hidratación y las infusiones tras la cena

La correcta hidratación es esencial para el funcionamiento digestivo y la prevención del estreñimiento. Maddie Pasquariello recomienda mantener una botella de agua cerca tras la cena para asegurar una adecuada ingesta de líquidos.

Para quienes prefieren bebidas calientes, las infusiones sin cafeína representan una alternativa saludable. Manaker sugiere el té de menta, que puede calmar el estómago y mejorar la motilidad gástrica.

Remedios recomienda té de comino, bebidas reconocidas por sus propiedades carminativas, que ayudan a aliviar gases y cólicos. Estas infusiones contribuyen a mantener el tracto digestivo relajado y se asocian a menos molestias durante la noche.

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Infusiones como el té de menta, comino o jengibre después de la cena contribuyen a aliviar el estómago y mejorar la motilidad gástrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es el té de jengibre, útil para favorecer el desplazamiento eficiente de los alimentos en el sistema digestivo y promover una digestión saludable.

Adoptar estos hábitos saludables después de la cena no requiere cambios drásticos. Incluir infusiones como el té de comino puede estimular la acción enzimática y el flujo biliar, facilitando que los alimentos sean procesados de manera eficiente por el organismo.

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