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Gustavo López negó haber sido agredido por Malcorra y contó su versión del incidente en la puerta de la radio

El conductor radial habló por primera vez luego de un fin de semana de especulaciones en redes sobre su cruce con el futbolista de Independiente tras salir de los estudios de La Red

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El periodista deportivo se refirió al tenso momento que sufrió el último viernes cuando fue increpado en la puerta de Radio La Red por el futbolista de Independiente

A más de 48 horas del tenso episodio ocurrido a la salida de Radio La Red, el periodista Gustavo López dio su versión sobre el encuentro que tuvo con el futbolista de Independiente, Ignacio Malcorra, en la puerta de los estudios de la emisora, en el barrio porteño de Palermo.

“A mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí, vinieron a hablar conmigo. Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso. Les mando un beso, buenas noches. Feliz domingo para todos”, afirmó el conductor, sin mencionar en ningún momento al futbolista por su nombre.

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El descargo llegó luego de un fin de semana en el que el incidente dominó las conversaciones en redes sociales. López explicó que había preferido guardar silencio hasta ese momento: “Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber”, señaló el conductor.

El periodista Marcelo Palacios relató en vivo lo que sucedía en la puerta de Radio La Red con su colega

El episodio se había desatado el viernes 15 de mayo, cuando Malcorra esperó a López a la salida del estudio, ubicado en la calle Gorriti 5554 de la Capital Federal. Según distintos testigos consultados por Infobae, la situación fue tensa pero no derivó en violencia física. El futbolista le recriminó al periodista: “No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa”. Personal de seguridad de la emisora y un compañero de López debieron intervenir para contener el momento.

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La escena fue narrada en vivo, sin saberlo del todo, por el periodista Marcelo Palacios, quien abría su programa y observó desde el ventanal del estudio lo que ocurría en la vereda. “Me parece que a López lo están apretando. Está por subir al auto y veo unas cabezas. Veo que no sube y él es un gran subidor rápido a los autos”, dijo Palacios al aire, con ironía, sin advertir en ese momento la presencia del mediocampista de Independiente.

El periodista se refirió a la actuación del futbolista de Independiente luego de la derrota ante Rosario Central por los octavos de final de l Torneo Apertura

El origen del conflicto se remonta al partido del domingo 11 de mayo, cuando Rosario Central eliminó a Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura, con un resultado de 3-1 en el Gigante de Arroyito. En ese encuentro, Malcorra —ex jugador del Canalla— desperdició una situación de gol a los 23 minutos del segundo tiempo, con el marcador igualado 1-1: llegó solo frente al arquero Jeremías Ledesma e intentó un pase a Gabriel Ávalos que terminó en las manos del guardavalla.

López cuestionó la jugada tanto en la transmisión de ESPN como en su programa de La Red, donde insinuó que el mediocampista no había querido marcarle un gol a su ex club y que luego lo vio saludarse con rivales.

El jugador del Rojo desperdició un mano a mano en el duelo frente a Rosario Central

Ante las críticas, el futbolista había respondido primero desde su cuenta de Instagram. “Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca”, escribió, junto a una imagen de la jugada. Allí explicó su decisión: “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Ávalos). Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero”. Esa publicación fue eliminada horas después de su posteo.

Cuatro días más tarde, el mediocampista de 38 años optó por ir a buscar a López en persona. El conductor se retiró luego en su vehículo y esa misma noche se presentó en el programa de ESPN, donde no hizo ningún comentario sobre lo ocurrido, hasta ahora.

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