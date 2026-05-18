El desayuno más recomendado para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, según especialistas

Expertos aseguran que una primera comida rica en legumbres, huevo y aguacate contribuye a disminuir la absorción de colesterol y favorece valores óptimos de presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en nutrición y salud cardiovascular recomendaron incorporar un desayuno rico en proteínas, especialmente a base de legumbres, huevo y palta, para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.

La sugerencia, responde a la creciente preocupación por las enfermedades cardiovasculares y el aumento de factores de riesgo vinculados a la alimentación. El desayuno se presenta como una oportunidad clave para optimizar la nutrición diaria y mejorar el pronóstico de salud a largo plazo.

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Por qué el desayuno influye en la salud cardiovascular

Al analizar la relación entre el desayuno y la salud del corazón, resulta relevante destacar que la primera comida diaria suele marcar la densidad nutricional del resto del día.

Según la nutricionista estadounidense Michelle Routhenstein, el desayuno permite incluir fibra, proteínas y grasas saludables, elementos esenciales para estabilizar el azúcar en sangre y mantener la presión arterial en niveles óptimos. Así lo consignó un informe publicado por la revista especializada en salud EatingWell y revisado por la dietista Lisa Valente.

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De acuerdo con ese análisis, las legumbres aportan magnesio, folato y fibra soluble, nutrientes que ayudan a reducir el colesterol LDL y la inflamación vascular. La combinación con huevo y palta resulta eficaz para prolongar la saciedad, controlar el apetito y favorecer la salud metabólica.

“El desayuno puede ser una oportunidad perfecta para comenzar el día con fibra, proteínas y grasas saludables que proporcionan energía constante, estabilizan los niveles de azúcar en la sangre y favorecen la presión arterial, la salud vascular y la salud del corazón”, indicó Routhenstein.

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Qué nutrientes aporta este desayuno

Infografía sobre un desayuno saludable con un cuenco de frijoles, huevo frito y aguacate rebanado, y una ilustración de un corazón humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas explicaron cómo se compone la receta recomendada. Una porción de porotos para el desayuno con huevo escalfado y palta contiene aproximadamente 16 gramos de proteínas y 10 gramos de fibra.

Media taza de porotos negros aporta más del 10% del magnesio recomendado por día, un mineral clave para distintas funciones del organismo. Otros alimentos como la cebada y la palta también se destacan por su contenido de folato, potasio y grasas saludables.

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Según Sheri Gaw, las paltas representan una fuente importante de potasio, fibra, magnesio y grasas monoinsaturadas, nutrientes asociados a beneficios para la salud cardiovascular.

La fibra soluble presente en las legumbres y la cebada ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Además, minerales como el magnesio y el potasio cumplen un papel importante en el control de la presión arterial y la salud cardiovascular.

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En este contexto, la dieta DASH —promovida por organismos internacionales de salud— recomienda aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, como legumbres, frutas y verduras, para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas.

Cómo ayuda la fibra y las grasas saludables

Por otro lado, la mayoría de la población no cumple con la ingesta diaria de fibra. De acuerdo con datos de EatingWell, una porción de este desayuno cubre cerca del 40% de la necesidad diaria recomendada.

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La fibra soluble, además de favorecer la digestión, mejora la salud cardiovascular al reducir la absorción de colesterol en el organismo.

La palta aporta grasas monoinsaturadas, que pueden sustituir a las grasas saturadas de la manteca o productos ultraprocesados. Esta sustitución impacta positivamente en los niveles de colesterol y en la regulación de la presión arterial.

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Datos analizados por nutricionistas indican que incorporar una porción de legumbres y aguacate temprano en el día cubre una alta proporción de las recomendaciones de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales de los expertos

Según diversas fuentes, la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular depende de un enfoque integral. La nutrición es un pilar clave, pero el control del estrés, el ejercicio regular y el descanso de calidad también resultan fundamentales para la salud cardiovascular.

“Debemos considerar el panorama completo, centrándonos en lo que incorpora a su dieta para favorecer la salud vascular, promover una correcta circulación sanguínea, reducir el colesterol, la presión arterial y la inflamación, y mantener una salud cardiometabólica general”, expresó la nutricionista.

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Además, la actividad física regular —30 minutos de ejercicios moderados, cinco días por semana— contribuye a controlar el azúcar en sangre, mantener el colesterol dentro de los límites normales y disminuir la presión arterial. La dietista Gaw recomendó priorizar el manejo del estrés, la calidad del sueño y la reducción del consumo de alcohol y cafeína.

Adaptabilidad y practicidad para la vida cotidiana

Frente a rutinas cada vez más exigentes, los especialistas sugieren preparar los ingredientes con anticipación y dejar todo listo para el desayuno. Este método permite optimizar el tiempo y garantiza una alimentación saludable incluso en días de agenda cargada.

La receta de porotos con huevo y palta puede personalizarse con otros vegetales, hierbas frescas o granos integrales según la preferencia de cada persona.

Mientras tanto, la promoción de desayunos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables representa una estrategia accesible y comprobada para mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.