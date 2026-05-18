Sociedad

Una semana con temperaturas invernales y sin lluvia: cómo estará el tiempo en el AMBA

Las mínimas rozarán los 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires y podrían ser aún más bajas en el conurbano bonaerense, mientras un nuevo frente frío amenaza con profundizar el descenso térmico hacia mitad de semana con máximas de apenas 14 °C

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Plano corto de un hombre de perfil con gorro de lana y bufanda gruesa que cubre su boca, vistiendo una campera acolchada, cruzando una avenida en Buenos Aires.
Las mínimas previstas para el lunes rondarían los 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires, con valores aún más bajos en distintos sectores del conurbano bonaerense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de frío de características invernales se instaló sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la región central del país tras el paso de un frente frío que trajo consigo una rotación del viento al sector sur que marcó el inicio de un cambio de masa de aire. Las temperaturas previstas para esta semana se acercan más a valores típicos de junio o julio que a los esperados para la segunda quincena de mayo.

Este lunes comienza la jornada más fría de la semana. La Ciudad de Buenos Aires registrará mínimas cercanas a los 5 °C, mientras que en distintos sectores del conurbano bonaerense los valores podrían descender entre 2 y 3 grados más.

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La máxima apenas rondaría los 15 °C, con cielos despejados y vientos leves del sector oeste. La amplitud térmica será marcada: el frío se va a notar sobre todo al amanecer y al atardecer, pero cuando el sol esté más fuerte durante el día, la temperatura va a subir y estará un poco más cálido.

El martes traería, en términos relativos, la tarde más templada de la semana. La posición del centro de altas presiones impulsará vientos secos del oeste y noroeste sobre la región, favorecida además por los cielos despejados. Aun así, el alivio térmico sería moderado: las temperaturas extremas apenas superarían en uno o dos grados a las del lunes, con máximas que no pasarían de los 19 °C y mínimas en torno a los 5 °C. Las mañanas continuarán siendo frías y el abrigo seguirá siendo necesario durante buena parte del día.

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Un nuevo pulso de aire frío avanzaría sobre el centro del país el miércoles, con máximas que no superarían los 16 °C y vientos del sur que reforzarían la sensación térmica
Un nuevo pulso de aire frío avanzaría sobre el centro del país el miércoles, con máximas que no superarían los 16 °C y vientos del sur que reforzarían la sensación térmica

El escenario cambia hacia la mitad de la semana. Para el miércoles, los principales modelos meteorológicos anticipan el avance de un nuevo frente frío sobre el centro del país, según detalla el sitio especializado Meteored. El sistema podría traer otra oleada de aire frío que, aunque algo más húmeda, no alcanzaría para provocar lluvias importantes.

Las máximas volverían a descender hasta valores cercanos a los 16 °C, con mínimas de alrededor de 7 °C. La rotación del viento al sector sur reforzará la sensación térmica de frío en toda el AMBA.

La circulación de esa masa de aire del sector sur persistiría al menos hasta el mediodía del jueves. Recién durante la segunda mitad de esa jornada comenzaría una lenta rotación del viento hacia el este, aunque sin cambios importantes en las temperaturas: las mínimas se ubicarán en torno a los 5 °C y las máximas apenas alcanzarían los 14 °C, de acuerdo al sitio.

El jueves y el viernes se esperan días sin lluvias y con buen tiempo, aunque las nubes van a estar más presentes y eso hará que no suba tanto la temperatura durante las horas de sol. El viento del este contribuirá a sostener un ambiente fresco y húmedo hacia el final de la semana, con mínimas cercanas a los 6 °C y máximas que rondarían entre los 11 y 14 °C, los valores más bajos de toda la semana.

El mapa de alertas del 17 de mayo muestra alertas verdes en gran parte del territorio argentino y alertas amarillas en sectores del sur patagónico
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El tiempo en el país

El mapa de alertas meteorológicas emitido este domingo por el Servicio Meteorológico Nacional muestra alertas activas para hoy en gran parte del territorio argentino.

La mayor parte del territorio argentino permanece sin condiciones alarmantes, mientras que el sur de la Patagonia —incluyendo sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego— figura bajo alerta amarilla, lo que indica condiciones de mayor riesgo en esa zona.

Ante el aumento del tiempo de permanencia en ambientes cerrados que suelen traer estas condiciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que ventilar los espacios interiores sigue siendo una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de infecciones respiratorias durante la temporada fría.

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