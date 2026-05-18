Cómo enfrentar el estrés laboral: las recomendaciones de profesionales para evitar el agobio

El estrés laboral afecta al 80% de los trabajadores y más de un tercio lo percibe como extremo, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el entorno laboral contemporáneo, el estrés ha dejado de ser una excepción para convertirse en una experiencia cotidiana para la mayoría de los trabajadores. Diversos estudios confirman que cerca del 80% de las personas experimentan tensiones en su puesto de trabajo y más de un tercio lo perciben como extremo.

Entre los factores más frecuentes se encuentran las cargas de trabajo excesivas, los salarios bajos, la falta de apoyo social, la escasez de oportunidades de crecimiento y las expectativas poco claras sobre el desempeño. La Universidad de Chicago señala que la ausencia de control sobre las decisiones laborales y la monotonía también contribuyen de manera significativa a la sensación de agobio que impacta en la salud.

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El auge de la tecnología ha añadido nuevas fuentes de presión. El profesor Cal Newport, entrevistado por National Geographic, sostiene que la “pseudoproductividad”, tendencia a medir el valor del trabajo por la actividad visible, como la participación constante en correos electrónicos y reuniones, ha llevado a una espiral de agotamiento.

En ese sentido, Newport explica que la multitarea y la sobrecarga de tareas administrativas dificultan concentrarse en tareas de calidad y aumentan el estrés de forma considerable.

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Las cargas excesivas de trabajo, los bajos salarios y la falta de apoyo social son las principales causas del estrés laboral en el entorno actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la American Psychological Association, las demandas contradictorias y la falta de claridad en los requisitos laborales figuran entre los desencadenantes más habituales del malestar emocional en el trabajo. Este contexto, sumado a la necesidad de estar disponible fuera del horario laboral, intensifica la presión y puede conducir al agotamiento crónico.

La Universidad de Chicago advierte que la falta de organización y de límites definidos entre la vida profesional y personal agrava aún más la situación, dificultando el descanso y la recuperación tras la jornada.

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Cómo impacta en la salud el estrés laboral

No solo se limita al horario laboral, ya que sus efectos pueden extenderse mucho más allá de la oficina. Según la American Psychological Association, la persistencia puede provocar una serie de problemas físicos como dolor de cabeza, trastornos del sueño, dolor estomacal e irritabilidad. Cuando se vuelve crónico, aumenta el riesgo de padecer ansiedad, insomnio, hipertensión y debilitamiento del sistema inmunitario.

Incluso, a largo plazo, se ha observado una relación con enfermedades graves como la obesidad, la depresión y los problemas cardíacos.

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Tanto la Universidad de Chicago como Verywell Mind, coinciden en que los síntomas emocionales son igualmente relevantes. La irritabilidad, la dificultad para concentrarse y la sensación de estar abrumado pueden afectar la calidad del trabajo y las relaciones personales.

Una encuesta del ente psicológico estadounidense revela que la mayoría de los estadounidenses identifican el trabajo como una fuente principal de estrés, lo que repercute directamente en su bienestar general.

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El aumento de la tecnología y la pseudoproductividad elevan los niveles de agotamiento y dificultan la concentración en tareas importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo inadecuado suele llevar a comportamientos poco saludables, entre ellos el abuso de malos hábitos alimentarios, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Estas costumbres, lejos de aliviar la tensión, suelen agravar los problemas de salud física y mental.

Expertos consultados por Verywell Mind subrayan que el agotamiento puede desencadenar desde resfriados frecuentes hasta enfermedades metabólicas y cardiovasculares. El vínculo entre el malestar psicológico y el deterioro físico es claro: la sobreexigencia sin periodos de recuperación adecuados termina pasando factura en todos los ámbitos de la vida.

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Cómo lidiar con el estrés laboral

La falta de límites entre la vida laboral y personal intensifica la presión y puede desencadenar agotamiento crónico, advierte la Universidad de Chicago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la organización y planificar el día

La Universidad de Chicago y Verywell Mind recomiendan el orden como paso fundamental para reducir la sensación de agobio. Planificar la jornada laboral la noche anterior y mantener el espacio de trabajo arreglado ayuda a evitar prisas innecesarias y favorece la eficiencia. Esta estructura disminuye el estrés al permitir un mayor control sobre las tareas diarias.

Clarificar expectativas y roles laborales

Tanto la American Psychological Association como Verywell Mind insisten en la importancia de la claridad en las funciones y expectativas. Hablar abiertamente con los supervisores para definir las responsabilidades y los objetivos ayuda a evitar tensiones relacionadas con la incertidumbre y previene el agotamiento.

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Evitar la multitarea

El profesor Cal Newport, citado por National Geographic, advierte que realizar varias actividades al mismo tiempo es perjudicial para la productividad y el bienestar mental. Cambiar constantemente de tarea genera un alto coste cognitivo para el cerebro, lo que incrementa la fatiga y reduce la calidad del trabajo.

En su lugar, expertos consultados por Verywell Mind sugieren agrupar tareas similares y concentrarse en una sola actividad a la vez.

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Tomarse pausas activas

La universidad estadounidense destacan los beneficios de incorporar pausas activas en la rutina laboral. Realizar una caminata de 15 minutos o hacer alguna actividad física durante la pausa del almuerzo favorece la liberación de endorfinas, mejora el estado de ánimo y contribuye a reducir los efectos negativos del sedentarismo y la tensión acumulada.

Crear un ambiente de trabajo cómodo

La incomodidad física, como el ruido o un espacio mal acondicionado, puede aumentar el estrés. Ajustar el entorno laboral para que sea más tranquilo y agradable ayuda a mejorar la concentración y el bienestar general.

Planificar el día, clarificar expectativas, evitar la multitarea y tomar pausas activas son estrategias efectivas para reducir el estrés laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fomentar respuestas saludables

La American Psychological Association enfatiza la importancia de elegir respuestas saludables en situaciones de tensión. Optar por el ejercicio físico, la práctica de yoga o dedicar tiempo a aficiones personales resulta más efectivo que recurrir a hábitos poco saludables como el consumo de comida rápida o tabaquismo.

Establecer límites entre la vida laboral y personal

Definir horarios y evitar la disponibilidad permanente fuera del trabajo es clave. No revisar el correo electrónico por la noche o durante las comidas ayuda a reducir el riesgo de conflictos y promueve el descanso necesario para afrontar nuevas jornadas.

Aprender técnicas de relajación

La American Psychological Association recomienda técnicas como la meditación, la respiración profunda y la atención plena para aliviar el estrés. Dedicar unos minutos al día a estas prácticas contribuye a fortalecer la capacidad de concentración y a recuperar el equilibrio emocional.

Buscar apoyo social y profesional

La Universidad de Chicago sugiere recurrir al apoyo de amigos, familiares o profesionales cuando el estrés se vuelve abrumador. Los programas de asistencia al empleado y la ayuda psicológica especializada pueden ser determinantes para superar episodios de malestar persistente.