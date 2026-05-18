La relación entre la fuerza de las piernas y la calidad de vida en mujeres mayores de 40 años sorprende a los expertos

Mantener la fuerza de las piernas es esencial para preservar la independencia en la madurez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de debilidad en las piernas y las dificultades para realizar movimientos cotidianos pueden convertirse en señales tempranas de los cambios físicos asociados al envejecimiento. Por eso, conservar la fuerza muscular en esta zona del cuerpo resulta fundamental para mantener la independencia y la calidad de vida después de los 40 años.

Así lo destacó Danielle Lawler en su experiencia compartida con Hello! Magazine, donde remarcó la importancia de trabajar la musculatura de las piernas para sostener el bienestar y la movilidad con el paso del tiempo.

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A partir de los 40 años, fortalecer las piernas es fundamental porque previene caídas, preserva la capacidad de movimiento y contribuye a la salud mental. Ejercicios simples como sentadillas, zancadas y peso muerto, realizados de forma regular, ayudan a conservar la masa muscular magra y disminuyen el riesgo de pérdida de autonomía en la madurez.

Expertos en salud y entrenamiento de fuerza coinciden en que fortalecer los músculos desde los 40 años ayuda a prevenir la sarcopenia, una condición caracterizada por la pérdida progresiva de masa muscular. Esta práctica, además de evitar caídas, tiene efectos positivos sobre la densidad ósea y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y psicológicas.

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El ejercicio regular de piernas contribuye a prevenir caídas y mejorar la movilidad a partir de los 40 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según recomendaciones internacionales, incorporar rutinas de fuerza adaptadas a cada persona y supervisadas por profesionales puede contribuir a una mejor calidad de vida y a preservar la independencia a largo plazo

Una lesión sufrida en el gimnasio encendió la alerta en Lawler, quien relató una sensación de vulnerabilidad que la llevó a preocuparse por el futuro de su movilidad. Incapaz de subir escaleras o levantar las piernas con normalidad durante varios días, consultó a un osteópata y comprendió que la debilidad muscular puede acelerar síntomas del envejecimiento.

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En su relato para el medio citado, Lawler explicó que, pese a tener huesos saludables confirmados por una prueba Dexa Scan, recibió una advertencia médica: “Tus músculos necesitan trabajo, debes empezar a ejercitarlos ahora para mantenerte fuerte, de lo contrario vas a empezar a tener problemas”.

La masa muscular en las piernas está relacionada con la salud mental y la longevidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retrasar el fortalecimiento muscular puede traducirse en problemas de movilidad y una pérdida progresiva de independencia con el paso de los años.

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Ejercicios recomendados para fortalecer las piernas

La entrenadora personal Claudia Evans, consultada por Hello! Magazine, recomienda tres ejercicios fundamentales: sentadillas, zancadas y peso muerto. Estos movimientos, que pueden realizarse con el propio peso corporal o usando mancuernas, contribuyen tanto a la fuerza como al equilibrio.

El fortalecimiento de la cadena posterior ayuda a mantener la postura y la funcionalidad en la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evans aconseja aumentar la resistencia de manera gradual. “Las sentadillas y zancadas con el peso del cuerpo ayudan a tu fuerza y equilibrio a medida que envejeces, disminuyendo la probabilidad de caídas”, señaló la especialista. “Si integras mancuernas, vas a fortalecer glúteos, isquiotibiales y cuádriceps”, agregó.

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La importancia del peso muerto reside en el fortalecimiento de la cadena posterior, el grupo muscular responsable de mantener la postura y la funcionalidad en la edad adulta. “El trabajo en la cadena posterior te facilitará levantarte del sillón con facilidad cuando seas mayor”, detalló Evans para la publicación, donde también enfatizó que la constancia es más importante que la intensidad.

Salud mental y longevidad: beneficios del fortalecimiento de piernas

Especialistas recomiendan sentadillas, zancadas y peso muerto para fortalecer la musculatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo trasciende el bienestar físico. Según investigaciones citadas por el medio, ejercitar las piernas mejora la circulación sanguínea y favorece el aporte de oxígeno y nutrientes al corazón y el cerebro.

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Mantener los músculos de la pantorrilla fuertes “ayuda a ralentizar el deterioro cognitivo”, de acuerdo con los datos científicos recogidos por el medio. Cuando los músculos de las piernas pierden fortaleza, la circulación se resiente y puede acelerarse el deterioro cerebral.

Estudios han indicado que una mayor masa muscular magra en piernas y brazos reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hello! Magazine recopiló resultados: “Los adultos mayores con piernas más fuertes obtienen mejores resultados en pruebas de memoria y agilidad mental”.

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Las rutinas de fuerza adaptadas pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por rutinas sencillas de fortalecimiento y mantener la actividad física desde los 40 años contribuye a conservar la funcionalidad y la lucidez mental con el paso del tiempo. Así, cuidar la fuerza de las piernas no solo ayuda a evitar caídas, sino que permite mantener la independencia y la calidad de vida durante más años.

Invertir ahora en la salud de las piernas puede significar disfrutar de cada etapa de la vida con más autonomía y vitalidad en el futuro.

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