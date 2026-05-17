Mal olor en la orina: causas frecuentes y señales de alerta, según expertos

Los cambios en el olor de la orina suelen relacionarse con causas benignas como la deshidratación o ciertos alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar un cambio inusual en el olor de la orina es una situación frecuente que suele despertar preocupación, especialmente cuando aparece de forma repentina y sin una causa evidente. Aunque en la mayoría de los casos el problema está relacionado con factores simples —como la deshidratación o el consumo de determinados alimentos—, algunos olores intensos o persistentes pueden ser una señal de alerta.

Los especialistas advierten que, en ciertos casos, estas alteraciones podrían estar asociadas a infecciones urinarias o enfermedades metabólicas que requieren evaluación médica para descartar complicaciones.

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El mal olor en la orina puede deberse a causas como la deshidratación, el consumo de espárragos, ajo, cebolla, suplementos de vitamina B6 o ciertos medicamentos. También puede estar vinculado a infecciones, diabetes o trastornos metabólicos.

De acuerdo con la Clínica Mayo, si el olor persiste o se acompaña de síntomas como dolor, fiebre, sangre o disminución en la cantidad de orina, es recomendable consultar a un médico para evitar complicaciones y recibir un diagnóstico adecuado.

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En la mayoría de los casos, la deshidratación es una causa frecuente de olor fuerte en la orina. Cuando el cuerpo recibe poca agua, los residuos se concentran, lo que genera un olor más intenso a amoníaco y color oscuro. En ese sentido, aumentar la ingesta de líquidos suele ser suficiente para corregir este problema.

Asimismo, el consumo de café puede potenciar este efecto, debido a su capacidad diurética y a los metabolitos que influyen en el aroma de la orina.

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Algunos alimentos, como el ajo y la cebolla, producen compuestos que el organismo elimina a través de la orina. Los espárragos pueden provocar un olor distintivo que aproximadamente el 40 % de las personas percibe, especialmente si falta la enzima que descompone sus compuestos aromáticos.

El uso de suplementos vitamínicos, especialmente aquellos que contienen vitamina B6, puede modificar el aroma urinario y dar un tono amarillo neón. Estas alteraciones suelen desaparecer al reducir o suspender su consumo.

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Causas médicas que requieren atención

Algunas alteraciones en el olor de la orina requieren especial atención médica. Una de las causas más frecuentes es la infección urinaria, un problema que afecta con mayor frecuencia a las mujeres debido a características anatómicas.

Según datos de la Sociedad Española de Nefrología, entre el 40 % y el 60 % de las mujeres tendrá al menos una infección urinaria a lo largo de su vida, mientras que una de cada cuatro sufrirá episodios recurrentes.

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Las infecciones por hongos no afectan directamente la orina, pero los síntomas pueden confundirse por la mezcla de secreciones vaginales al orinar. De manera similar, infecciones de transmisión sexual como la clamidia o la tricomoniasis pueden generar flujo vaginal anormal con olor intenso, que puede confundirse con orina maloliente.

El 40 al 60 % de las mujeres experimentará alguna vez una infección urinaria, según la Sociedad Española de Nefrología

La diabetes y la prediabetes también pueden provocar cambios característicos en el olor de la orina. Cuando existe un exceso de glucosa en el organismo, la orina puede adquirir un aroma dulce, considerado por los especialistas como una posible señal temprana de alteraciones metabólicas.

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Además, en personas que ya tienen diagnóstico de diabetes, este cambio podría indicar un control insuficiente de la enfermedad, por lo que los médicos recomiendan consultar ante la aparición persistente de este síntoma.

Los cálculos renales, resultado de la cristalización de sustancias químicas en la orina, pueden causar olor fuerte, turbidez, dolor y sangre. Algunos medicamentos alteran el olor o el pH urinario, como ciertos tratamientos para diabetes o infecciones urinarias prolongadas.

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Otras causas menos frecuentes incluyen la fístula vesical, que conecta la vejiga con otro órgano y permite la entrada de bacterias, alterando el olor. Existen enfermedades metabólicas poco comunes, como la fenilcetonuria o la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, en las que defectos enzimáticos generan aromas inusuales y síntomas adicionales.

Prevención y hábitos saludables

Mantener una hidratación adecuada, higiene íntima correcta y control de enfermedades crónicas previenen alteraciones y complicaciones urinarias (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener una hidratación adecuada es fundamental para prevenir alteraciones en el olor de la orina. Se recomienda consumir al menos 1,5 a 2 litros de agua al día, salvo indicación médica diferente, y moderar la ingesta de alimentos o suplementos que puedan modificar temporalmente el aroma urinario.

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La higiene íntima correcta y el control regular de enfermedades crónicas, como la diabetes, contribuyen a reducir el riesgo de infecciones y complicaciones asociadas.

Cuándo consultar al médico por mal olor en la orina

Distinguir las causas benignas de los signos de alerta es fundamental. Cuando el mal olor aparece solo y desaparece en poco tiempo, suele no requerir tratamiento. Sin embargo, si se presentan molestias como dolor al orinar, fiebre, urgencia urinaria, sangre, disminución en la cantidad de orina o dolor abdominal y lumbar, se recomienda una evaluación médica.

Es fundamental consultar al médico ante orina con mal olor persistente, fiebre, dolor, sangre o síntomas adicionales para un diagnóstico preciso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de orina turbia, coloración inusual o síntomas que persisten más de unos días también justifican la consulta. Una valoración profesional permite identificar a tiempo posibles enfermedades y prevenir complicaciones.

Ante dudas o síntomas preocupantes relacionados con el olor de la orina, buscar orientación médica es el paso adecuado para preservar la salud y el bienestar.