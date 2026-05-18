El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Nico Tagliafico, Nahuel Molina, Scaloni, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Los laterales de la Selección para el DT campeón del mundo

“¿Quién va?... Montiel. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó jugando en los baldíos. En el barrio, en la casa, en la vereda. En el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel… Gonzalo, vamos. Montiel al arcoooo gooool. Argentina campeón del mundo. Somos todos Montiel…”. El relato de Rodolfo De Paoli quedó en la historia del fútbol argentino. La definición del lateral derecho le dio a la selección argentina la tan esperada tercera estrella. Hoy, en vísperas de que Lionel Scaloni publique la lista definitiva de 26 jugadores para defender el título en el Mundial, resulta casi paradójico pensar que el puesto que más dolores de cabeza le dio en el ciclo al entrenador fue el mismo que le regaló una de las alegrías más grandes de su vida.

Por lesiones, bajones futbolísticos o nuevos citados que no dieron la talla, el entrenador de Pujato esperó hasta la fase previa al comienzo de la Copa del Mundo para definir a aquellos que van por los costados en la zona defensiva. El panorama cuando restan días para saber la elección final de Scaloni y su cuerpo técnico muestra los mismos nombres para el puesto del plantel que levantó el trofeo en el estadio Lusail, pero con una situación inquietante por las últimas complicaciones que aparecieron por molestias físicas.

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Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, por la izquierda, mientras que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, por la derecha, aparecen en el borrador de las habitaciones para la concentración en Kansas, la ciudad que eligió el seleccionado para vivir durante el Mundial. Y eso marca dos cuestiones: el casi nulo recambio en la posición con nivel para jugar en el combinado local de acuerdo a la consideración del cuerpo técnico, y que los nuevos convocados no convencieron por el nivel en las prácticas o en el momento que saltaron a la cancha.

Los futbolistas citados post Mundial 2022 para los laterales para renovar el puesto no fueron muchos. El técnico probó con Pablo Maffeo, el español de padre italiano con raíces napolitanas y madre argentina que fue convocado para la fecha FIFA de noviembre en 2023 que enfrentó a la Albiceleste ante Uruguay en La Bombonera (0-2) y contra Brasil en el Maracaná, en lo que fue la histórica victoria por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi. El jugador con más de 150 partidos en el Mallorca, con paso por las juveniles del Manchester City, no fue incluido en el banco de suplentes en los clásicos sudamericanos por Eliminatorias.

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En ese mismo costado, un comodín que siempre supo tener en la manga el DT campeón del mundo fue Juan Foyth. El marcador central, pero que sabe jugar como lateral, fue una de las fijas de Scaloni desde su llegada a la Mayor en 2019. Es más, fue titular en la Copa América que se jugó ese año en Brasil y el seleccionado alcanzó el podio tras vencer en el duelo por el tercer puesto a Chile. Con la estrella colgada como parte de los 26 que jugaron en Medio Oriente en la última cita mundialista, el ex Estudiantes de La Plata sufrió una dura lesión que le impedirá estar en Estados Unidos: a fines de enero, durante el duelo contra el Real Madrid con su Villarreal por La Liga, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo.

Uno que se sumó en el final del recorrido antes del Mundial, que fue citado y vio acción en el marco de los amistosos despedida en el país antes del máximo torneo fue Agustín Giay. El ex San Lorenzo, hoy en Palmeiras, jugó 21 minutos contra Mauritania y fue suplente en el duelo ante Zambia. El oriundo de San Carlos Centro está en la prelista de 55 jugadores, una opción más de cara al futuro o ante una eventual baja, aunque viene con ritmo en el Verdao, ya que Abel Ferreira lo viene utilizando como titular en lo que va de la temporada entre los torneos que tiene el conjunto paulista (Campeonato Brasileirao y Copa Libertadores), pero muchas veces como stopper en una línea de tres defensores.

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Pablo Maffeo, en una postal junto a Messi en el predio de la AFA (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con el cupo por derecha listo, ahora nos vamos para la izquierda. Ahí, el escenario estuvo mucho más en duda hasta el último mes. Es que con Nicolás Tagliafico afirmado como el titular de la Copa América 2024 para acá, la duda surgió por el bajón de rendimiento que atravesó Huevo Acuña durante el final del 2025 y el comienzo del año en el Millonario. Es válido aclarar que ese mal pasaje estuvo directamente conectado con los problemas que presentó el equipo de Núñez con Marcelo Gallardo como DT, lo que motivó el alejamiento del Muñeco tras un registro de 13 derrotas en los últimos 20 partidos oficiales y sin títulos.

Desde el desembarco de Chacho Coudet en Núñez, y en la etapa final del segundo ciclo de Gallardo, el ex jugador de Ferro subió su nivel y por eso retornó a las convocatorias de Scaloni. Fue clave también que otras opciones no conformaron. En ese sentido, hay que descontar a Valentín Barco para ese lugar. ¿Las razones? El ex lateral de Boca Juniors se transformó en figura del Racing de Estrasburgo francés, pero como interno por izquierda en la mitad de la cancha. Si bien sería una alternativa en la defensa, la posición actual del Colo es otra, una que lo llevó a estar en la mira del Chelsea para volver a la Premier League después de la Copa del Mundo.

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Detrás del portón del predio de Ezeiza, muchos creen que Barco estará dentro de los 26, lo que habilitaría tener una opción más en el lateral izquierdo a las de Tagliafico y Acuña, que gracias a su mejoría, y que también a que el cuerpo técnico y el grupo lo conocen, se ganó la chance de volver a ser parte del plantel mundialista.

Las variantes que analizó Scaloni para el lateral izquierdo en la última parte de este nuevo ciclo fueron varias. Facundo Medina, hoy compañero de Leo Balerdi y Gerónimo Rulli en el Olympique de Marsella, estuvo en tres citaciones consecutivas (última del 2024 y las dos en el comienzo del 2025) y fue en el último duelo de esos seis que fue parte, que terminó en un empate ante Colombia (1-1), donde el ex River jugó 78 minutos como titular. Luego de eso, no fue citado para la despedida de las Eliminatorias (Venezuela y Ecuador), una lesión en uno de sus tobillos lo apartó de los llamados en los amistosos frente a la Vinotinto, Puerto Rico y Angola. En los partidos en la cancha de Boca ante los seleccionados africanos, no fue llamado por el DT.

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Junto a él, otro de los que apareció en una convocatoria fue Julio Soler. El ex Lanús, que fue parte del plantel que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, y en la actualidad es jugador del Bournemouth de la Premier League, fue una de las sorpresas de la última doble fecha de Eliminatorias. No vio minutos oficiales, pero también se probó en las prácticas en un puesto que todavía busca recambio de cara al futuro.

Facundo Medina con la N°4, el día que vio acción en el partido por las Eliminatorias contra Colombia en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con Molina recuperándose de un desgarro, Montiel con una ruptura fibrilar recientemente diagnosticada, sumado a que Acuña está al límite físico en los últimos partidos de la temporada con River, y Tagliafico de vacaciones tras el encuentro final para el Lyon en Francia, el escenario está planteado.

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Mientras el mundo del fútbol espera para conocer a los 26 que defenderán la Copa del Mundo en territorio norteamericano, Scaloni miró y analizó opciones para renovar lo que parece ser un drama en el seleccionado. O al menos, un sector para la cancha con menos variantes que otras, donde brotan jóvenes y nacen nuevas figuras para lo que será la etapa post Mundial y camino al 2030. A la espera de la lista final, lo que será palpable es que los campeones del mundo que dieron la cara en Qatar volverán al lateral.