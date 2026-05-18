El cruce de Nicolás Diez con un periodista por la eliminación de Argentinos ante Belgrano: “Vos querés buscar la mala”

La clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors en La Paternal dejó una conferencia de prensa tensa debido al cruce, y la autodefensa, de Nicolás Diez, técnico del conjunto local, con un periodista. El empate 1-1 en el tiempo reglamentario derivó en una tanda de penales donde el club cordobés consiguió su boleto para enfrentar a River Plate.

El entrenador de Argentinos Juniors, ante la consulta sobre su visión del encuentro y las decisiones tácticas, optó por una respuesta directa: “Mirá, no voy a analizar mucho el partido, porque en realidad si ponés defensores y no ganás, vas a decir que me metí atrás. Si pongo delanteros, vas a decir y si ganás... O sea, estamos siempre en las mismas, muchachos. Miren el partido bien y fíjense quién fue el protagonista del partido, quién mereció ganar. Me parece que analizar este partido es simple, no hay tanta vuelta”, argumentó Diez.

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Belgrano ganó 4-3 en la tanda de penales y eliminó a Argentinos Juniors en semifinales del Torneo Apertura

El desarrollo del encuentro tuvo un inicio favorable para el equipo dirigido por Nicolás Diez, que se puso en ventaja rápidamente a los 6’ con el tanto de Facundo Jainikoski. Sin embargo, el empate de Nicolás Fernández en el minuto 94 forzó la prórroga y, posteriormente, la definición desde el punto penal.

Ante el cuestionamiento sobre los cambios defensivos y su impacto en el resultado, Diez fue enfático: “Cuando no agarré la pelota, puse un volante más de contención. Faltando cinco minutos puse un central, que lo puse los otros dos partidos. Si querés buscar la mala, buscá la mala, no hay ningún tipo de problema. Yo felicito a los jugadores, han dado todo. La verdad que se entregaron al 100 %. El primer tiempo fue un espectáculo para jugar una semifinal, no sé si vieron los otros partidos”.

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Nicolás Diez respondió con firmeza a las preguntas sobre su planteo y lamentó la eliminación de Argentinos Juniors (Foto: FOTOBAIRES)

La tensión en la sala de prensa creció con el repaso de las jugadas determinantes del segundo tiempo y la prórroga. Diez insistió en que su equipo tuvo ocasiones claras para sentenciar el partido: “Me parece que tuvimos todo para ganarlo y hasta chances en el segundo tiempo. Unos centros abajo del arco que no llegamos. En el alargue, el único equipo que decidió jugar fue el nuestro. Tuvimos la chance de (Gastón) Verón abajo del arco”.

El técnico también puso en perspectiva los análisis tácticos posteriores al resultado: “A veces es fácil analizar algo cuando es después de un resultado. Tenés que analizarlo en el momento que pasan las cosas, porque cuando puse línea de cinco y le ganamos a Lanús y le ganamos a Huracán, nadie dijo nada”. Por otro lado el entrenador del Bicho reconoció: “Felicito a Belgrano que le tocó pasar a la final”.

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En relación a la composición del mediocampo y la ofensiva del conjunto cordobés, Diez detalló: “Está claro, si juega el Mudo Vázquez y sale un contención, cálculo que Belgrano va a jugar mejor con él. No porque jueguen mal los contenciones, sino porque es mucho más ofensivo. No es nada raro. Como juego yo con mucha gente ofensiva, está claro.”

El entrenador subrayó las estadísticas del rival: “Si analizamos que le patearon al arco faltando dos minutos, porque la primera que patearon al arco fue la que pegó en el palo y la segunda fue gol, está bien, tenés razón vos. Yo la verdad que tengo la tristeza de haber quedado afuera, como siempre. No tengo muchas explicaciones”.

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Belgrano disputará la final del Torneo Apertura ante River (Foto: FOTOBAIRES)

Nicolás Diez reiteró su postura inicial sobre el análisis del encuentro: “No voy a analizar mucho el partido porque me parece que el primer tiempo fue de alto vuelo. Seguramente se van a quedar con los últimos cinco minutos y después se quedarán con los penales. Y está claro que yo quise cerrar el partido. Después, cuando fuimos al alargue, nos costó un poquito. Me parece que después nos acomodamos más en el segundo tiempo de alargue. Tuvimos creo que el control casi siempre del partido. El segundo tiempo cedimos un poco de terreno, pero tuvimos nuestras sesiones de gol. Centro de Jainikoski abajo largo con dos tipos que llegaban solos y varias situaciones más. Es una semifinal”.

El entrenador cerró su intervención con palabras de gratitud para su plantel: “Agradecer a los jugadores por lo que han dado durante todo este torneo y después a seguir, pensar, estar tranquilo y decidir lo mejor siempre”. Así, Argentinos Juniors se despidió del certamen con la convicción de haber competido y el reconocimiento de su entrenador a la entrega del equipo, mientras Belgrano avanzó para disputar el título ante River Plate, el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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