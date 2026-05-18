Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029

Martín Torrijos Espino, expresidente de Panamá (2004-2009) presentó su nuevo partido Unidos para la Nueva Era (UNE). Tomado de X

El expresidente panameño (2004-2009) Martín Torrijos Espino, de 62 años de edad, presentó este domingo su nuevo partido “Unidos para la Nueva Era (UNE)”, con el cual busca presentarse en las elecciones de 2029.

Hijo del extinto general Omar Torrijos Herrera (1929-1981), el 31 de enero de 2024 renunció al colectivo que fundó su padre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con el cual llegó a la Presidencia en 2004, alegando que “su única lealtad” estaba con los “principios y valores que le enorgullecen como panameño”.

PUBLICIDAD

En esa oportunidad, dijo que el PRD se había alejado de los postulados dejados por su padre, por lo que para las elecciones de 2024 corrió bajo la bandera del Partido Popular, antes Democracia Cristiana, férreo opositor al régimen militar de Torrijos padre.

Torrijos Espino llegó de tercero en esos comicios, donde participaron ocho candidatos, mientras que el elegido por su antiguo partido el PRD, José Gabriel Carrizo Jaén, marcó de sexto.

PUBLICIDAD

Ahora, el expresidente aseguró que “con la UNE nos prepararemos para ganar las elecciones de 2029 y cumplirle a este país”.

Simpatizantes del expresidente Martín Torrijos Espino, durante la presentación del nuevo partido. Tomado de X

En Panamá hay actualmente nueve partidos legalmente reconocidos por el Tribunal Electoral.

PUBLICIDAD

Haste este 14 de mayo de 2026 un total de un millón 548 mil 317 panameños están inscritos en los partidos políticos legalmente constituidos y en formación.

La cifra representa un incremento de 6,240 afiliados en comparación con la registrada la semana anterior, de acuerdo con la Dirección Nacional de Organización Electoral.

PUBLICIDAD

Torrijos Espino añadió que en el país se hace necesario una nueva organización política, “eso sí, con ética, con visión, con un programa para el país. Nuestra responsabilidad es que sea distinta, no un partido tradicional más, no venimos a parecernos a nadie y que eso quede bien claro”.

A la UNE le toca ahora un proceso de consolidación y estructura, para presentarse ante los electores en los comicios electorales de 2029.

PUBLICIDAD

Martín Torrijos Espino, expresidente de Panamá. Tomado de X

En su discurso de presentación del partido que lidera, Torrijos Espino manifestó que “Panamá perdió el rumbo, pasamos de la política a la politiquería, la política dejó de servir y resolver, se alejó de las necesidades de los panameños”.

Cuestionó el manejo de las instituciones públicas y señaló supuestos abusos dentro de la clase política.

PUBLICIDAD

“Cómo improvisan, cómo abusan del poder, cómo convierten las instituciones en un botín, cómo se reparten coimas, privilegios, planillas y contratos, cómo se hacen leyes en beneficio propio, cómo las denuncias nunca quedan en nada, quedan en la impunidad”.

Torrijos sostuvo que Panamá necesita una alternativa política distinta a los partidos tradicionales y aseguró que la nueva organización buscará enfocarse en ética, visión y propuestas para el país.

PUBLICIDAD

Durante el lanzamiento de UNE, el expresidente reiteró que la nueva agrupación política pretende diferenciarse del modelo tradicional de partidos.

En Panamá durante las elecciones de 2024 se impuso José Raúl Mulino, con un 34.34% de los electores. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Hoy estamos dando un paso positivo para el país. Panamá necesita una alternativa. Si no nos involucramos, los problemas no van a desaparecer”, indicó.

PUBLICIDAD

Respecto a la falta de agua potable en numerosas comunidades, solicitó que este sea un tema tratado como de emergencia nacional y se actúe de una vez, ya que a su criterio no se resuelve con el cambio de mando en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), de un ingeniero a un abogado.

Recientemente, el presidente José Raúl Mulino nombró en el Idaan al abogado Antonio Tercero González. Ante las críticas, Mulino dijo que “la historia del Idaan está llena de ingenieros, y ahí está el desastre de institución que es”.

Sobre el futuro de la mina de cobre, cuya operación fue cerrada a finales de 2023, debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de que en todo el país se escenificaran sendas protestas, el expresidente Torrijos Espino propuso un plebiscito.