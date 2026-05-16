Salud

Por qué el alcohol deshidrata el cuerpo y cuál es el efecto que se activa minutos después de beber, según especialistas

Una reacción silenciosa del organismo puede intensificarse según la cantidad ingerida y la velocidad con la que se consume

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Ilustración de un hombre cansado con ojeras junto a un vaso de cerveza sonriente exprimiendo una esponja, derramando líquido en una mesa al aire libre
El consumo de alcohol deshidrata el organismo porque bloquea la acción de la vasopresina, una hormona que ayuda a retener agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol deshidrata el organismo porque bloquea la acción de la vasopresina, una hormona fundamental para la retención de agua, según especialistas de la Cleveland Clinic. Este efecto ocurre con cualquier tipo de bebida alcohólica y puede intensificarse por factores como el ambiente, la cantidad ingerida y el estado de salud, especialmente durante días calurosos o reuniones sociales donde aumenta el consumo.

El proceso de deshidratación inducido por el alcohol se basa en la reducción de la liberación de vasopresina, también llamada hormona antidiurética, cuya función es indicar a los riñones que conserven agua. Al inhibirse esta hormona, los riñones eliminan más líquidos a través de la orina, lo que incrementa la pérdida de agua corporal. Especialistas de la Cleveland Clinic recomiendan alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua, ingerir alimentos y moderar tanto la cantidad como la velocidad de consumo para reducir este efecto.

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El mecanismo fisiológico se activa poco después de comenzar a beber alcohol, en menos de 15 minutos. Esto genera urgencia de orinar y disminuye el nivel de hidratación, con síntomas como sed, fatiga y dolor de cabeza. Julia Zumpano, dietista registrada citada por la Cleveland Clinic, aclara: “Aunque estés bebiendo un líquido, tu cuerpo puede acabar perdiendo agua debido al alcohol que consumes”. El efecto deshidratante aparece desde el primer sorbo y es común notar la necesidad de ir al baño poco después de empezar a beber.

Factores que agravan la deshidratación y el impacto de las bebidas y mezcladores

Diversos factores pueden incrementar la pérdida de líquidos durante el consumo de alcohol. El calor ambiental aumenta la sudoración, por lo que la combinación de altas temperaturas y alcohol intensifica la deshidratación. Consumir alcohol con el estómago vacío eleva el riesgo, ya que la absorción es más rápida y se intensifica la inhibición de la vasopresina. La cantidad y la velocidad de ingesta también son determinantes: beber grandes volúmenes o de forma acelerada amplifica el efecto diurético y prolonga su impacto sobre la hidratación.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, hepática o cardíaca elevan el riesgo de deshidratación durante el consumo de alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades como diabetes, afecciones renales, hepáticas o cardíacas dificultan aún más el equilibrio hídrico durante el consumo de alcohol, según la Cleveland Clinic. Además, la presión social y el desconocimiento de los efectos fisiológicos pueden llevar a subestimar el riesgo de deshidratación.

El efecto deshidratante es similar entre porciones estándar de cerveza, vino o licores, ya que todas contienen cantidades semejantes de alcohol puro y producen una pérdida de agua comparable. Sin embargo, las bebidas con mayor graduación alcohólica, como cócteles fuertes o cervezas artesanales de alta graduación, pueden provocar una pérdida de líquido más rápida. Julia Zumpano, dietista registrada, explica que consumir la misma cantidad de licor que de cerveza incrementa el riesgo de deshidratación con mayor rapidez.

El tipo de mezclador también influye: refrescos con cafeína o bebidas energéticas potencian el efecto diurético, mientras que las bebidas carbonatadas pueden acelerar la absorción de alcohol. Los edulcorantes enmascaran el sabor, lo que favorece un consumo superior y un aumento potencial de la deshidratación. En contraste, la cerveza sin alcohol, que contiene menos del 0,5% de alcohol por volumen, no genera el mismo efecto, ya que el agua presente suele compensar la posible pérdida de líquidos.

En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
Las bebidas alcohólicas con alta graduación, como cócteles fuertes y cervezas artesanales, aceleran la pérdida de líquidos en comparación con opciones de menor graduación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para evitar la deshidratación al beber alcohol

Para reducir el riesgo de deshidratación asociado al consumo de alcohol, la principal recomendación de la Cleveland Clinic es alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua de aproximadamente 350 ml. Esta práctica ayuda a mantener el equilibrio hídrico, limitar la ingesta total y reducir los efectos adversos posteriores, como la resaca.

Otras recomendaciones incluyen consumir alimentos durante la ingesta, optar por mezcladores como agua o jugos en vez de bebidas con cafeína o azúcar, y limitar tanto la cantidad como la velocidad de consumo. Además, se aconseja evitar o moderar el consumo de alcohol durante periodos de altas temperaturas para proteger la hidratación corporal.

Los especialistas sugieren prestar atención a los síntomas de deshidratación, como sed intensa, dolor de cabeza, fatiga y orina de color oscuro, y actuar de inmediato si aparecen. En personas con condiciones médicas preexistentes, como enfermedades renales, hepáticas o cardíacas, las recomendaciones de hidratación deben ser aún más estrictas y supervisadas por un profesional de la salud.

Primer plano de dos manos sosteniendo un vaso de vino tinto y un vaso de agua con hielo, con un sofá borroso al fondo.
La Cleveland Clinic recomienda alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua de 350 ml para mantener el equilibrio hídrico y reducir la resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepciones erróneas y riesgos asociados

Existe la creencia de que beber grandes volúmenes de cerveza o cócteles ayuda a hidratarse, pero los expertos señalan que esto es incorrecto. El contenido líquido de estas bebidas no compensa la pérdida de agua que produce el alcohol, y los síntomas de deshidratación pueden pasar desapercibidos, especialmente en reuniones sociales o al aire libre.

Aunque el alcohol puede dar la impresión de hidratar, en realidad incrementa la eliminación de líquidos y bloquea los mecanismos hormonales de retención hídrica. Por eso, es fundamental adoptar medidas de hidratación y moderación para evitar complicaciones.

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