El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong-un habla durante la reunión ampliada de la primera sesión plenaria del Noveno Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pionyang, Corea del Norte. 23 de febrero de 2026, en esta fotografía publicada el 24 de febrero de 2026 por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA. KCNA vía REUTERS

El líder norcoreano Kim Jong Un instó a los altos mandos militares a reforzar las unidades de primera línea y convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”, según informó este lunes la prensa estatal.

Kim dio las instrucciones durante una reunión celebrada el domingo con oficiales al mando de las fuerzas armadas norcoreanas. Una fotografía difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) lo mostró presidiendo el encuentro junto a militares vestidos con uniformes de gala.

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La KCNA indicó que el líder norcoreano “presentó planes para (...) reforzar las unidades de primera línea y otras unidades principales en los aspectos militares y técnicos como una importante decisión para disuadir la guerra de manera más completa”.

La agencia estatal también señaló que Kim pidió a los oficiales en todos los niveles del ejército “seguir elevando su conciencia de clase y su visión sobre el archienemigo”, en una aparente referencia a Corea del Sur.

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Durante la reunión, Kim habló del “fortalecimiento de las unidades de primera línea en la frontera sur y la conversión de la línea fronteriza en una fortaleza inexpugnable”.

La nota añadió que los proyectos para modernizar las fuerzas armadas “deben acelerarse para redefinir el concepto de operaciones en todas las esferas”.

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Durante la reunión, Kim habló del “fortalecimiento de las unidades de primera línea en la frontera sur y la conversión de la línea fronteriza en una fortaleza inexpugnable” (REUTERS)

Las declaraciones del líder norcoreano surgieron mientras un equipo femenino de fútbol de Corea del Norte llegó el domingo a Corea del Sur para disputar las semifinales de la Liga de Campeones de Asia.

Según el texto, se trató de la primera visita de un equipo deportivo norcoreano al Sur en casi ocho años.

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La visita ocurrió pese a que las relaciones entre ambos países continúan en un punto bajo. Pyongyang no respondió a las reiteradas ofertas de Seúl para entablar un diálogo incondicional.

Hong Min, analista sénior del Instituto de Unificación Nacional de Corea, afirmó que los planes de Kim reflejan lecciones obtenidas de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto en el que Pyongyang apoyó a Moscú proporcionando tropas.

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Estas instrucciones reflejan “la conciencia sobre la guerra con drones, los ataques de precisión, la guerra electrónica y los campos de batalla multidominio observados en la guerra de Ucrania y los conflictos de Oriente Medio”, declaró Hong Min a la AFP.

Hong Min, analista sénior del Instituto de Unificación Nacional de Corea, afirmó que los planes de Kim reflejan lecciones obtenidas de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto en el que Pyongyang apoyó a Moscú proporcionando tropas

El analista agregó que los planes de Kim también “sugieren un concepto operacional multidominio que va más allá de la tierra, el mar y el aire para incluir los ámbitos submarino, espacial, electrónico y cibernético”.

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Despliegue de cañones de artillería dirigidos contra Seúl

Semanas antes, el régimen de Corea del Norte anunció el despliegue de nuevos sistemas de artillería de largo alcance capaces de alcanzar la región metropolitana de Seúl y la próxima entrada en servicio de su primer destructor naval, medidas que elevaron las tensiones en la península coreana.

Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el anuncio surgió después de que Corea del Sur comunicara que las recientes modificaciones de la Constitución norcoreana eliminaron toda referencia a la unificación de las dos Coreas, en línea con la postura de Kim Jong Un de romper los vínculos con el Sur y establecer un sistema de dos Estados.

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(Con información de AFP)