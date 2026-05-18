Una camioneta cayó 30 metros por un barranco en Salta y sus ocupantes sobrevivieron

Una camioneta de rescate volcó por un barranco en Salta, pero afortunadamente sus ocupantes resultaron ilesos en el accidente (El Tribuno)

Este domingo por la mañana, en la Ruta Provincial 33 cerca de la Cuesta del Obispo, una camioneta Toyota utilizada para tareas mineras perdió el control en el tramo montañoso hacia Cachi, en la zona de El Maray, y cayó unos 30 metros hasta el fondo de un barranco.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 38, en uno de los sectores considerados de mayor riesgo por sus curvas pronunciadas y pendientes abruptas de Salta. De inmediato, se desplegó un operativo de emergencia en donde trabajaron la policía, los bomberos y equipos de rescate especializados, además del grupo de auxilio de la propia empresa minera.

PUBLICIDAD

A pesar del impacto y de la destrucción total del vehículo, los ocupantes sobrevivieron y resultaron ilesos. Según fuentes vinculadas al procedimiento, citadas por El Tribuno, ninguno de ellos sufrió heridas de gravedad. El conductor y los acompañantes fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados a un centro asistencial para controles preventivos, de acuerdo a lo que explicaron. Para poder llevar a cabo el rescate, debieon utilizar equipos de cuerdas y herramientas especializadas para garantizar la seguridad tanto de las víctimas como de los trabajadores de rescate.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control de la camioneta permanecen bajo investigación. En tanto, las autoridades policiales trabajan en la recolección de testimonios y el análisis de las condiciones del asfalto, el estado del vehículo y posibles factores climáticos que pudieron influir en el desenlace, en una zona conocida por ser peligrosa.

PUBLICIDAD

La camioneta, utilizada habitualmente para actividades mineras, quedó completamente destruida tras el impacto.

Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados a un centro de salud por prevención

A fines del mes pasado, durante la madrugada un accidente de tránsito ocurrió en el barrio General Artigas, en la ciudad de Córdoba. Un Volkswagen Voyage, conducido por una mujer mayor de edad, circulaba por la colectora de la Circunvalación cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El auto impactó contra un cartel ubicado en el cruce de avenida Agustín Tosco y avenida Concejal Felipe Belardinelli, y terminó cayendo en una zanja al costado de la vía.

PUBLICIDAD

En el interior del vehículo viajaba un hombre como acompañante. Tras la colisión, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a las personas involucradas. Al llegar, constataron que el acompañante presentaba politraumatismos de gravedad. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Misericordia, donde el equipo médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. La conductora, en tanto, no resultó con lesiones y fue asistida en el lugar por los profesionales de la salud, aunque no requirió internación.

El hecho generó la intervención de personal policial, que desplegó un operativo en la zona para relevar pruebas e iniciar las actuaciones correspondientes. Los efectivos trabajaron en la recolección de datos y en la preservación del lugar del incidente, mientras la Justicia comenzó con la investigación para determinar cómo se produjo el despiste y el posterior choque. Las autoridades no descartaban ninguna hipótesis y analizaron diferentes factores que podrían haber influido en el siniestro, como el estado del vehículo, las condiciones de la calzada y la posible presencia de algún elemento externo que haya dificultado el control del auto.

PUBLICIDAD

El caso permanecerá bajo investigación judicial hasta que se determinen las causas y se definan las eventuales responsabilidades de quienes participaron en el siniestro.