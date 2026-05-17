Cómo afectan las almendras y el chocolate negro al colesterol, según la ciencia

Estudios científicos demuestran que el consumo conjunto de almendras y chocolate negro reduce el colesterol LDL en adultos con sobrepeso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por mejorar la salud cardiovascular ha llevado a analizar el papel de determinados alimentos en la reducción de factores de riesgo. Uno de los grandes descubrimientos recientes en el ámbito de la nutrición es que consumir almendras y chocolate negro juntos reduce el colesterol LDL, según evidencia científica reciente.

Estudios realizados en personas con sobrepeso u obesidad han identificado beneficios adicionales para la salud cardiovascular al incluir ambos alimentos simultáneamente en la dieta, según la revista médica The American Journal of Clinical Nutrition.

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Al combinar almendras y chocolate negro, se observa una disminución del colesterol LDL ,también conocido como “malo”, especialmente de sus partículas pequeñas y densas, las cuales incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas.

Además, esta unión contribuye a reducir los niveles de apolipoproteína B, otro elemento implicado en el desarrollo de problemas cardiovasculares, de acuerdo con la Mayo Clinic. Estos efectos han sido validados en estudios de intervención controlados, en los que se compararon dietas con y sin la inclusión conjunta de ambos alimentos.

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Beneficios de las almendras para la salud cardiovascular

Las almendras se distinguen por su aporte de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan a reducir el colesterol LDL y mantener o aumentar el colesterol HDL (“bueno”). Este fruto seco también proporciona minerales como el magnesio y el potasio, así como fibra y fitoquímicos antioxidantes que contribuyen al equilibrio de los lípidos sanguíneos y a la reducción de la inflamación vascular.

Diversos estudios publicados en la revista médica The Lancet y avalados por la American Heart Association confirman que el consumo habitual de almendras mejora marcadores asociados al riesgo cardiovascular. Entre estos marcadores se incluyen la reducción de la circunferencia abdominal, la disminución de triglicéridos y la mejora de la sensibilidad a la insulina.

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Incluir almendras en planes alimentarios es recomendado por expertos por su impacto positivo en la prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, integrar almendras en una dieta variada y controlada puede contribuir a la reducción del peso corporal, ya que su alto contenido de fibra y proteínas genera mayor saciedad. Sustituir grasas saturadas de origen lácteo por almendras favorece la optimización del perfil lipídico, lo que justifica su incorporación en planes alimentarios enfocados en la salud del corazón.

Efectos del chocolate negro en la salud cardiovascular y cómo incorporarlo con almendras en la dieta

El chocolate negro, especialmente el que contiene al menos un 70% de cacao, se caracteriza por su alto contenido de flavonoides, compuestos antioxidantes que favorecen la función endotelial y la elasticidad arterial. Estos flavonoides contribuyen a mejorar la circulación sanguínea, reducen la agregación plaquetaria y protegen las células frente al daño oxidativo, según la European Society of Cardiology.

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Integrar almendras en una dieta balanceada contribuye al mantenimiento del peso corporal por su alta saciedad gracias a fibras y proteínas

El consumo regular y controlado de chocolate negro se asocia a una disminución del colesterol LDL y un aumento del HDL, apoyando la prevención de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, los antioxidantes del cacao pueden ayudar a modular la presión arterial y mejorar la capacidad de las arterias para dilatarse ante la demanda de flujo sanguíneo. No obstante, es fundamental priorizar chocolates con bajo contenido de azúcares añadidos y alto porcentaje de cacao para maximizar estos beneficios.

Para maximizar los efectos positivos, se recomienda elegir chocolate negro con un elevado porcentaje de cacao, preferiblemente igual o superior al 70%, y consumirlo en porciones pequeñas. Una combinación sugerida por expertos en nutrición es un cuarto de taza de chocolate negro junto a un tercio de taza de almendras y, si se desea, una pequeña cantidad de cacao en polvo puro.

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El control del tamaño de las porciones resulta esencial para obtener el máximo beneficio sin adicionar calorías excesivas. Los mejores resultados surgen cuando ambos ingredientes se añaden a comidas principales, refrigerios o postres como parte de una alimentación variada y moderada. Además, pueden incorporarse en preparaciones como mezclas de frutos secos, barras de cereales caseras o yogur natural.

El magnesio, potasio, fibra y antioxidantes presentes en las almendras contribuyen a la salud cardiovascular y reducen la inflamación vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones para una estrategia de prevención integral

Ningún alimento por sí solo garantiza una protección cardiovascular completa. El efecto positivo de las almendras y el chocolate negro solo se observa en el marco de una estrategia integral de prevención, enfatiza la American Heart Association. Aunque está comprobado que consumir ambos alimentos puede reducir ciertos tipos de colesterol, estas variaciones dietéticas no modifican otros parámetros clave de la salud cardíaca, como los niveles de glucosa o la presión arterial.

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Por lo tanto, su integración debe contemplarse siempre dentro de un enfoque global de bienestar, que incluya actividad física regular, control del peso corporal, gestión del estrés y abandono del consumo de tabaco.