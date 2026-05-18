Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

El actor habló del día que se caracterizó como el recordado conductor para el Gran Cuñado (Video: Las chicas de la culpa/ Eltrece)

La visita de Campi al ciclo Las chicas de la culpa en Eltrece dejó una de las anécdotas más recordadas de su carrera: el inesperado llamado de Jorge Guinzburg tras una imitación televisiva que, según los rumores de la época, habría generado una fuerte pelea. En diálogo con Malena Guinzburg, hija del periodista, el actor y humorista repasó cómo la verdad desmintió el supuesto escándalo y terminó en elogios y una invitación al aire.

El clima distendido del segmento “Sí soy, no soy” permitió al protagonista de la obra Papá por siempre relatar con humor y detalle el detrás de escena de uno de los momentos más comentados de la televisión argentina. La consigna, planteada por las conductoras, consistía en que el invitado debía reconocer o negar diferentes situaciones de su carrera. Así surgió el recuerdo de la imitación a Guinzburg en Gran Cuñado, que marcó un antes y un después en su vínculo con el periodista.

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“Salió Rial diciendo que se ofendió Guinzburg, la pelea con Campi. Yo decía: ‘No puede ser’”, recordó el actor (Otro día perdido, Eltrece)

Durante la charla, Malena le preguntó de frente al humorista si había sido protagonista de “una terrible pelea con Jorge Ginzburg por una imitación”. El humorista no dudó y respondió: “¡Sí, soy!”. Luego repasó cómo se gestó ese episodio en el programa de Marcelo Tinelli, donde le tocó interpretar a Guinzburg en Gran Cuñado, la parodia en ShowMatch de Gran Hermano.

Campi explicó que no conocía personalmente a Jorge Guinzburg pero sentía una gran admiración por él. “No sé si me tocó o lo pedí yo, pero tenía que entrar bajito. Yo soy raro para hacer los personajes, así que me hice unos zapatitos y le pedí a la cámara que me tomara siempre de frente. Caminé así y cuando me paré al lado de Marcelo fue tremendo”, relató, sobre la caracterización en la que caminó de rodillas para exagerar la estatura del recordado creador de Mañanas informales, Peor es nada y La noticia rebelde.

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La repercusión fue inmediata y, al día siguiente, el rumor de la supuesta pelea se instaló en los medios. “Salió Rial diciendo que se ofendió Guinzburg, que hubo pelea con Campi. Yo decía: ‘No puede ser’, porque lo admiraba. No es lo mismo que se enoje uno que uno admira”, reconoció, transmitiendo el nerviosismo de ver su nombre envuelto en una controversia inesperada.

“Me llamo y me dijo: ‘Cómo me hiciste reír anoche’”, rememoró Campi sobre el momento en el Jorge Guinzburg se comunicó con él para felicitarlo

Sin embargo, la historia dio un giro total cuando sonó el teléfono en ese mismo momento. “Estaba viendo eso en la tele, a Rial, y de repente, el teléfono. ‘Se enojó con Campi’. Atiendo y me dicen: ‘Hola, soy Jorge Ginzburg’. Dije: ‘Me va a cagar a pedo’. Pero me dice: ‘Cómo me hiciste reír anoche’”, recordó Campi. El periodista no solo desmintió estar ofendido, sino que lo invitó a participar en Mañanas informales, su ciclo en televisión.

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Campi detalló el proceso creativo para interpretar a Jorge Guinzburg en Gran Cuñado y cómo incluso terminó trabajando junto a él en el teatro donde lo imitaba. “Yo pedí hacer ese personaje porque lo admiraba y quería que saliera bien. Pensé en cómo caminar, cómo pararme, hasta me fabriqué unos zapatitos especiales. La gente esperaba a Jorge a la salida del teatro y era yo el que salía”, relató entre risas.

La anécdota incluyó la complicidad de los técnicos y el clima de camaradería que se generaba en cada imitación. El comediante remarcó la importancia de respetar el espíritu del personaje y la responsabilidad que sentía al parodiar a figuras que admiraba. “No es lo mismo que se enoje alguien que no te importa, pero a Jorge lo admiraba de verdad”, insistió.

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“Ahí mismo me invitó a Mañanas informales y abrí el programa haciendo de él”, relató

El llamado del querido animador no solo calmó cualquier inquietud, sino que abrió una nueva etapa en la relación profesional entre ambos. “Ahí mismo me dijo: ‘Mañana vení a hacer de mí a Mañanas informales’. Él aparecía atado con una soga y yo abrí el programa”, relató Campi, reconstruyendo el momento en que ambos compartieron pantalla en vivo.